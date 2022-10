Eisstadion Schongau: Bei der Planung ist Eile geboten

Von: Elke Robert

Teilen

Der nächste Schritt in Richtung Dachsanierung beim Eisstadion ist getan, die Planung samt Kostenschätzung muss nun rasch eingereicht werden, um die Fördergelder zu erhalten. © Hans-Helmut Herold

In den Laufschritt muss man nun verfallen, wenn es um die Dachsanierung am Eisstadion geht, schließlich laufen Fristen für Gelder aus dem Investitionspakt. Das hölzerne Tragwerk muss aber wohl nicht komplett ersetzt werden, sondern wird so modifiziert, dass es eine größere Last tragen kann.

Schongau – Namentlich begrüßte Bürgermeister Falk Sluyterman Gerhard Siegl, den Pressesprecher der EA Schongau, der die jüngste Stadtratssitzung mit verfolgte. Stadtbaumeister Sebastian Dietrich stellte die Arbeiten vor, die am Dachtragwerk notwendig werden. Die Planungsunterlagen sind zwar noch nicht ganz vollständig, aber die Zeit drängt. Um die maximal 960 000 Euro aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten abgreifen zu können, muss nun die Vorplanung samt Kostenschätzung bei der Regierung von Oberbayern eingereicht werden. Man könne zwar noch nicht die endgültigen Abgabepläne präsentieren, aber wolle diese in Kürze fertigstellen, so Dietrich.

Die Probleme beim Dach sind schon lange bekannt

Die Problematik ist in Schongau seit Langem bekannt: Das hölzerne Dachtragwerk aus dem Jahr 2000 erfüllt durch die neuen Berechnungsgrundlagen nach dem Unglück in Bad Reichenhall nicht mehr die Sicherheitsanforderungen. Aktuell sind Schneelastwächter im Einsatz. Auch die Jahreszeiten der Eisbereitung – im Spätsommer bei noch warmen Temperaturen, im Frühjahr bei steigenden Außentemperaturen – seien ein Problem, führte Dietrich aus. Warme und feuchtigkeitsgeschwängerte Luft setze dem Holz zu. „Die gute Nachricht: Es gibt eine Lösung, ohne gleich das gesamte Dachtragwerk erneuern zu müssen“, brachte der Stadtbaumeister die Räte auf den neuesten Stand. Unter anderem sollen die Unterzüge verstärkt werden, eine zusätzliche Unterkonstruktion mehr Stabilität gewährleisten und die Feuchtigkeit am Holz beobachtet und gemessen werden. Kniffe wie die Anbringung von einem sogenannten „Opferholz“ an das Tragwerk, das Feuchtigkeit aufnimmt, ableitet und in regelmäßigen Abständen ausgetauscht wird, seien alles Ansätze, die nun von den Planern in Reinform gegossen würden, um sie einzureichen. Die nachträglich angebrachte Teilfassade sei Gegenstand einer gesonderten Betrachtung, so Dietrich.

Auch die Beleuchtung soll erneuert werden

Angepackt werden soll im Zuge dieser Sanierung auch die längst schon angemahnte Erneuerung der Beleuchtung: Die alten Lampen sollen durch LEDs ersetzt werden, was mit rund 105 000 Euro zu Buche schlagen wird. Die beschriebenen Änderungen an der Baukörperkonstruktion kosten rund 500 000 Euro. Insgesamt steht die Summe von knapp 1,07 Millionen – 90 Prozent Zuschuss, zehn Prozent Eigenanteil der Stadt – zur Verfügung, das Budget soll weitgehend ausgereizt werden.

Martin Schwarz (SPD) hinterfragte unter anderem, ob man nicht Angst habe, dass bei der Verstärkung der Unterkonstruktion irgendwann das Eigengewicht des Tragwerks zu groß werde. Dies werde natürlich mit berücksichtigt, so Dietrich. Außerdem hatte Schwarz die Schließung der Fassade vorgeschlagen und dafür den Einsatz einer Lüftungsanlage. „Das wäre die beste Lösung, bringt aber neue Problemfälle mit sich“, so Dietrich. Auch das Thema Belüftung sei komplex, da seien Investitionen nötig, die in einem ganz anderen Rahmen lägen, spielte der Stadtbaumeister auf das Sechs-Millionen-Projekt in der Nachbargemeinde Peiting an.

Michael Eberle lobte den Fortschritt bei der Planung

„Super, dass wir jetzt schon so weit sind“, lobte Michael Eberle (CSU) den Fortschritt in Sachen Sanierungsplanung. Dass man sich so in das Thema hineinfuchse, mache ihn zuversichtlich, auch noch das Thema Solar auf dem Hallendach angehen zu können. Das könnte auch für den Betrieb des Eisstadions die Stromkosten mindern, die der EA Schongau wie auch der Stadt massive Sorgen bereiten. Vorerst wird der städtische Zuschuss aber nicht gedeckelt.

Er wolle das Lob gerne an den Kollegen Robert Thomas weitergeben, der das Thema Eisstadion betreue, antwortete Dietrich auf Eberle und wagte gleichzeitig den Ausblick: „Es sieht gar nicht so schlecht aus, dass das mit der PV-Anlage funktionieren könnte.“ Der Vorentwurf mit Kostenschätzung wurde vom Stadtrat einstimmig abgesegnet.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.