„Das wird ein Kraftakt“: „Schongau belebt“ will beliebte Hexennacht retten

Von: Christine Wölfle

Teilen

Eine kleine Truppe, die viel vorhat: Die Mitglieder der Gruppe „Schongau belebt“ mit (v.l.) Martin Kayser, Beatrice Amberg, Daniela Puzzovio, Kornelia Funke, Birte Schönenborn, Carola Dempfle und Stefan Konrad. © Christine Wölfle

Die Werbegemeinschaft Altstadt Schongau will die beliebte Hexennacht nicht mehr organisieren. Nun springt die Gruppe „Schongau belebt“ ein. Es gibt viel zu planen.

Schongau – Gute Nachricht für alle Fans der „Schongauer Hexennacht“: Sie soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden – weil sich die Gruppe „Schongau belebt“ bereit erklärt, diese auszurichten. Am Freitag, 27. Oktober, soll es wieder verhext zugehen in den Straßen der Schongauer Altstadt.

Die Attraktion, die mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebt ist, stand allerdings lange auf der Kippe. Grund: Die Werbegemeinschaft Altstadt hatte entschieden, diese nicht mehr federführend zu organisieren und damit die Verantwortung nicht mehr übernehmen zu wollen. Aber die Geschäftstreibenden haben „Schongau belebt“ dennoch ihre Unterstützung zugesichert.

„Die Hexennacht ist so ein tolles Aushängeschild für Schongau, das können wir nicht einfach sterben lassen“, waren sich die Mitglieder von „Schongau belebt“ bei ihrem jüngsten Treffen einig. Nachdem das „Ob“ relativ schnell geklärt war, ging es dann um das „Wie“.

Hexennacht in Schongau 2023: Altbekannte Attraktionen und ein größeres Kinderprogramm

Vorsitzende Beatrice Amberg hatte eine lange Liste dabei mit allen nötigen Daten, Kontakten und Ideen, die bei der Planung und Durchführung der Großveranstaltung wichtig sind. Darunter auch bürokratische und versicherungsrechtliche Themen, um die sich die Mitglieder der Gruppe „im Hintergrund“ kümmern müssen.

„Das wird ein Kraftakt“, war sich auch Amberg klar über die Dimension. Denn die „Schongau belebt“-Truppe ist nicht groß. Dennoch waren alle Feuer und Flamme für die Idee und wollen nun bestmöglich zusammenarbeiten, so dass die „Hexennacht“ wie gewohnt stattfinden kann.

Und vielleicht wird sie sogar noch ein bisschen größer: Neben den altbekannten Attraktionen wie beispielsweise dem Hexensuchspiel, dem Kürbiskopf-Wettbewerb, den Kinder-Stadtführungen und den Nachtwächtern, die auf dem Marienplatz ihre Kreise ziehen, soll es heuer ein größeres Kinderprogramm geben, das bereits am frühen Nachmittag beginnen soll. Und je nachdem, wie viele Vereine und Geschäfte sich an der „Hexennacht“ beteiligen, wäre es auch denkbar, den Radius auf Münz-, Wein- und Löwenstraße in der Altstadt zu erweitern.

Grundschule soll sich an Schongauer Hexennacht beteiligen

Und noch eine neue Attraktion ist geplant: „Wir werden die Grundschule anfragen, ob sie sich nach den Ferien an einem Hexen-Malwettbewerb beteiligen würde. Das schönste Bild wird dann als Button gedruckt mit der Aufschrift ,Hexennacht 2023’“, erklärte Amberg. So könne man jedes Jahr einen neuen Button kreieren.

Viele schöne Ideen, die es jetzt gilt, umzusetzen. Und ein Aufruf an die Schongauer Vereine, sich zu beteiligen. „Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mitzumachen“, betonte die Vorsitzende. Ob mit einem Grill-Stand, Kinderschminken, Basteln oder einem Auftritt: Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Wer sich an der „Schongauer Hexennacht“ beteiligen möchte, kann sich ab sofort bei Beatrice Amberg melden (post@schongau-belebt.de oder unter der Telefonnummer 0151/21263859).

CHRISTINE WÖLFLE