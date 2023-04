„Hilfe wird weiterhin benötigt“: Kulturverein organisiert in Schongau großes Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Von: Elena Siegl

Für hochkarätige Gitarrenmusik ist das Gismo Graf Trio bekannt. Es interpretiert traditionellen Gypsy Swing neu und modern mit eigenen Kompositionen. © TOM MAURER PHOTOGRAPHY

Auch zwei Monate nach dem schlimmen Erdbeben in Syrien und der Türkei wird Hilfe benötigt. Der Kulturverein LiccAmbra plant ein Benefizkonzert.

Schongau – Gebäude, die in Schutt und Asche liegen, Menschen, die alles verloren haben und unter den Trümmern verzweifelt nach Angehörigen suchen – Bilder des Erdbebens, das sich am 6. Februar, in Syrien und der Türkei ereignete, gingen um die Welt. Die Katastrophe machte auch hierzulande viele betroffen. Und tut es immer noch. „Hilfe wird weiterhin benötigt“, weiß Susann Tabatabai-Schweizer. Zusammen mit der Schongauerin Esra Böse, die türkische Wurzeln hat, hatte sie bereits kurz nach dem Beben die Idee, mit einer Benefizveranstaltung Spendengelder zu generieren. Beim Kulturverein LiccAmbra rannten sie damit offene Türen ein, sagt Eleonoren Fähling vom Vorstandsteam. Dass das Event nun zeitversetzt stattfindet, sei sogar ganz gut, damit die Situation in der Türkei und Syrien nicht in Vergessenheit gerät, so Tabatabai-Schweizer.

Annette Peter von LiccAmbra hat das Programm für das am Freitag, 28. April, anstehende Benefizkonzert maßgeblich zusammengestellt. Es war ihr ein Anliegen, dass es eine runde Sache wird, die Künstler zueinander und zum Veranstaltungsort, dem Schongauer Ballenhaus passen, erzählt sie. Besonders stolz sei sie, das Gismo Graf Trio für den Auftritt gewonnen zu haben. „Dass Profi-Musiker, die von Auftritten leben, bereit sind, auf Einnahmen zu verzichten, ist nicht selbstverständlich“, so Peter. Das Gismo Graf Trio sieht sich in der Tradition von Django Reinhardt, interpretiert den traditionellen Gypsi Swing jedoch neu und modern mit eigenen Kompositionen. Sechs Alben hat das Trio bereits veröffentlicht und spielt heuer unter anderem beim Kemptener Jazz-Frühling, weiß Peter. Die Gruppe wird den zweiten Teil des Abends gestalten. Der Auftakt des Benefizkonzertes wird von der Singer-Songwriterin Theresa Schauer sowie dem Jazz-Klarinettisten Hans Enzensperger gestaltet.

Karten für Benefizkonzert im Schongauer Ballenhaus Karten zu 25 Euro gibt es ab sofort im Vorverkauf im Schongauer Weltladen und bei Buch am Bach in Peiting. Restkarten soll es an der Abendkasse geben. Los geht das Konzert am Freitag, 28. April, um 19 Uhr im Ballenhaus Schongau. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Theresa Schauer und Hans Enzensperger treten bei Benefizkonzert im Schongauer Ballenhaus auf

Theresa Schauer, die aus Peiting stammt und aktuell im Masterstudiengang Akustikgitarre in Dresden ihre Liebe zu Saiten, Gesang, Klassik und Jazz vertieft, wird einen Mix aus melancholisch-nachdenklichen und beschwingt-rhythmischen Stücken auf die Bühne bringen, von Sehnsucht, der Glückssuche oder der ungezähmten Lust auf Neues erzählen. Mal instrumental, mit ihrer klaren Stimme. Bestens bekannt in der Region ist auch Hans Enzensperger, der in Schongau regelmäßig vor ausverkauftem Haus spielt. Beim Benefizkonzert wird der Schongauer Musiker vom Gitarristen Fred Wilhelm begleitet.

Aus Peiting stammt die Gitarristin und Singer-Songwriterin Theresa Schauer. © Veranstalter

Die türkische Gemeinde in Schongau wird zum Konzert Fingerfood aus ihrem Herkunftsland kredenzen. Auch syrisches Essen – gekocht von den Brüdern Raed und Layth hamoudh, die aus Syrien geflüchtet sind, hier eine neue Heimat gefunden haben und mittlerweile bei Leinauers Blume in Peiting arbeiten – wird angeboten, erzählt Tabatabai-Schweizer. Es sei schön, was aus einer einfachen Idee entstehe. Wie immer mehr Menschen und Kräfte zueinanderfinden und sich einbringen. Diverse Unternehmen, die vom Vorhaben gehört haben, boten beispielsweise ihre Dienste kostenlos an – vom Hotel, in dem die Musiker übernachten, über den Getränkecaterer bis zur Technik.

Jazz-Klarinettist Hans Enzensperger ist beim Benefizkonzert mit von der Partie. © Veranstalter

Geld soll Hilfsorganisationen in Syrien und der Türkei gespendet werden

Das Geld, das durch das Konzert eingenommen wird und an diesem Abend zusätzlich gesammelt wird, soll an zwei Hilfsorganisationen gehen, die in den Erdbebenregionen bereits gut vernetzt sind. LiccAmbra hat sich zum einen für die in Syrien tätige Zeltschule entschieden. Die se kümmerte sich ursprünglich um Kriegsflüchtlinge, nahm nun weitere Personen auf, die ihr Zuhause verloren haben. Die Organisation nutzt Ressourcen vor Ort – „wir haben jede denkbare Berufsgruppe in unseren Camps vertreten und alle Aufgaben, die in den Camps anfallen, können somit auch von den Geflüchteten selbst erledigt werden. Das fängt beim Schulbau an und reicht bis hin zum Unterricht, den geflüchtete syrische Lehrer durchführen“, heißt es dazu auf der Webseite der Organisation. Des Weiteren geht Geld an die türkische Nichtregierungsorganisation Ahbap, die sich darum bemüht, den Erdbebenopfern eine Unterkunft, Essen und Medizin zur Verfügung stellen zu können.

