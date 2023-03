„Greifen Sie nach den Sternen“: Absolventen der Schongauer Berufsschule verabschiedet

Teilen

Die Absolventen mit der Bestnote 1,0 Noah Pantele, Tamy Erdinger, Angela Dohr und Markus Wichtl neben der Landtagsabgeordneten Susann Enders (v.l.). © Andreas Jäger

96 junge Kaufleute und Elektroniker, die ihre Ausbildung verkürzt haben, erhielten bei der Abschlussfeier des Beruflichen Schulzentrums Schongau ihre Zeugnisse.

Schongau – „Paradiesische Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt“, versprach Schulleiter Andreas Streinz den erfolgreichen Absolventen. So suchten die Unternehmen im Land gerade händeringend Fachkräfte. Laut einer IHK-Umfrage sähen viele Betriebe den Fachkräftemangel sogar als das derzeit größte Geschäftsrisiko, wie Streinz zu berichten wusste. So wünschte sich der Schulleiter von den jungen Kaufleuten und Elektronikern, dass sie mit ihrer Arbeitskraft zur Fachkräfteversorgung in der Region beitragen und damit auch für positive wirtschaftliche Verhältnisse in der Zukunft sorgen.

Der stellvertretende Landrat von Weilheim-Schongau, Wolfgang Taffertshofer (BfL), nahm in seiner Ansprache ebenfalls Bezug auf den Fachkräftemangel und versicherte, dass die Lokalpolitik ihren Beitrag zur Lösung des Problems leiste: „Die Ausstattung der Schulen hat für den Landkreis höchste Priorität.“ Des Weiteren zollte Taffertshofer den Absolventen seinen Respekt, dass sie sich stets „durchgebissen“ und auch bei Schwierigkeiten nicht aufgegeben hätten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

„Das Letzte, was Sie brauchen, ist langes Geschwafel von Politikern“

Anschließend war Susann Enders, Landtagsabgeordnete und Generalsekretärin der Freien Wähler Bayern, an der Reihe. Ihre Rede wollte Enders kurz halten, denn „das Letzte, was Sie brauchen, ist langes Geschwafel von Politikern“. Enders sprach den Absolventen ihren Respekt für die erbrachten Leistungen aus und dankte auch Lehrkräften sowie Ausbildungsbetrieben für Ihre Arbeit. An die jungen Kaufleute und Elektroniker gerichtet, sagte sie: „Lassen Sie sich niemals einreden, dass Ihnen Grenzen gesetzt seien. Greifen Sie nach den Sternen und landen Sie auf dem Mond.“ Um Großartiges zu erreichen, brauche man nicht unbedingt einen Doktortitel. Aus ihrer Erfahrung in der Politik wisse Enders ohnehin, dass jener Titel oft schnell wieder weg sein könne.

Stellvertretend für die gesamte Schülerschaft richteten Tamy Erdinger und Carolina Zurl einige Worte an die Besucher der Abschlussfeier. Die beiden Einzelhandelskauffrauen betonten, dass die Schüler trotz Schwierigkeiten wie Homeschooling oder Zugverspätungen großartige Leistungen erbracht hätten und wünschten allen Absolventen das Beste für die Zukunft.

Zeugnisübergabe in der Schongauer Berufsschule

Dann stand auch schon der große Moment für die Absolventen an: Von ihren jeweiligen Klassenleitern bekamen die Bank-, Industrie-, Groß-und Außenhandels-, Büro- und Einzelhandelskaufleute sowie die Elektroniker für Betriebstechnik und Energie- und Gebäudetechnik ihre Zeugnisse überreicht. Die Schulpreisträger, also die drei Besten eines Ausbildungsberufs, wurden dabei besonders geehrt.

Einen Staatspreis und Geldpreis erhielten die vier Absolventen mit der Bestnote 1,0: Noah Pantele, Angela Dohr, Markus Wichtl und Tamy Erdinger. Eine besondere Ehre wurde den beiden Absolventen aus Peiting, Bankkauffrau Selvie Kamberi und Bürokaufmann Jonas Hübner, zu Teil: Sie bekamen zusätzlich eine Würdigung von Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder (CSU) sowie ein Geldgeschenk der Marktgemeinde als Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen.

Dass das Berufliche Schulzentrum neben handwerklichen und kaufmännischen auch musikalische Fachkräfte zu bieten hat, bewiesen die Mitglieder des Schulchors Viva unter der Leitung von Thilo Braun. Über den ganzen Abend boten Sie den Besuchern der Abschlussfeier mit ihrem vielfältigen Repertoire beste musikalische Unterhaltung.

von Andreas Jäger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.