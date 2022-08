Besondere Agri-PV-Anlage ein Vorzeigeprojekt nicht ohne Risiken

Von: Elke Robert

Spannende Sache, aber auch großes finanzielles Risiko: Theresia und Florian Jocher wollen auf dem Familiengrund gemeinsam mit der Firma Hirschvogel eine ganz besondere Photovoltaikanlage bauen. Zwei Millionen kostet die Anlage © Hans-Helmut Herold

„Ein Projekt, das nicht besser in die Zeit passen könnte“: So bezeichnete Schongaus Stadtbaumeister Sebastian Dietrich die Agri-Photovoltaik-Anlage im Schongauer Westen. Das gemeinsame Vorhaben von Biohof Jocher und der Firma Hirschvogel könnte Vorbildcharakter haben, ist aber für die junge Familie ein finanzielles Wagnis.

Schongau – Schon bei der ersten Vorstellung des Vorhabens im November vergangenen Jahres hatte sich der Stadtrat mehr als begeistert gezeigt: Eine ganz besondere regionale Grünstromversorgung für die Industrie soll an der Schongauer Römerstraße gebaut werden. Nun hat der Stadtrat auch die formalen Voraussetzungen dafür auf den Weg gebracht und die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.

Kooperationsprojekt der Familie Jocher und der Firma Hirschvogel

Wie berichtet, traten Theresia und Florian Jocher gemeinsam mit der Firma Hirschvogel an die Stadt heran mit der Idee, mit einem Kooperationsprojekt auf einer mehr als fünf Hektar großen Fläche westlich der Römerstraße zwischen dem Jocherhof, der B 17 und dem Hirschvogelwerk neue Wege zu gehen.

Statt große Flächen zu verbrauchen wie bei den sonst üblichen Freiflächenmodulen, können bei dieser Agri-PV-Anlage die Felder für die Landwirtschaft weiter genutzt werden, ob für den Futteranbau oder als Weideflächen. Der Wert des Bodens bleibt sogar fast ganz erhalten, denn es wird nur ein Prozent der Fläche überbaut: Die sogenannten bifazialen Solarmodule werden senkrecht in Nord-Süd-Reihen montiert, die Module zeigen also in Richtung Ost und West und können von beiden Seiten her durch die Sonneneinstrahlung erreicht werden.

Stromproduktion erfolgt hauptsächlich vormittags und nachmittags

Die Stromproduktion – die Leistung der Anlage soll bis zu 2,0 MWp betragen – erfolgt vor allem am Vormittag und am Nachmittag. Dadurch würden die Stromnetze stark entlastet. Gleichzeitig steigt der Erlös gegenüber den konventionellen Anlagen, die ihre höchste Leistung zur Mittagszeit haben, davor und danach aber schlechtere Werte. Biolandwirt Florian Jocher hatte in der November-Sitzung nicht zuletzt den Vorteil für Flora und Fauna herausgestellt. Die Flächen werden ökologisch aufgewertet.

„Die Thematik ist brennender denn je, wir sollten das jetzt zügig angehen“, fasste es Kornelia Funke (CSU) in der jüngsten Sitzung kurz zusammen und bekräftigte die Absicht, dass man das Verfahren im Bau- und Umweltausschuss positiv begleiten wolle. Ilona Böse griff die Worte von Stadtbaumeister Sebastian Dietrich auf – „das passt in die Zeit“. Da es ja noch mehr landwirtschaftliche Flächen außenrum gebe, solle man seitens der Stadt proaktiv auf die Nachbarn zugehen, vielleicht könne sich der ein oder andere auch noch vorstellen, sich an das Projekt dranzuhängen, so ihr Vorschlag.

Anlieger bekommen Post von der Stadt Schongau

Die Anlieger müssten mittlerweile bereits angeschrieben worden sein, die Stadt wollte explizit darauf verweisen, hatte Dietrich betont. Der Beschluss, den Bebauungsplan „Solarpark Römerstraße“ aufzustellen, erfolgte dann einstimmig. Auch eine Änderung des Flächennutzungsplans wird notwendig, was ebenfalls einstimmig beschlossen wurde.

Damit sollen nun die formalen Voraussetzungen geschaffen werden, bis es soweit ist, könnte es aber noch ein langer Weg werden, wie Florian Jocher bewusst ist. „In diesem Jahr wird es sicherlich nichts mehr, die Genehmigung dauert so lange“, weiß er bereits um die Komplexität des Verfahrens.

Jetzt sind die Behörden gefragt, die Anlage zu genehmigen, das Verfahren ist aufwendig

Gutachten werden benötigt, Stellungnahmen aller beteiligter Behörden müssen vorliegen. Er hofft darauf, im Frühjahr starten zu können. Und wünscht sich, dass ihm die Gutachter genauso wohlgesonnen sind wie die Stadt, allen voran der Stadtbaumeister.

„Wenn es den Gutachtern nicht gefällt, ist das eine heikle Geschichte“, verweist er auf das nicht unerhebliche finanzielle Risiko. Allein für das Genehmigungsverfahren werde die Familie rund 100 000 Euro in die Hand nehmen müssen, schätzt er. Dieses Geld könnte komplett in den Sand gesetzt sein, falls die Agri-PV-Anlage nicht genehmigt wird. „Das hat mir auch die Hersteller-Firma gesagt, das ist unternehmerisches Risiko“, weiß Jocher.

Zwei Millionen kostet die Anlage

Um ein x-Faches größer ist die Summe für die Anlage selbst, rund zwei Millionen Euro stehen im Raum, die komplett finanziert werden müssen. Denn zwar stehe die Hirschvogel Automotive Group voll dahinter, und man würde sehr gut unterstützt, auch langfristige Verträge für die Stromabnahme sollen getätigt werden, „damit das auf guten Füßen steht“. Letztlich entstehe aber die PV-Anlage rein auf den Flächen des Familienbetriebs, weshalb man das auch selbst finanzieren wolle. In allem ist Jocher aber sehr zuversichtlich: „Wir kriegen es hin.“

