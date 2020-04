Baumärkte wieder geöffnet: „Die Kunden sind sehr diszipliniert“

Besuch im Schongauer Obi

von Christoph Peters schließen

Es ist ein erster vorsichtiger Schritt hin zu mehr Normalität in der Corona-Krise: Seit dem heutigen Montag dürfen in Bayern Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen. Auch beim Obi in Schongau gingen nach wochenlanger Schließung die ersten Kunden ein und aus. Dank guter Vorbereitung konnte Geschäftsführer Christian Weissinger am Nachmittag eine erste positive Bilanz ziehen.