Beliebte Vornamen, wenige Geburten und steigende Einwohnerzahl: So entwickelte sich Schongau 2022

Von: Elena Siegl

Die Einwohnerzahl von Schongau wuchs 2022. (Archiv) © Hans-Helmut Herold

Deutlich weniger Geburten als in den Vorjahren gab es 2022 in Schongau. Trotzdem steigt die Einwohnerzahl. Ein Blick auf die Zahlen des Schongauer Standesamtes.

Schongau – Schongau kratzt an der 13 000-Einwohner-Marke: 12 992 Menschen waren Ende des Jahres 2022 in der Stadt gemeldet. Das sind 250 mehr als noch im Vorjahr, wie aus den Zahlen, die das Schongauer Standesamt sowie der Bürgerservice für die Heimatzeitung herausgesucht haben, hervorgeht. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 waren 12 692 Menschen in Schongau gemeldet, 2019 waren es 12 739.

Zwar verließen 2022 auch relativ viele Personen, nämlich 868, die Lechstadt (2021 waren es 789, im Jahr davor aber auch schon 865), dafür zogen allerdings auch sehr viele Menschen nach Schongau. 1180 Zuzüge hat die Stadt Schongau registriert – 299 mehr als im Jahr 2021.

Unter den Einwohnern wurden 2022 insgesamt 2792 Mitbürger, die aus anderen Nationen stammen, gezählt. Auch hier ist eine Zunahme zu verzeichnen (2021 waren es 2552). 501 Personen stammen wie in den Vorjahren aus der Türkei – die größte Gruppe. Dahinter folgen die Nationen Kroatien (186), Kosovo (179), Rumänien (165) und Italien (156).

Wie in Peiting spiegeln sich auch in Schongau die gewaltsamen Auseinandersetzungen auf der Welt wider. Mittlerweile 155 Menschen aus der Ukraine und 153 aus Afghanistan leben in Schongau.

Diese Namen waren 2022 in Schongau am beliebtesten

Zurück ging im Vergleich zu den Vorjahren die Zahl der Geburten in Schongau. Insgesamt 523 Babys wurden 2022 in der Lechstadt geboren. Das sind schlappe 93 weniger als noch 2021 und immerhin 38 weniger als noch 2020.

Vier Jahre in Folge führte der Name „Emilia“ die Favoritenliste bei den Mädchennamen an – 2022 tauchte der Name nicht mehr in den Top-Drei auf. Ebenso wie „Lena“ und „Sophia“, die 2021 noch genauso oft vergeben wurden. Stattdessen wurden 2022 sieben Mädchen „Amelie“ genannt, ebensoviele „Marie“, wie aus den Zahlen des Standesamtes hervorgeht. Viele Eltern fanden außerdem Gefallen an „Antonia“ – fünf Mal wurde der Name 2022 in Schongau vergeben.

Bei den Bubennamen sieht das ein bisschen anders aus: Der Favorit aus 2021 findet sich auch 2022 wieder an der Spitze: Acht Buben wurden „Jakob“ genannt. Ebenfalls sehr beliebt waren die Namen „Elias“ und „Felix“, die jeweils sieben Mal vergeben wurden. Im Jahr 2021 waren auf den Plätzen zwei und drei noch „Jonas“ und „Ludwig“ gemeinsam mit „Valentin“.

Die meisten Schongauer Kinder haben, wie in den Vorjahren auch, nur einen Vornamen. 214 Kinder bekamen zwei, dreizehn Kinder drei Vornamen. Vier oder sogar mehr Vornamen erhielten genauso wie im Jahr 2021 nur zwei Kinder.

Wieder mehr Hochzeiten in Schongau und bevorstehende Jubiläen

Die Zahl der Sterbefälle ist im Vergleich zu 2021 im Jahr 2022 nur leicht gestiegen: 306 Menschen starben 2022, im Jahr davor mussten 298 Todesfälle in Schongau verzeichnet werden.

Was im Jahr 2021 besonders auffiel war, dass extrem wenige Hochzeiten gefeiert wurden. Nur 46 Paare hatten sich damals das Ja-Wort gegeben. 2022 sah das schon wieder besser aus. 78 Hochzeiten wurden in Schongau gefeiert. Im Jahr 2019 hatte es allerdings sogar 94 Eheschließungen gegeben.

Auf ein ganz besonderes Jubiläum dürfen sich in diesem Jahr zwei Schongauer freuen: Sie sind beide Jahrgang 1923, das heißt, für sie steht heuer der 100. Geburtstag an.

