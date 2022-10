Bei Änderungen der Bläserklasse: Musikschulleiter Marcus Graf will notfalls Amt aufgeben

Von: Elke Robert

Eine Frage der Sichtweise: Marcus Graf setzt sich vehement für den Erhalt der Bläserklasse in bisheriger Form ein, notfalls wolle er die Musikschulleitung abgeben. © Hans-Helmut Herold

Für den Fortbestand der Bläserklasse in bisheriger Form warb Marcus Graf im Rahmen der Bürgerversammlung. In einem äußerst emotionalen Wortbeitrag ging der Leiter der Schongauer Musikschule sogar so weit, sein Amt niederlegen zu wollen. Offenbar plant man an der Grundschule Änderungen.

Schongau – Er suche die Öffentlichkeit, um auf die Gefahr hinzuweisen und hoffe darauf, ein drohendes Desaster abwenden zu können. Der Musikschulleiter Marcus Graf hatte bei der Bürgerversammlung im Ballenhaus gleich als erster das Wort ergriffen. Das so erfolgreiche Modell, wie es seit zehn Jahren in Schongau angeboten wird, stehe vor dem Aus, weil die Staufer Grundschule das Angebot einschränken müsse, das bisherige Konzept kippen wolle. Ab dem kommenden Schuljahr soll offenbar im zweiten Jahr der Bläserklasse, also in der vierten Jahrgangsstufe, jene Orchesterstunde, die für die Schüler der Bläserklasse statt einer regulären Musikstunde vormittags stattfindet, in den Nachmittag hineinverlegt werden. Die zweite Stunde für die Bläserkinder findet schon jetzt im Anschluss an den Vormittagsunterricht statt.

„Warum gerade in Schongau die so erfolgreiche Bläserklasse beiseite geschoben wird, können wir nicht verstehen“

Graf legte dar, welch wichtige Rolle die Musik wie auch die Musikschule an sich spiele. „Wir helfen grundlegend und unterstützend bei der Erziehung mit. Warum gerade in Schongau ein wichtiger Baustein, wie die Bläserklasse beiseitegeschoben wird, können wir nicht verstehen.“ Denn das Schongauer Modell sei äußerst erfolgreich und werde von vielen anderen Musikschulen kopiert, immer wieder werde er darauf angesprochen, zuletzt beim Musikschulverbandstag.

Graf wandte sich direkt an Bürgermeister Falk Sluyterman, aber auch an den Stadtrat. Es gehe dabei weder um einen Generalangriff auf die Grundschule noch um Geld. „Wir fordern eine ideelle Unterstützung der Kultur.“

Musikschulleiter befürchtet, dass viele Schüler in der 4. Klasse aufhören zu musizieren

Nachgefragt bei Graf nach Ende der Bürgerversammlung präzisierte dieser seine Befürchtung: „Wenn die Bläserklasse in der 4. Jahrgangsstufe aus dem regulären Unterricht herausgenommen wird, hören vielleicht viele auf.“ Es gehe um Werte, und er könne nicht verstehen, wieso man im wahrsten Sinne des Wortes dieses „Instrument“ schwächen wolle. „Es geht um Inklusion, Integration, um die Weiterführung von Kompetenzen, gerade in Schongau, wo wir so viel leisten, soll dieser Baustein verschwinden“, klagt Graf.

Als Grund gehe er von einer generellen Überlastung an der Grundschule aus. Im Frühjahr sei die Problematik angeklungen. Seither habe man hin und her überlegt, welche Möglichkeiten es für die Bläserklasse gebe, „aber das sind alles nur faule Kompromisse“, so Graf. Insgesamt zeigte er sich entsetzt, dass in der Bürgerversammlung eher die Generation „60plus“ vertreten gewesen sei. „Wer setzt sich hier für Kinder ein?“, fragte Graf, weiterhin merklich aufgewühlt von der Thematik.

Graf wiederholt, das Amt als Musikschuleiter aufgeben zu wollen, ebenso Erwin Krauthauf

Graf wiederholte nochmals seine Überlegung, die Leitung der Musikschule niederzulegen. „Ich kann nicht für etwas einstehen, hinter dem ich nicht stehe“, so Graf. Dies gelte im Übrigen nicht nur für ihn selbst, sondern auch für Erwin Krauthauf, den Vorstand der Musikschule Pfaffenwinkel.

Der Rathauschef zeigte sich ob des Wortbeitrags von Graf, der auch Träger des Goldenen Ehrenrings Schongaus ist, überrascht, er höre zum ersten Mal von dem Problem, er wolle sehen, was man da veranlassen könne. „Wir können das politisch unterstützen, sind aber nur Sachaufwandsträger der Grundschule, und ich sehe keine Möglichkeit, direkt Einfluss zu nehmen“, erklärte Sluyterman im Anschluss der Bürgerversammlung. Er schlug möglichst zeitnah einen runden Tisch mit der Schulleitung vor.

Grundschule will Bläserklasse unbedingt weiterführen, will aber auch mehr Flexibilität

Petra Schelle, Konrektorin an der Staufer Grundschule, begründet die Überlegungen mit einer dann einfacheren Stundenplanerstellung, mehr Flexibilität für die Lehrkräfte und einer größeren Gerechtigkeit bei der Erstellung von Noten. Die Umstellung würde außerdem eine zusätzliche Förderung bedeuten. Die Zusammenarbeit mit der Musikschule und die Bläserklasse schätze sie aber sehr. „Schulleben und schulische Veranstaltungen wurden und werden durch die Bläserklassen bereichert. Die Gemeinschaft wird gefördert. Dies sollte unbedingt weitergeführt werden“, so Schelle.

Man wolle, so die Konrektorin, mit der Musikschule in Kontakt bleiben und die Kommunikation über die Organisation der Bläserklasse fortsetzen.

