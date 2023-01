„Gut, wenn man anderen auf so einfache Weise helfen kann“ - Blutspenden in Schongau nun an neuem Ort

Kathrin Mayer rührte kräftig die Werbetrommel fürs Blutspenden. © Hans-Helmut Herold

Termine zum Blutspenden werden in Schongau ab sofort im Jakob-Pfeiffer-Haus angeboten. Am vergangenen Mittwoch war es zum ersten Mal soweit.

Schongau – „In diesem Saal macht es doppelt Freude, zum Blutspenden zu gehen“, sagt Richard Biechele (72) aus Peiting. Er muss es wissen, an diesem Abend gibt er seine 102. Spende ab. In vielen verschiedenen Räumen hat man ihm schon Blut abgenommen, nun aber das erste Mal im Jakob-Pfeiffer-Haus. Hell, großflächig, übersichtlich, mit angenehmen Diskretionszonen.

Bisher hat das Rote Kreuz Blutspenden im Schongauer BRK-Haus angeboten. Doch die Räume waren zu eng, sagt Hilde Quaschny, die im BRK-Kreisverband Weilheim-Schongau für den Bereich „Blutspende“ zuständig ist. Außerdem werde es zunehmend schwieriger, genug Ehrenamtliche für zwei verschiedene Termine zu finden.

Schon länger sei man deshalb auf der Suche nach größeren Räumlichkeiten in Schongau gewesen, wo man Blutspenden vornehmen kann, und ist nun im Jakob-Pfeiffer-Haus fündig geworden. Alle zwei Monate bietet das BRK einen Termin an. So handhabe man das beispielsweise auch schon länger in Penzberg, was gut funktioniere. Die Anzahl der Betten habe man erhöht.

Der Jakob-Pfeiffer-Saal kommt bei den Blutspendern an: groß, geräumig, übersichtlich. © Hans-Helmut Herold

„Ich war selbst schon auf eine Blutspende angewiesen, umso mehr kann ich diese Aktion schätzen“

„Mir tut es gut, und ich kann anderen helfen“, so Biechele, während er auf einer der 14 Liegen Platz nimmt. Die Stationen der Voruntersuchungen hat er routiniert durchlaufen. Jetzt kommt der Pieks, der Leben rettet. „Ich war selbst schon auf eine Blutspende angewiesen, umso mehr kann ich diese Aktion schätzen“, so Biechele.

Ihm gegenüber liegt Andreas Kosian. Der flachst mit der Teamkoordinatorin Andrea Ibisch. „Passen Sie bitte auf, dass sie mir kein gechlortes Wasser aus dem Arm abzapfen“, scherzt der Plantsch-Chef. Aber er kann auch ernst: „Mir schadet es nicht, und anderen hilft´s“, sagt er und lobt die ausgesprochen kurze Wartezeit.

Blutspenden sind rar

Tatsächlich bittet Hilde Quaschny vom BRK darum, im Voraus Termine unter www.blutspendedienst.com/schongau zu buchen, um Wartezeiten für alle zu vermeiden. Neun Liegen werden parallel angeboten, den Rest behalte man sich als Puffer vor – falls doch Spender spontan vorbeikommen oder für Erstspender, bei denen es noch etwas länger dauere, erklärt Quaschny.

Wie Andreas Kosian beim Spenden von Teamkoordination Andrea Ibisch erfährt, wird sein Blut schon übermorgen zum Einsatz kommen. Wie knapp die Blutreserven derzeit sind, davon weiß Kathrin Mayer (35) ein Lied zu singen. Die Notfallkoordinatorin im Krankenhaus Schongau bekommt jeden Tag die Information über den Stand der Reserven. So hat sie im Vorfeld kräftig die Werbetrommel unter ihren Kollegen und Freunden gerührt, ist selbst zum Blutspenden gegangen und hat gleich ihren Ehemann Michael Mayer (39) mitgebracht.

Er hat schon während seiner Zeit bei der Bundeswehr Blut gespendet, musste dann aber berufsbedingt eine Pause einlegen. Als Pilot bei der Lufthansa hätte er nach einer Spende längere Zeit nicht im Cockpit sitzen dürfen. Da er sich jetzt gerade auf einem Theorie-Lehrgang befindet und die nächsten Tage nicht fliegt, konnte er den Termin wahrnehmen.

192 Blutspender im Schongauer Jakob-Pfeiffer-Haus

„Goldene Hochzeit“ mit der Nadel und dem Plastiksack feierte Dietmar Erhard (51) aus Hohenfurch. Er kann jetzt 50 lebensrettende Spenden nachweisen. „Ich finde es gut, wenn man anderen Menschen auf so einfache Weise helfen kann“, sagt Erhard.

192 Menschen spendeten beim ersten Termin im Jakob-Pfeiffer-Haus Blut, darunter 18 Erstspender. „Das Ergebnis hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, so Gebietsreferent Florian Abt. Man werde beim nächsten Mal die Kapazitäten erhöhen, um den Durchlauf noch flüssiger zu gestalten. Denn Luft nach oben sei immer, sagt auch Hilde Quaschny vom BRK-Bluspendedienst. Wichtig sei, dass die Spender sich weiterhin online anmelden. Außerdem werden derzeit Ehrenamtliche in Schongau gesucht. Weil man derzeit nicht genug habe, könne man beispielsweise nicht die sonst übliche Brotzeit für Spender anbieten.

Blutspenden in Schongau - Helfer gesucht Wer das Team des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) bei Blutspende-Terminen in Schongau unterstützen möchte – nicht im medizinischen Bereich, sondern zum Beispiel bei der Aufnahme oder der Verpflegung von Spendern – kann sich gerne beim BRK-Kreisverband Weilheim-Schongau unter der Telefonnummer 0881/9290-0 melden.

von Elena Siegl und Hans-Helmut Herold

