„Brand in einem Industriegebäude“: Großeinsatz für kleinen Schwelbrand

Von: Elke Robert

Großaufgebot der Feuerwehr morgens um 5 Uhr, der Schwelbrand war aber gleich behoben. © Hans-Helmut Herold

Feuerwehren aus drei Ortschaften rückten morgens zu Hirschvogel aus: „Brand in einem Industriegebäude“ hatte es seitens der Leitstelle geheißen. Vor Ort zeigte sich dann ein ganz anderes Bild.

Schongau – „Brand in einem Industriegebäude“ lautete die Alarmmeldung der Leitstelle am Donnerstagmorgen. Die drei Feuerwehren aus Schongau, Peiting und Altenstadt rückten gegen 5 Uhr mit zehn Feuerwehrfahrzeugen plus Rettungsdienst zur Firma Hirschvogel aus. „Bei so einer Meldung könnte man erwarten, dass man bereits schwarze Rauchwolken am Himmel sieht, bevor man dort ankommt, aber es war dann nur ein ganz kleines Problem“, berichtet Werner Berchtold, Feuerwehrkommandant von Schongau.

Wegen Rauchentwicklung abgeschaltet: Kleiner Schwelbrand in geschlossener Anlage

Was war passiert? Bei einer Anlage hatte es offenbar einen kleinen Schwelbrand gegeben, das geschlossene System hatte wegen der kleinen Rauchentwicklung automatisch abgeschaltet. Der Mitarbeiter alarmierte die Pforte, von dort aus ging die Meldung an die Leitstelle – wo letztlich ein Industriebrand draus wurde. „Da kam vielleicht bei jedem Telefonat noch etwas oben drauf, die Firma hat aber eine interne Rauchmeldeanlage, die noch gar nicht ausgelöst hatte“, so Berchtold.

Dem Mitarbeiter darf man keinen Vorwurf machen, jeder reagiert bei Gefahrensituationen anders

Einen Vorwurf dürfe man dem Mitarbeiter dennoch nicht machen, dieser habe vielleicht befürchtet, dass der Brand größer wird. „Jeder reagiere in so einer Situation anders, der eine kann damit eher umgehen und bleibt ganz ruhig, der andere hat Panik.“

Für die Feuerwehren war der Einsatz binnen einer halben Stunde erledigt

Für die Feuerwehren war der Einsatz binnen einer halben Stunde erledigt. Die betroffene Filtereinheit wurde mit einem Kohlensäurelöscher gelöscht.

