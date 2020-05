Brücke in Schongau endlich fertig, Behinderungen aber bleiben

Die etappenweise Erneuerung der Brücke über dem Mühlkanal in Schongau ist so gut wie abgeschlossen. Die Verkehrsfreigabe wird allerdings recht schleppend vonstattengehen. Eine Eröffnungszeremonie ist jedenfalls nicht vorgesehen – aus gutem Grund, der ausnahmsweise einmal nicht mit Corona im Zusammenhang steht.

Schongau– Theoretisch könnte der Verkehr ab kommender Woche auf beiden Seiten des neuen Bauwerks rollen. Die in zwei Bauabschnitten errichtete Brücke über dem Mühlkanal in Schongau ist (endlich) fertig. Feierlich ein Bändchen durchschneiden wird aber niemand. „Das wäre auch zu viel des Guten“, meint Projektleiter Christoph Prause aus dem Staatlichen Bauamt in Weilheim.

Den Autofahrern wäre eine solche Zeremonie wohl auch nur schwer vermittelbar. Sie werden laut Prause nämlich auch nach der Fertigstellung des neuen Bauwerks in einer Fahrtrichtung mit der Behelfsbrücke Vorlieb nehmen müssen. Sogar eine rote Ampel wird ihnen ein ums andere Mal nicht erspart bleiben.

Projektleiter Prause hatte in den vergangenen drei Jahren den ein oder anderen Rückschlag hinnehmen müssen. Um ein gutes halbes Jahr verzögerten sich die Arbeiten, weil Kampfmittel im Kanal gesprengt, ein betonierter Stützpfeiler wieder abgerissen und eine zu enge Zufahrt komplett umgebaut werden mussten. „Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen“, meint Prause rückblickend.

Es ist fast geschafft

Jetzt ist es fast geschafft: Die Brückenkappen sind hergestellt, die Geländer montiert, die Fahrbahn asphaltiert. Und trotzdem bleibt für die Autofahrer zunächst alles, wie es ist. Auch weiterhin wird nur eine Spur der neuen Brücke für den Verkehr offen sein. Wer von Schongau nach Peiting will, fährt über die Behelfsbrücke.

Die zweite Spur der neuen Brücke wird laut Prause zunächst für den aufwändigen Rückbau der Arbeitsplattform benötigt, der am 28. Mai beginnt. Dann rollt wiedereinmal ein 500-Tonnen-Kranwagen an, um unter anderem die schweren Betonringe aus dem Kanal ziehen, auf denen die Plattform für die Arbeiter ruht. Rund eineinhalb Wochen werden diese Arbeiten dauern.

Provisorische Radelbrücke soll Ende Mai abgebaut werden

Ebenfalls Ende Mai müssen sich die Peitinger und Schongauer aller Voraussicht nach von der lieb gewonnen provisorischen Rad- und Fußgängerbrücke verabschieden. Mit der Wasserwirtschaft ist laut Prause vereinbart, das Gelände in den Ursprungszustand zurückzuversetzen. Aus Sicht des Staatlichen Bauamts bestehe daher „keine Veranlassung, die Brücke zu belassen“, so Prause.

„Spannend“, so der Projektleiter, wird es auf der Baustelle ab dem 22. Juni, meint er. Dann steht zusammen mit den Stadtwerken die Rückverlegung der Abwasser- und Trinkwasserleitungen im Terminkalender. Die Leitungen sind derzeit noch an der Behelfsbrücke befestigt, künftig werden sie an dem neuen Bauwerk angebracht sein. Diese Arbeiten werden laut Prause bis zum 3. Juli andauern.

Im Juli soll es dann nochmal eine Ampelregelung geben

Und ab dem 6. Juli müssen die Autofahrer wieder tapfer sein. „Dann wird es für etwa eineinhalb Wochen wieder eine Ampelregelung geben“; bedauert Prause. Der Grund: Der Rückbau der Behelfsbrücke beginnt. Bis diese ganz verschwunden sein wird, werden insgesamt sechs Wochen ins Land ziehen. Hinzu kommen nach Angaben von Prause dann noch einige Restarbeiten, die die Verkehrsteilnehmer aber kaum berühren, verspricht der Projektleiter. Im September soll dann alles fertig sein.

Zu den Gesamtkosten kann Prause im Moment noch keine belastbaren Zahlen liefern. Sie werden seinen Worten nach im November oder Dezember feststehen. Bekanntlich war das Projekt mit 6,2 Millionen Euro veranschlagt. Aufgrund der Verzögerungen und dem Mehraufwand dürften die Kosten aber nicht unerheblich gestiegen sein.

Und das könnte Sie auch interessieren:

Immer wieder war es an der Baustelle der Mühlkanalbrücke zu Verzögerungen gekommen

In Schongau arbeitet nun der neu gewählte Stadtrat

Und hier finden Sie weitere Berichte aus der Region