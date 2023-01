Büchereien in Schongau: Wieder mehr Leser und Freude auf ein Jubiläum

Von: Elena Siegl

Teilen

In der Bücherei am Münztor: Leiterin Kornelia Funke (rechts) mit Marianne Platz. © HEROLD (Archiv)

Die Zahl der Büchereibesucher in Schongau wächst wieder. Heuer steht außerdem ein besonderes Jubiläum an. Und einiges aus Vor-Coronazeiten soll wieder angeboten werden.

Schongau – Fast ist man in der Bücherei am Münztor „wieder an den Vor-Corona-Zahlen dran“, freut sich die Leiterin Kornelia Funke. Insgesamt 49 036 Ausleihen wurden im vergangenen Jahr verzeichnet. Über 23 000 Besucher wurden gezählt, und der Trend bei den Neuanmeldungen für einen Büchereiausweis – 266 waren es 2022 – geht nach oben.

Zwar habe „Click und Collect“ während der Pandemie gut funktioniert – aber es sei eben doch etwas anderes, wenn man selbst durch die Bücherei schlendern kann. Bewährt hatte sich damals insbesondere der „Web-Opac“, der den Katalog der Bücherei im Internet darstellt. Auch nach Corona bleibt dieser eine große Hilfe, so Funke. Immer wieder gaben auch 2022 Menschen ihre Bestellungen so von daheim aus ab oder stellten sich Listen ihrer Wunschbücher zusammenstellen, mit denen sie durch die Bücherei liefen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Mehr Digitalisierung, trotzdem bleibt „Buch in der Hand“ beliebter

Stichwort Digitalisierung: E-Books gibt es seit 2017 zum Leihen in Schongau. Circa 88 000 Medien und 182 Zeitungen stehen zur Verfügung. Funke sieht es als Zusatzangebot – viele leihen sowohl digitale als auch gedruckte Bücher oder Zeitschriften. Es gebe aber auch Nutzer, die sich auf E-Books beschränken. Beziffert werden kann das nicht, so Funke. Das „Buch in der Hand“ liege insgesamt aber weiterhin im Trend, was durchaus auch Studien belegen, so Funke.

Sehr gut angenommen wurden im vergangenen Jahr auch die 135 Tonis – Figuren, die auf eine zugehörige Box gestellt werden können, damit ein Hörspiel bzw. Musik erklingt. Auch Kinderbücher – „für die Bücherei ein wichtiger Aspekt“ – stehen wie gewohnt Hoch im Kurs. Kornelia Funke ist froh, dass der Rotary Club Schongau die Anschaffung neuer Kinderbücher finanziell unterstützt. Darüber hinaus sei natürlich der Medien-Beschaffungsetat der Stadt die Grundlage für Neuanschaffungen.

Bücherei in Schongau: Das steht 2023 an

Die Kooperation mit Kindergärten will Funke heuer unbedingt wieder intensivieren. Das heißt, sie lädt Gruppen ein, sich in der Bücherei umzuschauen. Sie zeigt, was man alles anbietet und wie eine Ausleihe funktioniert. In den Coronajahren sei das leider etwas brach gelegen, davor habe es aber gut funktioniert.

Außerdem will Funke neue Brettspiele anschaffen. Im vergangenen Jahr wurden einige abgenutzte aussortiert. Und Funke möchte wieder Kaffee anbieten.

Bei den Sachbüchern für Erwachsene plant Funke eine Umstrukturierung: Reiseliteratur und Kochbücher würden zwar nach wie vor gut angenommen – bei spezielleren Themen sei das Internet aber als Konkurrent auszumachen. Funke will nun für Themen- und Gedenktage Bücher zusammenstellen und so Schwerpunkte setzen. Im vergangenen Jahr habe sie das beispielsweise zum „Tag des Wassers“ getan. Lokale Historie gehöre freilich zum Bestand einer Bücherei – daran werde sich nichts ändern, auch wenn sie nicht so oft ausgeliehen werde.

Ein großes Jubiläum steht im Mai an: Die Bücherei am Münztor feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Funke will gemeinsam mit der Stadt zu einer Veranstaltung einladen. Wichtig ist ihr, dass dabei die ehrenamtlichen Mitarbeiter gebührend gewürdigt werden. 16 aktive Mitglieder zählt das Team der Bücherei am Münztor aktuell. Manche sind von Anfang an dabei.

Pfarrbücherei Verklärung Christi könnte noch mehr Leser brauchen

Sechs Ehrenamtliche arbeiten in der Pfarrbücherei Verklärung Christi. „Ein barrierefrei erreichbarer heller Raum mit einem traumhaften Blick über Schongau, in dem sich hervorragend schmökern lässt“, wirbt Funke. Denn: „Dort könnten wir noch ein paar mehr Leser brauchen“, sagt sie. Im Angebot sind dort über 6300 Medien, hauptsächlich Bücher für alle Altersgruppen. Rund 2500 Ausleihen gab es 2022. Das sei jedes Jahr in etwa gleich.

Zwar seien die Öffnungszeiten etwas eingeschränkter – gerade zu besonderen Anlässen oder Feieren in der Kirche versuche man aber, die benachbarte Bücherei zu öffnen. „Es ist schön und ein Privileg, dass wir in Schongau zwei Büchereien haben. Dann sollten auch beide gut laufen“, so Funke.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.