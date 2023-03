CSU-Starkbierfest: SPD-Bürgermeister zum Derblecken nicht eingeladen?

Von: Boris Forstner

Immer wieder wurde beim CSU-Starkbierfest auf dem Schockerberg moniert, dass kein Vertreter der Stadt anwesend war – also weder Bürgermeister Falk Sluyterman noch seine Stellvertreterin Daniela Puzzovio. Investigativ, wie wir eben sind, wollten wir genau wissen: Warum war der Bürgermeister nicht da? Schließlich hat er sich noch 2019 kräftig derblecken lassen.

CSU-Chef Oliver Kellermann sagt auf Anfrage, man sei davon ausgegangen, dass Sluyterman mit Gattin am Samstag komme, nachdem er am Freitag bei der Feuerwehr-Versammlung sein sollte, wo er wiederum aus privaten Gründen abgesagt hatte. „Wir hätten beide sehr gern begrüßt“, sagt Kellermann.

Gerüchten zufolge war Bürgermeister Sluyterman gar nicht eingeladen

Gerüchten zufolge sei Sluyterman aber gar nicht eingeladen gewesen. Kellermann: „Wir laden eigentlich niemanden ein. Wir halten natürlich Plätze für unsere Polit-Prominenz frei, aber wir brauchen einen Platzreservierungsanruf.“

CSU teilt mit, dass sie niemanden einlädt, aber Karten reserviert werden für die Polit-Prominenz

Bei Sluyterman klingt das anders. Er sagt, 2019 und 2020 seien ihm und seiner Frau von der CSU Karten angeboten bzw. zurückgelegt worden. „Da dieses Jahr keine Einladung erfolgte und aus der Presse zu entnehmen war, dass beide Vorstellungen ausverkauft sind, habe ich mich dann um keine Karten bemüht.“

Im nächsten Jahr bietet sich die Heimatzeitung gerne an, zu vermitteln, damit das Bier wieder ordentlich angezapft wird

Festzuhalten ist demnach: Die CSU lädt eigentlich niemanden ein, hat Sluyterman aber angeblich immer eingeladen. Und der Bürgermeister will eingeladen werden, sonst sitzt er daheim und schmollt, während sich die Besucher wundern, wo er bleibt.

Um nächstes Jahr nicht wieder so eine Debatte zu erleben, bietet sich die Heimatzeitung als Vermittler an: Wir fragen künftig bei Sluyterman nach, ob er kommen will, und übermitteln seine Antwort dann an die CSU. Wir bringen auch die Karten persönlich vorbei, kein Problem. Schließlich sollte der Schockerbock wieder ordentlich angezapft werden, das kann die CSU nämlich nicht.

Großartig hat sich übrigens der neue Fastenprediger Tobias Kalbitzer geschlagen beim diesjährigen Schockerberg.

