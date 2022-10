Von Bürgersteigflohmarkt über Kleidertauschparty bis hin zum Marktsonntag - Trubel in der Schongauer Altstadt

Teilen

Ein reichhaltiges Angebot gab es beim Bürgersteig-Flohmarkt. © Christine Wölfle

Einiges war geboten am Wochenende in der Schongauer Altstadt: Alte Schätze fanden beim Bürgersteigflohmarkt und der Kleidertauschparty neue Besitzer. Am Sonntag folgte ein Markt.

Schongau – Von wegen Wegwerfgesellschaft: Am Samstag konnten sich alle Besucher der Schongauer Altstadt davon überzeugen, dass Nachhaltigkeit so was von „in“ ist. Ob beim Bürgersteig-Flohmarkt oder der Kleidertausch-Party im Ballenhaus: Unzählige schöne Sachen, die viel zu schade wären, um sie wegzuwerfen, wechselten an diesem Tag den Besitzer.

Die Standbetreiber des Flohmarkts hatten anfangs allerdings ein bisschen Pech mit dem Wetter. Erst gegen Mittag, zur Halbzeit, kam die Sonne durch. „Das hat uns schon einige Besucher gekostet, aber macht nichts“, erzählten sie, trotz allem, gut gelaunt. Kinderbücher, Blumentöpfe, Pin-Up-Kalender und Schallplatten wurden an den Mann und die Frau gebracht – ein riesengroßes, buntes Sortiment war geboten, für jeden war etwas dabei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

250 Menschen strömen zur Kleidertausch-Party ins Ballenhaus

Im Ballenhaus war man wettertechnisch natürlich fein raus, und so strömten rund 250 modebewusste Damen zur Kleidertausch-Party. Wobei die Zahl etwas irreführend ist, denn die meisten kamen immer wieder, wurden dann nicht mehr gezählt und sorgten damit ab der ersten Minute für ein immer volles Haus.

Ab der ersten Minute war volles Haus bei der Kleidertausch-Party im Ballenhaus. © Christine Wölfle

Erst zum zweiten Mal fand die Party im Ballenhaus statt, doch man kann jetzt schon von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Denn das Prinzip ist so einfach wie genial: Man bringt eigene, gut erhaltene Klamotten, Schuhe, Taschen oder Schals von zu Hause mit, und nimmt in etwa genauso viele Sachen wieder mit heim. Kostenlos und unkompliziert. Dadurch sind die Kleiderständer ständig neu bestückt und man, beziehungsweise Frau, findet immer wieder ein schönes Teil.

Doch das ist noch nicht alles: Bei der Kleidertausch-Party herrscht immer eine richtig gute Stimmung. Man tauscht sich aus, berät sich gegenseitig, trinkt zwischendurch mal einen Kaffee, und geht auf jeden Fall glücklich nach Hause. „Das kommt so gut an, dass wir planen, die Kleidertausch-Party regelmäßig im Frühjahr und Herbst durchzuführen“, verrät Mit-Organisatorin Beatrice Amberg von Schongau belebt. In Kombination mit dem Bürgersteig-Flohmarkt auf jeden Fall ein Magnet für die Schongauer Altstadt.

Marktsonntag lockt viele Familien in die Stadt

Der Herbstmarkt in Schongau lockte am Sonntagnachmittag vor allem Familien in die Altstadt. Mit Kind und Kegel kamen die Besucher in die gute Stube von Schongau. Sehr viele junge Leute gaben sich rund um den Marienplatz ein munteres Stelldichein. „Man will einfach Leute treffen“, so die Aussage vieler Besucher. Natürlich wollen sie auch das tolle und milde Herbstwetter ausnutzen, um eines der Straßencafés zu besuchen. Himbeerschnitten und die Biskuitrouladen sind die beiden Schlager im Café Express an diesem Tag. Wer es deftiger will, findet gleich daneben den beliebten Bratwurststand. Egal ob mit oder ohne Senf, Platz im Magen für so ein Wurststangerl gibt es immer.

Mit Kind und Kegel über den Markt flanieren – beliebt wie eh und je. Vor allem junge Familien sind an diesem Nachmittag in der Schongauer Altstadt unterwegs. © Hans-Helmut Herold

Auffallend viele Besucher genießen außerdem ein Eis in der Tüte. Gemütlich über den Markt schlendern, so nebenbei noch an der Waffel knabbern, das hat einfach was. Da werden fast die vielen Pfannen, Ledergürtel und Kurzwaren der Anbieter zur Nebensache.



Nur die drei Stände mit gebrannten Mandeln und Zuckerwatte sind gut besucht. Auch am Spielwarenstand, wo Kinderherzen höher schlagen, herrscht reger Andrang. Es fällt aber auf, dass ein paar gewohnte Marktstände diesmal in der Schongauer Altstadt fehlen. Auskunft dazu gibt eine Händlerin. „Corona hat bei uns ganz schön gewütet, da mussten verschiedene Händler aufgeben“, erklärt sie.



Nicht aufgeben muss an diesem Tag das Team des Ballenhaus-Bistros. Die haben alle Hände voll zu tun. „Der Zwiebelrostbraten geht heute 1A über den Thresen“, verrät Wirt Hermann Gleich. Dicht auf den Fersen sei das Holzfällersteak. Wenn dann noch Platz ist, rundet ein Stück Schwarzwälder Kirsch Torte das Ganze ab.

Von Christine Wölfle und Hans-Helmut Herold

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.