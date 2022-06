Christus-Tausch in Mariae Himmelfahrt

Von: Elena Siegl

Teilen

Figuren-Austausch: Der gotische Christus (vorne) wurde abmontiert und auf die Kirchenbänke gebettet, während im Hintergrund die restaurierte Figur zu sehen ist, die nun seinen Platz einnehmen soll. © Hans-Helmut Herold

Der barocke Christus, der seinen Platz bislang an der Außenfassade von Mariae Himmelfahrt hatte, ist restauriert und hat eine neue Stelle bezogen: Und zwar innerhalb der Stadtpfarrkirche.

Schongau – „Narrisch gut“ schaut die restaurierte Christusfigur aus, die am vergangenen Dienstag ihren Platz in der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt gefunden hat. Helmut Hunger, Vorsitzender des Fördervereins für die Stadtpfarrkirche, ist ein Freund der klaren Worte. Bevor man aber sehen kann, dass er mit seiner Einschätzung Recht hat, muss die Figur erst einmal enthüllt werden.

Für den Transport per Lkw von seiner Werkstatt in Altenstadt zur Stadtpfarrkirche, hat Restaurator Paul Ressl den wertvollen Christus nämlich zum Schutz gut verpackt. Vorsichtig tragen er und zwei Helfer die Figur in die Kirche, wo sie ihn für die weiteren Vorbereitungen erst einmal auf Kirchenbänke legen, gut gepolstert durch Kissen.

Gut verpackt wurde die Christusfigur in die Stadtpfarrkirche gebracht. © Hans-Helmut Herold

Rückblick: Als der Christus vor knapp eineinhalb Jahren in die Werkstatt von Paul Ressl kam (wir berichteten), hat er noch „wüst ausgeschaut“, erinnert sich Hunger. Die Figur hatte ihren Platz bis dahin nämlich draußen, an der Ostfassade der Stadtpfarrkirche. Auf Initiative des Fördervereinsvorsitzenden hatte Thomas Hermann vom Landesamt für Denkmalpflege damals einen Blick auf die Kreuzigungsgruppe geworfen und gleich erkannt, dass es sich um eine Figur aus der Barockzeit handelte.

Viel zu alt, viel zu wertvoll also, um weiterhin draußen der Witterung ausgesetzt zu sein. Stattdessen wurde beschlossen, die Figur zu restaurieren und in die Kirche zu bringen, wo sie ursprünglich schon einmal war.

Das sei auch auf historischen Fotos zu erkennen, mit denen sich Paul Ressl für seine Arbeit auseinandergesetzt hat. Der aus Lindenholz geschnitzte Christus war mit Ölfarbe bemalt. Bei Befunden konnte außerdem eine ursprüngliche Vergoldung freigelegt werden. Insgesamt vier Fassungen habe man festgestellt, für die Nachwelt belassen und darüber gearbeitet, während man sich zu hundert Prozent nach dem barocken Befund gerichtet habe.

„Wir könnten die Ölfarbe dran lassen, die muss normalerweise weg“, freut sich Ressl. Mit hauchdünnem Blattgold („Wenn man es zusammenwuzelt, bleibt gar nichts mehr übrig“) wurde das Lendentuch und der Strahlenkranz versehen. Der Glanz, der auf der 200 Jahre alten Grundierung erreicht wurde, begeistert den Restaurator. „Damit hat man nicht rechnen können. Ich bin sehr begeistert.“ Ob man es noch etwas abschwächt, stehe zwar zur Überlegung, allerdings werde es mit der Zeit durch den Staub eh ganz von allein etwas matter.

Letzte Handgriffe: Restaurator Paul Ressl bringt die vergoldeten Strahlen am Kopf der Christusfigur an. © Hans-Helmut Herold

Relativ hell und zart sollte das Erscheinungsbild insgesamt werden, um sich zwischen den Apostelfiguren einzufügen. „Prägnant, aber nicht zu prägnant“, fasst es Ressl zusammen. Dass alle zufrieden sind, ist ihm wichtig. Gewünscht war laut dem Restaurator außerdem ein „leidender Christus“. Allerdings waren er, Hunger und Hermann sich einig, dass man gerade was die Gestaltung blutender Wunden betrifft, dennoch lieber dezent vorgehen wollte.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Auch wenn die Figur die Zeit draußen relativ gut überstanden hat (Ressl: „Es sind sogar noch alle Finger dran, die fallen den Widrigkeiten in der Regel als erste zum Opfer.“), sei es nun wichtig gewesen, dass der barocke Christus eine geschützte Position bekommt. Er hat nun wie geplant den Platz der bislang in der Kirche befindlichen, gotischen Figur eingenommen. Letztere wurde in die Kirche Verklärung Christi gebracht.

Ein endgültiger Platz steht laut Hunger noch nicht fest. Zum Ab- bzw. Neu-Montieren der Figuren war in Mariae Himmelfahrt ein Gerüst aufgebaut. Die Figuren wurden gesichert und jeweils mit einem Flaschenzug in die richtige Position gebracht. Dabei war viel Fingerspitzengefühl der Helfer gefragt.

Für die Außenfassade wird zur Zeit von einem Holzbildhauer aus Oberammergau eine neue Christusfigur gefertigt (wir berichteten). Passend zur Maria, die ebenfalls zur Kreuzigungsgruppe gehört. Weil die Figur laut Gutachtern aus den 50er Jahren stammt, also weitaus jünger ist als der Christus, neben dem sie die vergangenen Jahre hing, darf sie ihren Platz draußen auch wieder einnehmen. Zuvor wird sie aber auch noch von Ressl restauriert. Insgesamt rund 10 000 Euro kosten beide Instandsetzungen laut Hunger. Gestemmt werden diese vom Förderverein, die Kirche kommt dafür nicht auf. Deswegen hofft Hunger nun auf weitere Spenden.

Spenden können die „Förderer der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt in Schongau“ für das Projekt gut gebrauchen. Und zwar auf das Konto mit der IBAN DE52 7035 1030 0000 4201 90; BIC BYLADEM1WHW. Oder IBAN DE41 7016 9509 0000 1051 55; BIC GENODEF1PEI.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.