Corona-Fall an der Schongauer Realschule: Lehrkraft positiv getestet - 103 Schüler betroffen

Nach dem Schongauer Welfen-Gymnasium gibt es nun auch an der Pfaffenwinkel-Realschule einen Corona-Fall. Eine Lehrkraft ist laut Landratsamt positiv getestet worden. Das hat Konsquenzen für die Schüler.

Update vom 12. Oktober, 15.30 Uhr: Wie Schulleiter Armin Eder am Montagnachmittag auf Nachfrage der SN mitteilte, seien insgesamt 103 Schüler betroffen. Sie alle habe man am Sonntagnachmittag per E-Mail über die Situation informiert. Auch ihre Klassenkameraden bekamen eine Nachricht von der Schule. Denn weil es sich bei der positiv getesteten Lehrkraft um einen Fachlehrer handle, seien gleich mehrere Klassen betroffen. „Wir haben dann entschieden, dass diese gleich ganz zuhause bleiben sollen. Ansonsten hätten wir teils nur eine kleine Gruppe von Schülern vor Ort im Unterricht gehabt. So können bis Mittwoch alle zuhause unterrichtet werden“, erklärte Eder.

Der Schulleiter geht davon aus, dass am Donnerstag der Präsenzunterricht wieder normal laufen kann. „Bis dahin sollten die Testergebnisse vorliegen. Wir hoffen natürlich, dass keiner positiv ausfällt.“ Keine Sorgen muss sich das Kollegium der betroffenen Lehrkraft machen. Weil sich der erkrankte Lehrer vorbildlich an alle Hygienregeln gehalten habe, habe man hier eine weiteren Maßnahmen ergreifen müssen, so Eder.

Lobende Worte fand der Schulleiter für das Gesundheitsamt. Die Kommunikation mit der Behörde habe trotz Wochenendes reibungslos geklappt.

Erstmeldung vom 12. Oktober, 14 Uhr: Schongau - Die Schulwoche hat für einige Schüler der Schongauer Realschule anders als gewohnt begonnen. Statt im Klassenzimmer dem Unterricht beizuwohnen, war heute für sie Zuhausebleiben angesagt. Die betroffenen Schüler hatten in der vergangenen Woche den Unterricht einer Lehrkraft besucht, die zwischenzeitlich positiv auf Corona getestet worden ist. Das teilte das Landratsamt auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten mit. Die Lehrkraft befinde sich in Quarantäne.

Schüler werden heute auf Corona getestet

Noch heute sollen die betroffenen Schüler auf das Virus getestet werden. Weil sie nur als Kontaktperson zweiten Grades gelten, also keinen engen Kontakt zur erkrankten Lehrkraft gehabt hätten, könnten sie die Schule wieder besuchen, sobald ein negatives Testergebnis vorliege, so das Landratsamt.

Auch am benachbarten Gymnasium hatte es bereits einen Corona-Fall gegeben

Erst in der vergangenen Woche hatte am benachbarten Welfen-Gymnasium ein Corona-Fall für Schlagzeilen gesorgt. Ein Schüler war positiv auf das Virus getestet worden. Er und 50 Mitschüler mussten daraufhin in Quarantäne. Auch Lehrer, die möglicherweise Kontakt zum erkrankten Schüler hatten, blieben vorerst zuhause.

