Eisstadion: Dachsanierung erst 2024 - Enttäuschung beim Verein

Von: Elke Robert

Rund 500 Stunden auf dem Eis sind die Nachwuchsspieler der EAS bei Spielen und im Training. Aber knapp die Hälfte der Eiszeiten werden nicht vom Verein genutzt. © Hans-Helmut Herold

In Schongau ist das letzte Saisonspiel des Eishockey-Nachwuchses gelaufen, jetzt startet die eisfreie Zeit. Die geplante Dachsanierung kommt aber erst 2024. Bei der EAS ist man enttäuscht, dass nichts vorangeht, obwohl man doch so viele Stunden ehrenamtlich investiert.

Schongau – Ende Oktober vergangenen Jahres hatte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich die Vorplanungen für die Dachsanierung des Eisstadions samt Kostenschätzung im Stadtrat vorgestellt. Man wollte diese damals zügig fertigstellen und bei der Regierung von Oberbayern einreichen, damit die zugesagten Fördergelder von 960 000 Euro nicht verloren gehen. Auch die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik will man gleich mit angehen. Da eben die letzten Jugendspiele gelaufen sind und Sommerpause ist bei der EA Schongau, könnten nun doch die ersten Bauarbeiter anrücken im Eisstadion, oder?

Die Untersuchung des Dachtragwerks braucht noch Zeit

Leider nicht, wie eine Nachfrage der SN im Bauamt Schongau ergab: „Wir brauchen noch etwas Zeit“, so der Stadtbaumeister. Man stecke noch mitten in der Analyse des Tragwerks. „Es werden noch Holzfeuchtemessungen vorgenommen“, erklärt Dietrich. Messpunkte seien angebracht worden, um Daten zu sammeln während der Spielsaison, aber auch außerhalb. Ein Fachplaner für Bauphysik sei mit den Untersuchungen beauftragt. Erst in einem Jahr, 2024 in der Sommerpause, soll es losgehen. Das sei auch mit der Förderstelle so besprochen. Laut Dietrich stehen derzeit Baukosten in Höhe von 1,17 Millionen Euro im Raum (Förderung 90 Prozent), das Geld ist für 2023 auch im Haushalt eingeplant.

In Schongau schielt man auch nach Peiting, wo vielleicht viel Geld ausgegeben wird fürs Eisstadion

„Wenn man in den letzten Tagen die Summen, die in Peiting zur Sanierung des Eisstadions aufgerufen werden, gelesen hat, kann man bei der EA Schongau über die seitens der Stadt doch eher zähen Bestrebungen, das Schongauer Stadion zu ertüchtigen, nur traurig den Kopf schütteln.“ So fasst es Gerhard Siegl zusammen, Sprecher der Eislaufabteilung. Blickt man auf die Zahlen, die die EA Schongau zusammengestellt hat, belegen diese durchaus: Das Schongauer Eisstadion ist nicht nur das Privatvergnügen des Vereins, sondern es steht zu großen Teilen dem Schul- und Breitensport sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Von Mitte September bis Mitte März ist die Eisfläche belegt, das seien knapp 150 Betriebstage mit rund 1700 genutzten Stunden, rechnet Siegl vor. Allein rund 250 Stunden würden dabei für die ständig nötige Pflege und Aufbereitung der Eispiste anfallen. Etwa alle Stunde drehe einer der ehrenamtlichen Eismeister mit der Eisbereitungsmaschine „Zamboni“ seine Runden, um das abgenutzte Eis wieder zu glätten. „Rund 1500 Kilometer hat die neue elektrische Eismaschine in dieser Saison zurückgelegt“, überschlägt Siegl. Zehn Minuten dauere es, um die Fläche aufzubereiten, der Fahrtweg auf der 30 mal 60 Meter großen Eispiste betrage einen Kilometer.

1470 Stunden stehen für den Eisbelegungsplan zur Verfügung

Netto würden nach dieser Rechnung etwa 1470 Stunden Eisbelegung zur Verfügung stehen. Rund 19 Prozent dieser Zeit (280 Stunden) benötigen die drei Seniorenteams der EA Schongau (Bayernligateam, Bezirksligateam und die „Alten Herren“ ) für Trainingseinheiten und Spiele. Mit über 34 Prozent den größten Anteil an der Eisnutzung beanspruchen laut Siegls Rechnung die über 100 Nachwuchsspieler der Mammuts (rund 500 Stunden).

10 000 Freizeitläufer nutzten das Stadion, fast die Hälfte der Eiszeit steht der Allgemeinheit zur Verfügung

Siegl kommt zu folgendem Schluss: Fast die Hälfte der Eiszeiten (47 Prozent) arbeiteten die Ehrenamtlichen der EAS für die Allgemeinheit. Die Vermietung der Eisfläche an Hobbyteams nehme rund 14,5 Prozent der Zeit ein. „Ein großer Posten (18,3 Prozent) ist der Schulsport, der gerade in der auflagenreichen Coronazeit das Eisstadion als gute Sportstätte kennengelernt hat“, so Siegl. Über 270 Stunden – also mehr als das Bayernligateam – nutzen die Schongauer Bildungsstätten das Stadion, aber auch Schulen der Umgebung.

Eisschule der EA Schongau kommt super an, 1200 Kinder waren heuer auf dem Eis

Die von der EAS betriebene Eisschule ist mit 35 Stunden zeitlich nur ein kleiner Faktor (zwei Prozent), aber erneut seien in dieser Saison über 1200 Kinder in den rund 30 Einheiten auf dem Eis gewesen, um das Schlittschuhfahren zu erlernen.

175 Stunden, und damit knapp zwölf Prozent der Zeit, stehe das Eisstadion allen Freizeitläufern zur Verfügung. Würde man die „kostenfreien“ Läufer (Nachwuchsspieler, Kinder unter sechs Jahren) dazurechnen, hätten in dieser Saison rund 10 000 Besucher das Angebot genutzt. „Gerade der Discolauf ist in der Region eine der wenigen Unterhaltungsmöglichkeit für die Jugend“, so Siegl. „Die Karawanen vom Bahnhof zum Eisstadion am Samstagabend beweisen auch, dass dies ein Event ist, das weit über die Stadtgrenzen hinaus die Jugend anzieht.“ Die EAS habe reagiert und die Laufzeit auf zwei Stunden verlängert.

