Tausende demonstrieren für Schongauer Krankenhaus - Kabarettist Helmut Schleich hält flammendes Plädoyer

Teilen

Voll war der Schongauer Marienplatz am Samstag bei der Demonstration des Aktionsbündnisses – nach eigenen Angaben waren 5000 Bürger gekommen, die Polizei sprach von 3000 Teilnehmern. © Hans-Helmut Herold

Tausende demonstrierten am Samstag für den Erhalt des Schongauer Krankenhauses. Prominente Unterstützung erhielten sie vom Kabarettisten Helmut Schleich.

Schongau – „Ihr seid der Wahnsinn“, sagte Stefan Konrad vom „Aktionsbündnis Pro Krankenhaus“, als gegen 15 Uhr Menschenmassen den Schongauer Marienplatz fluteten. So habe man zwar mit großem Andrang gerechnet, sei aber von diesem Ausmaß dann doch überrascht gewesen. Laut Aktionsbündnis 5000, nach polizeilicher Schätzung 3000 Menschen aus allen Ecken des Landkreises und darüber hinaus waren gekommen. „Friedlich und überparteilich“ wollten die Teilnehmer demonstrieren und ein Zeichen in Richtung Landratsamt, Kreistag und Krankenhaus GmbH setzen: „Es geht um unser Krankenhaus“, so Konrad. Auf Plakaten wurde unter anderem der Rücktritt der Verantwortlichen gefordert, auch vereinzelte „Lippmann raus!“-Rufe in Richtung des GmbH-Geschäftsführers schallten über den Marienplatz.

Stolz auf seine Heimatstadt und wie sie für ihre Gesundheitsversorgung kämpft, war Kabarettist Helmut Schleich, der 1967 im Schongauer Krankenhaus das Licht der Welt erblickte. Insofern ist seine Verbindung zum Schongauer Krankenhaus eine durchaus emotionale, denn „das Krankenhaus ist auch ein Stück Heimat“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Kabarettist Helmut Schleich setzt sich für Erhalt des Schongauer Krankenhauses ein

Stargast war Kabarettist Helmut Schleich, der im Schongauer Krankenhaus geboren wurde. © Hans-Helmut Herold

Mit Bezug auf den Kreistagsbeschluss, das Schongauer Krankenhaus zur Gesundheitsversorgung des Levels 1i machen zu wollen, sagte Schleich: „Das klingt für mich eher nach einer überlasteten Grundschule mit neun Parallelklassen, aber nicht nach guter Gesundheitsversorgung.“

Das Einzige, was nicht von Schongau nach Weilheim kommt, ist ein pünktlicher Zug

Wenig begeistert zeigte sich der Kabarettist darüber, dass nach und nach alles von Schongau nach Weilheim komme: vom Amtsgericht bis zum Landratsamt. „Das Einzige, was nicht von Schongau nach Weilheim kommt, ist ein pünktlicher Zug“, scherzte Schleich.

Kritik äußerte der Kabarettist daran, dass es bei Krankenhausdebatten im Kreisrat und Landratsamt hauptsächlich um Zahlen und Defizite ginge, jedoch zu wenig um die Gesundheitsversorgung. Seines Erachtens müsse ein Krankenhaus nicht unbedingt Gewinne wie ein Unternehmen abwerfen, sondern in erster Linie eine Grunddaseinsversorgung leisten.

Demonstration für Schongauer Krankenhaus: Kabarettist Helmut Schleich kritisiert Gesundheitsminister

Geringes Verständnis zeigte Schleich für die Tatsache, dass in Weilheim-Schongau die Kreisumlage so hoch wie kaum sonst wo sei, man aber trotzdem kein Geld habe: „Was macht der Kreistag mit dem Geld?“ Mit Blick auf den gern zu philosophischen Sprüchen neigenden Bundeswirtschaftsminister witzelte Schleich: „Der Habeck würde wahrscheinlich sagen: Das Krankenhaus ist nicht pleite, es behandelt nur keine Patienten mehr.“

Eine „Ansammlung von Flaschen“ nannte Schleich die Bundesgesundheitsminister der vergangenen 20 Jahre, von denen er einige Namen aufzählte. Die meisten Buhrufe erhielt dabei der aktuelle Amtsinhaber von der SPD, Karl „Klabauterbach“, wie Schleich ihn liebevoll nannte. „Mit der Einlösung vom Pfand dieser Flaschen könnte das Schongauer Krankenhaus wahrscheinlich schon finanziert werden“, so Schleich.

Neben Schleich sprachen auch mehrere Ärzte, Vertreter des Aktionsbündnisses Pro Krankenhaus und eine Hebamme auf der Demo.

von Andreas Jäger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.