„Wir geben unser Krankenhaus nicht auf“: Bürgermeister, Ärzte und Hebamme sprechen bei Groß-Demo in Schongau

Bürgermeister Falk Sluyterman bei seiner Rede vor den tausenden Demonstranten. © Hans-Helmut Herold

Kabarettist Helmut Schleich war der Stargast auf der Groß-Demo zum Erhalt des Schongauer Krankenhauses, aber natürlich gab es noch zahlreiche weitere Redner.

Schongau – „Sauer und traurig“ über den Umgang mit dem Schongauer Krankenhaus und den Kämpfern für den Erhalt des Hauses zeigte sich Stadtrat Gregor Schuppe (ALS). Die vielen Menschen bei der Demonstration zeigten ihm jedoch, dass er damit nicht allein sei. „Häufig wird uns vorgeworfen, wir seien zu emotional. Aber wenn es um unsere Gesundheit geht, werde ich halt leider emotional“, so Schuppe.

Von einem „fantastischen Bild“ mit Blick auf die Demo-Teilnehmer sprach Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman (SPD): „Das zeigt, wohnortnahe Notfallversorgung ist Ihnen wichtig.“ Selbstverständlich habe auch der westliche Landkreis Anspruch auf ein Krankenhaus in der Nähe. Als „Höhepunkt der Schließungen von Abteilungen“ bezeichnete Sluyterman die geplante Stilllegung der Geburtenstation zum 1. Mai. An die Verantwortlichen formulierte Sluyterman einen klaren Auftrag: „Die Krankenhaus-Versorgung muss gewährleistet sein.“ Er finde es ärgerlich, dass bei Geschäftsführung, Kreistag und Landrätin kein Umdenken stattfinde.

Den Kreistag forderte Sluyterman auf, dass das Krankenhaus Schongau bis zu einer Entscheidung auf Bundesebene im Zuge der Krankenhausreform in seiner jetzigen Form erhalten bleibe. Ein Schreiben des Stadtrats an Bundesgesundheitsminister Lauterbach sowie den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kündigte Sluyterman zudem an: „Die Botschaft lautet: Vergesst die Krankenhäuser im ländlichen Raum nicht.“

Auch junge Demonstranten waren vor Ort. © Hans-Helmut Herold

Regina Haugg, Krankenschwester und Mitglied des Stadtrats sowie des Aktionsbündnisses, kritisierte, dass das Krankenhaus in der Vergangenheit immer weiter heruntergefahren wurde und bald entweder nur noch Gesundheitsversorgung auf dem Level 1i anbiete oder gar ganz geschlossen werde. „Sprachlos“ zeigte sie sich mit Blick auf die Begründung von Gutachter Prof. Norbert Roeder, „es seien ja nur 28.000 Personen betroffen“.

Demo fürs Schongauer Krankenhaus: Hebamme und Gynäkologe kritisieren Umgang mit ihnen

Stellvertretend für die Beschäftigten der Geburtenstation des Krankenhauses sprachen Gynäkologe Dr. Jürgen Karbach sowie die Hebammen Nadine Lachmann und Birgit Schmid. Karbach kritisierte in seiner Rede, dass es einen eigenen Chefarzt nur für die Geburtshilfe gebe: „Das ist unüblich und nicht wirtschaftlich.“ Den entsprechenden Arzt bezeichnete Karbach als „unglückliche Postenbesetzung“, da jener kaum Deutsch spreche, was zu Problemen im Berufsalltag führe.

Gynäkologe Dr. Jürgen Karbach (3.v.r.) und die Hebammen kritisierten die Führung des Krankenhauses. © Hans-Helmut HErold

Außerdem habe er keinen Führerschein und sei auf die Bahn angewiesen, habe also bei Notfällen öfter nicht vor Ort sein können. „Ich sage das alles nur, weil mir und anderen Kollegen nach unserer Kritik Geldgier vorgeworfen wurde“, erklärte Karbach.

Hebamme Lachmann zeigte sich enttäuscht und fassungslos über die Tatsache, dass sie und ihre Kolleginnen über die Schließung der Geburtenstation zunächst aus der Presse erfahren mussten. „Das hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen“, so Lachmann: „Geht man so mit einem Team um, das seit Jahrzehnten großartige Arbeit leistet? Ist das Wertschätzung und Respekt?“ Sichtlich berührt sprach die Hebamme von einer „menschenverachtenden Führungsebene“ der Krankenhaus GmbH und zeigte sich entsetzt darüber, dass die Hebammen als Lügner bezeichnet würden.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hätten die Hebammen in einem offenen Brief auf die Probleme hingewiesen und Lösungen aufgezeigt: „Auf die Antwort warten wir bis heute.“ Lachmanns Kollegin Birgit Schmid berichtete, dass die Hebammen in letzter Zeit aufgrund fehlender Sekretärinnen auch für den Telefondienst zuständig gewesen seien. Dabei hätten sie erfahren, dass es entgegen offizieller Behauptungen sehr wohl Bewerbungen für die Ärztestellen in der Geburtenstation gegeben habe. Schmid zeigte sich überzeugt, dass die Schließung der Geburtenstation „bewusst herbeigeführt wurde“.

Demo fürs Krankenhaus Schongau: Notärzte und Vertreterin der Gewerkschaft äußern sich

„Ich bin fassungslos, wie hier mit den Leuten umgegangen wird“, sagte Ursula Zwick von der Gewerkschaft Verdi. Dabei seien es doch gerade die Arbeitskräfte, die „den Laden am Laufen halten“. Im Namen der Schongauer Notärzte sprachen Dr. Ralf Geiger und Dr. Jiri Faltis, Schongaus Vize-Bürgermeisterin und Initiatorin des Aktionsbündnisses, Daniela Puzzovio (ALS), ärgerte sich über die Tatsache, dass dem Aktionsbündnis und den Bürgern nun von den Krankenhaus-Verantwortlichen die Schuld an der aktuellen Situation zugewiesen werde. Das Schlussworte gehörte Stefan Konrad vom Aktionsbündnis: „Wir weichen nicht zurück und geben unser Krankenhaus nicht auf.“

Zu Beginn der Demonstration hatte der Kabarettist Helmut Schleich ein flammendes Plädoyer gehalten.

von Andreas Jäger

