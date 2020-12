Der neue „Welf“: Kirche, Flößer, Fenster und ein Fund

Der neue Band des Jahrbuchs „Der Welf“, herausgegeben vom Historischen Verein Schongau, erscheint Mitte Dezember. Diesmal erfahren die Leser unter anderem Wissenswertes über den Flößer Baur aus Apfeldorf ebenso wie über die frisch sanierten Distler-Fenster in der evangelischen Kirche in Schongau.

Schongau – Mit „Die kleine Welt im und nach dem Großen Krieg – Das Jahr 1918, Nachwirkungen und Erinnerungen im Spiegel der Schongauer Nachrichten und anderer Quellen“ beendet Rainer Schmid im Jahrbuch „Der Welf“ seine fünfteilige Serie zum Ersten Weltkrieg. In dieser letzten Folge geht er auf die vielfältigen Probleme der ersten Nachkriegszeit ein, in der es am Nötigsten zum Leben mangelte, die Soldaten wieder ins zivile Leben finden mussten, man aber auch der Freude über das Kriegsende Ausdruck verlieh und an den Kampfesmut der Kriegsteilnehmer öffentlich erinnerte. Viele Stunden studierte der Münchner dazu unter anderem alte Bände der Heimatzeitung.

Passend zur eben gefeierten Neugestaltung der evangelischen Kirche haben sich Jost Herrmann, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schongau, und der Münchner Harald Scharrer mit der Ausstattungsgeschichte der Kirche seit den Anfängen befasst. Nachzulesen ist dies unter dem Titel „Die evangelische Kirche in Schongau: Veränderung des Kirchenraums und der Ausstattung“. Auch Pfarrerin Julia Steller hat mitgewirkt und lieferte hierzu eine Betrachtung der von Hubert Distler geschaffenen Farbglasfenster.

Lebensleistung eines Apfeldorfer Floßmeisters gewürdigt

Der Augsburger Professor Karl Filser würdigt in seinem Beitrag die Lebensleistung von Mathias Baur (1808–1882). Er war großer Floßmeister in Apfeldorf und bedeutender Holzhändler zwischen Ammersee und Hohem Peißenberg. Durch die Auswertung von Dokumenten aus der Familie, besonders Geschäftsbüchern, zeichnet der Autor die beeindruckende Persönlichkeit des Unternehmers aus dem kleinen Dorf am Lech nach, der mit modernen Geschäftsmethoden und einem verzweigten Netzwerk an Leuten, die für ihn arbeiteten, weitreichende Handelsverbindungen aufbaute. Baur war der Schwiegervater des Apfeldorfer Floßmeisters Josef Schwaller.

Thomas Hermann fasst in seinem Aufsatz „Die Apokalypse im Pfarrhof: Eine Instandsetzung in Kinsau mit Dachbodenfund“ zusammen, wie aus dem baufälligen Pfarrhof ein Schmuckstück für Kinsau und ein sinnvoll genutztes Gebäude entstehen konnte. Dabei beschreibt der für den Landkreis Weilheim-Schongau zuständige Referent beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege detailliert, was man über den überraschenden Fund, der sich als ein wertvolles Gemälde entpuppte (siehe Artikel oben). Inzwischen weiß man, wie man es historisch einordnen kann und wer der Maler war, nämlich der Schongauer Veit Benno Lederer. Hermann hat als Gebietsreferent alle restauratorischen Maßnahmen begleitet und weiß daher am besten, was hier passiert und so gut gelungen ist.

Ebenfalls Themen im neuen Welf: Franz Grundner beschreibt die Neuerwerbung für das Stadtmuseum, eine Standarte mit Fahnenband des „Velociped-Clubs“ Schongau. Luitpold Braun hat eine Berichtigung und Erweiterung seines Aufsatzes über die jüdische Familie aus Schongau im letztjährigen Welf verfasst. Dies war möglich, weil der in Kolumbien lebende Michel Kugler dem Autor etliche bisher unbekannte Dokumente von Joseph Kugler, dem Sohn der Familie und Großvater von Michel, zukommen ließ. Ferner enthält der Band wie jedes Jahr die Neuerscheinungen zur Regionalliteratur, verfasst von Manfred Müller, und die Chronik des Vereins mit dem Stadtmuseum. Weitere Aufsätze im „Welf“ werden in den kommenden Wochen vorgestellt.

Info:

Mitglieder des Vereins bekommen den Band als Jahresgabe. Zum Verkauf sollte er bis zum 15. Dezember in folgenden Buchhandlungen bereitliegen: Büchergalerie Schongau, Buch am Bach Peiting, bei Schreibwaren Seitz in Schongau und im Kaufhaus Bögle in Rottenbuch. Er kostet 15 Euro und hat 179 Seiten.

Heide-Maria Krauthauf