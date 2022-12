„Der Welf“: Vom dichtenden Tischler bis zu kriminellen Abgründen in der Nachkriegszeit

Von: Andreas Jäger

Präsentierten den „Welf“ 2022: (v.l.) Hartwin Neumann, Heide-Maria Krauthauf, Harald Scharrer, Franz Grundner, Franz Bleichner und Ernst Merk. Leicht lesbare Gedichte Woher stammt der Name „Peitnach“? © Andreas Jäger

Die 22. Ausgabe des „Welf“-Jahresbandes wurde vergangenen Sonntag vom Historischen Verein Schongau vorgestellt. In diesem Jahr ist von einem dichtenden Tischlermeister über kriminelle Abgründe in der Nachkriegszeit bis hin zur Geschichte der Peitinger Mühlen und der Peitnach für jeden Geschmack etwas dabei.

Schongau – „Schön, dass die Vorstellung des Welfs zum ersten Mal seit 2019 wieder im gewohnten Ambiente stattfinden kann“, sagte die Vorsitzende des Historischen Vereins Schongau, Heide-Maria Krauthauf, und begrüßte die rund 40 Gäste im Schongauer Stadtmuseum. Seit dem Jahr 1993 erscheint der „Welf“-Jahresband nun schon, heuer ist es die 22. Ausgabe.

Mitglieder tragen die Veröffentlichung durch ihre Beiträge mit

Bevor die Autoren der vier im „Welf“ enthaltenen Aufsätze ihre Werke vorstellten, wollte Krauthauf allen Mitgliedern des Vereins danken. Schließlich leisten sie mit ihrem Mitgliedsbeitrag einen erheblichen Teil zur Existenz des „Welf“-Bandes.

Und dann war auch schon der große Moment für die beteiligten Autoren gekommen: Den Anfang machte Harald Scharrer. Er beschäftigte sich in den vergangenen Monaten intensiv mit Johann Josef Pracht, besser bekannt als „der dichtende Tischlermeister“. Bei Pracht handele es sich um einen gebürtigen Schongauer, dem in seinen jungen Jahren eine Karriere als Geistlicher prophezeit wurde. Doch im Studium wollte es einfach nicht laufen, sodass Pracht wieder nach Schongau zurückkehrte und dort in der väterlichen Tischlerei arbeitete.

Der junge Mann war aber mehr als nur ein gewöhnlicher Tischler: Seine sprachliche Begabung führte ihn schließlich zur Dichtkunst. So übersetzte Pracht nach Feierabend in der Tischlerei Fabeln aus dem Lateinischen ins Deutsche.

Prachts erstes Werk erschien im Jahr 1798

Prachts erstes Werk erschien im Jahr 1798 und war eine Übersetzung der Werke des römischen Dichters Phaedrus. Scharrer hatte jenes auch dabei und bot den Besuchern eine kleine Kostprobe der Gedichte.

Dabei fiel auf, dass Prachts Übersetzungen nicht nur etwas für Hochintellektuelle waren und sind, sondern vielmehr gut lesbar für jedermann. „Ein Handwerker mit lyrischer Begabung, das passte einfach in die Zeit der Aufklärung“, so Scharrer.

Der Kontrast zwischen der feinen Lyrik des Tischlers und dem Thema von Franz Grundner war dann durchaus hart: Grundner begibt sich im Kapitel „Ein Brief aus Tasmanien“ in die Nachkriegszeit im Schongauer Land. Eine Zeit, die wir eigentlich mit positiven Erinnerungen verbinden.

In Schongau und Umgebung war die brutale Gewalt des Krieges weiter präsent

Der Schrecken des Zweiten Weltkriegs war vorbei, das Land wurde Stein für Stein wieder aufgebaut, und das baldige Wirtschaftswunder kündigte sich langsam an.

Jedoch war in Schongau und Umgebung die brutale Gewalt des Krieges nach wie vor präsent, sodass Straftaten an der Tagesordnung waren. Einen traurigen Höhepunkt mit vielen Raubüberfällen und sechs Morden fand diese Zeit der Schwerstkriminalität schließlich im November 1946.

Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit der Geschichte der Peitinger Mühlen

Deutlich idyllischer wurde die Veranstaltung dann wieder mit dem Herrentrio Franz Bleichner, Ernst Merk und Hartwin Neumann: Sie beschäftigen sich in ihrem Kapitel mit der Geschichte der Peitinger Mühlen.

Diese befinden sich zwischen Poststraße und Herzogsägmühle, also dem Bereich, wo die Peitnach stark abfällt und somit ideale Voraussetzungen für die Mühlen schafft. „Wir wollten mit unserem Werk die Grundlage und Motivation schaffen, sich ebenfalls mit der Geschichte der Mühlen zu beschäftigen“, erklärte Hartwin Neumann.

Im Aufsatz von Manfred Müller dreht sich alles rund um den Fluss Peitnach

Passend zur Mühlengeschichte widmete sich Manfred Müller dem Fluss Peitnach. Da Müller nicht vor Ort sein konnte, übernahm Krauthauf seinen Part und erzählte den Besuchern unter anderem, dass der Name „Peitnach“ eigentlich auf keiner Karte auftauche. Dort sei immer nur von einem Mühlbach die Rede.

Wie der rund 17 Kilometer lange Fluss trotzdem zu seinem Namen kam, kann im Kapitel „Die Peitnach: Lage, Alter und Werdegang eines kleinen Lech-Nebenflusses“ nachgelesen werden.

Wer nun mehr von der Peitnach lesen und vor allem sehen wollte, für den hatte Heide-Maria Krauthauf neben der Lektüre des „Welfs“ auch noch einen anderen Tipp parat: „Es lohnt sich, die Strecke entlang des Flusses einfach einmal abzuwandern.“

Erhältlich ist der „Welf“ noch bis Weihnachten im Stadtmuseum Schongau zum Einführungspreis von 12 Euro. Ab Januar kommenden Jahres kostet er dann 14 Euro. Ferner ist das Jahrbuch in Schongau bei Schreibwaren Seitz und der Bücher-Galerie sowie in Peiting in der Buchhandlung am Bach für 14 Euro zu erwerben.

Immer wieder stoßen die Autoren des Jahrbuchs auf interessante Themen, wie etwa die Geschichte des Münztors in Schongau

