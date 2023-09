Schongauer Dorfladen-Box schwebte an ihren Platz

Freuen sich über die geglückte „Landung“ der Dorfladen-Box „Am Lerchenfeld“ in Schongau-West: (v.l.) Armin Steininger, Klaus und Anna Hafenmair, Andreas Schiefele und Helmut Reßle. © Herold

Ein Dorfladen, der vom Himmel schwebt? Den gab es jetzt in Schongau: Markant in seiner grünen Farbe, hing die große Box in Form eines Baucontainers am Kranhaken des 100-Tonnen-Autokrans von Helmut Reßle.

Schongau - In wenigen Minuten wurde der Dorfladen auf dem vorbereiteten Platz an der Straße „Am Lerchenfeld“ im Gewerbegebiet Schongau-West abgesetzt. Wenn alles glatt läuft, kann in ihm ab Mitte September rund um die Uhr per Selbstbedienung eingekauft werden – und zwar Produkte aus der Region (wir berichteten).

Güven Ridvan hatte den Dorfladen über sechs Stunden lang von Steyregg bei Linz in Österreich nach Schongau gebracht. Der Berufskraftfahrer hat den Zeitplan genau eingehalten. Kurz vor 14 Uhr stand er neben dem Autokran von Helmut Reßle, der die Dorfladen-Box vom Hänger abhob und punktgenau auf dem vorgesehenen und vorbereiteten Platz absetzte. Dort stand Andreas Schiefele und maß nochmals alle Markierungen ab. Der Chef der Firma Schiefele-Dienstleistungen wollte alle Zweifel aus dem Weg räumen, denn er hatte den kompletten Unterbau samt Stromzufuhr erstellt. Dazu Betonplatten, auf die der Container gesetzt wurde, genau ausgerichtet und markiert – zentimetergenau.

Armin Steininger, der mit seiner Nichte Anna Hafenmair das Konzept erarbeitet hat und den Dorfladen betreiben wird, blickte auf die Uhr: Kurz nach 14 Uhr fuhr Reßle seinen Kran aus und drehte den Arm des Lasthakens genau über die Box ausgerichtet. Schiefele hing die Ketten ein, und ab ging die Post.

Eröffnung vermutlich Mitte des Monats

An der Box waren drei Spannseile angebracht, um den Container in der richtigen Position zu halten. Das sah für die Zuschauer alles locker aus, aber in den Gesichtern der Seilsicherer war eine gewisse Anstrengung nicht zu übersehen, wiegt die Kiste doch 3,3 Tonnen.

Es dauerte keine sechs Minuten, dann setzte die Dorfladen-Box auf dem Fundament auf, alles reibungslos verlaufen. Hafenmair, die mit Kamera alles festgehalten hat, atmete sichtlich auf. Ihr Mann Klaus, der am Sicherungsgurt eingesetzt war, gratulierte als Erster. Und Armin Steininger? Der freut sich schon mächtig auf die Eröffnung Mitte September.

