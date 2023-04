Sorge ums Krankenhaus: Schongauer Stadtrat schreibt Brandbriefe an Gesundheitsminister und Landrätin

Forderung der CSU umgesetzt

In Sorge ums Schongauer Krankenhaus verschickt der Stadtrat Brandbriefe. An die Gesundheitsminister Lauterbach und Holetschek - und an die Landrätin.

Schongau – Einige Wochen sind ins Land gegangen, seit CSU-Stadtrat Jiri Faltis das Verfassen eines Brandbriefes vorschlug. Der Stadtrat feilte nun in seiner jüngsten Sitzung an Feinheiten – die Endfassung trägt das Datum vom Donnerstag. Höchste Zeit, wie das Gremium anmahnte, schließlich steht die Schließung der Schongauer Geburtenstation schon unmittelbar bevor – am morgigen Sonntag sollen die letzten Kinder in der hiesigen Klinik entbunden werden. „In vorauseilendem Gehorsam habe ich drei Brandbriefe verfasst“, so Bürgermeister Falk Sluyterman. Die Adressaten sind Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Die von Lauterbach angekündigte „Krankenhausrevolution“ bedrohe die gesundheitliche Versorgung der ländlichen Bevölkerung, wenn Krankenhäuser in Gesundheitseinrichtungen unter pflegerischer statt ärztlicher Leitung umgewandelt würden. „Im Notfall können bereits wenige Minuten über Leben und Tod entscheiden“, heißt es in dem Schreiben an den Bundesgesundheitsminister. Lauterbach wird aufgefordert, dafür zu sorgen, „dass auch künftig ländliche Krankenhäuser wie das in Schongau finanziell so ausgestattet sind, dass sie weiterhin als ,vollwertiges’ Krankenhaus für die Bevölkerung zeitnah zu erreichen sind“.

Hierzu bedürfe es einer kostendeckenden Krankenhausfinanzierung, der Zwang zu gewinnorientierter Krankenhausführung müsse beseitigt werden. Die Schongauer schlagen als Lösung „Vorhaltepauschalen“ vor, „die im Übrigen gleichzeitig auch eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitssituation des Klinikpersonals bedeuten würden“. Letztere Formulierung wollte Alexander Majaru (SPD) gerne streichen, „der Vorschlag ist obsolet“. Gegen drei Stimmen wurde sein Antrag abgelehnt. „Der Brief ist gut, wir sollten nicht viel mehr reinschreiben, es soll ihn ja noch jemand lesen“, so Michael Eberle (CSU).

Bayerischer Gesundheitsminister bekommt Brandbrief

Auch der bayerische Gesundheitsminister Holetschek bekommt den Brandbrief auf den Tisch, aber mit der Bitte versehen, er möge sich im Rahmen der Bund-Länder-Gespräche insbesondere für den Erhalt einer guten und finanzierbaren Krankenhausversorgung einsetzen – speziell auf dem Land. Die bayerische Verfassung fordere gleichwertige Lebensverhältnisse. „Hierzu gehört aus unserer Sicht auch unbedingt eine gute Krankenhaus- und Notfallversorgung für die Bevölkerung im ländlichen Raum.“

Stefan Konrad (SPD) verwies darauf, dass Holetschek eben erst dem Nachbarlandkreis Ostallgäu Unterstützung versprochen habe. Der Kreistag Ostallgäu hatte eine Resolution verabschiedet in Sorge um die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. „Den Bürgern im Ostallgäu wird geholfen, nur Schongau wird abgesägt?“, wunderte sich Konrad. „Das müsste doch für Schongau genauso gelten.“ Auch wenn die Ostallgäuer vielleicht früher beim Minister angeklopft hätten: „Er war ja da“, verwies Ilona Böse (SPD) auf Holetscheks Besuch im Schongauer Klinikum kurz vor dem Bürgerentscheid. „Es kann nicht sein, dass er nicht weiß, wo Schongau liegt.“

Krankenhaus: Ausführlicher Brandbrief richtet sich an Landrätin

Der ausführlichste Brandbrief aus Schongau richtete sich direkt an Landrätin Andrea Jochner-Weiß und die Kreistagsmitglieder. „Seit vielen Jahren werden Abteilungen in Schongau geschlossen bzw. nach Weilheim verlagert, und mit der geplanten Stilllegung der Geburtenstation ist hier ein trauriger Höhepunkt erreicht“, heißt es da. Die Schongauer fordern den Kreistag u.a. dazu auf, dass das Schongauer Krankenhaus im jetzigen Umfang bis zu einer endgültigen Entscheidung auf Bundesebene zur Krankenhausreform erhalten bleibt. „Es dürfen jetzt keine weiteren Maßnahmen eingeleitet bzw. durchgeführt werden, die später nicht mehr rückgängig zu machen sind.“

Auf Vorschlag von Bettina Bursch (Grüne) wurde die erst jüngst veröffentlichte Stellungnahme des Notärztevereins Schongau, der auf die dramatischen Folgen einer möglichen Herabstufung des Schongauer Krankenhauses für die Notfallversorgung der hiesigen Bevölkerung hinweist, allen Schreiben beigefügt. Während die Brandbriefe an Lauterbach und Holetschek vom Stadtrat einstimmig abgesegnet wurden, stimmte Hans Rehbehn (CSU) gegen das dritte in Richtung Landratsamt Weilheim-Schongau. Wie es in der Sitzung hieß, soll es demnächst ein Treffen geben wegen der Forderungen, die die CSU jüngst formuliert hatte, darunter auch, den Vertrag des Geschäftsführers Thomas Lippmann nicht zu verlängern.

