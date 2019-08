Schongauer UPM-Papierfabrik: Kleiner Brand, großes Aufgebot 

Von einem Großbrand in der Papierfabrik war man nach der Alarmierung am Sonntagabend gegen 18 Uhr ausgegangen.

Großeinsatz der Feuerwehr

von Elke Robert

Boris Forstner

Dunkler Rauch löst am Sonntagabend einen Großeinsatz aus, aber der Brand in der UPM-Papierfabrik in Schongau ist rasch gelöscht. Ein Mann wird leicht verletzt.