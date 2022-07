Ehrenamtspreis für Manfred Wodarczyk, „Motor des Schongauer Sommers“

Von: Elke Robert

Dank der Bürgerstiftung an Manfred Wodarczyk: Bürgermeister Sluyterman übergibt die Urkunde. fuhrmann Mit viel Gespür Markt aufgezogen Vorsichtig Rückzug angekündigt © Tobias Fuhrmann

Manfred Wodarczyk ist wohl der erste Ehrenamtspreisträger Schongaus, der so lange auf diese Auszeichnung warten musste. Weniger gefreut hat sich der Hohenfurcher, der „Motor des Schongauer Sommers“, deshalb bestimmt nicht, sondern vergaß letztlich sogar fast, seine Kritik loszuwerden.

Schongau – Der Ehrenamtspreisträger von 2020 heißt Manfred Wodarczyk, der von 2022 auch, denn statt im Dezember 2020 durfte er erst jetzt die Urkunde der Schongauer Bürgerstiftung persönlich entgegennehmen. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert. Wegen der Pandemie hatte die Stadt solche Feierlichkeiten ausgesetzt oder immer wieder verschoben – am Dienstag vor der Stadtratssitzung fand man nun endlich einen feierlichen Rahmen im Jakob-Pfeiffer-Haus – wenn auch ohne großes Publikum.

Überschwängliche Worte von Bürgermeister Falk Sluyterman für den Geehrten

Geradezu überschwängliche Worte fand Bürgermeister Falk Sluyterman für den Hohenfurcher, der in der Reihe der Siebte ist, der diesen Ehrenamtspreis erhält. „Es ist eine hervorragende Gelegenheit, den Engagierten ausdrücklich zu danken und ihre ehrenamtliche Arbeit in die Öffentlichkeit zur rücken“, so Sluyterman. Ehrenamt und bürgerliches Engagement seien die wertvollsten Säulen unserer Gesellschaft.

Mehr als nur einen kleinen Beitrag leistet Wodarczyk seit über 20 Jahren – als „Motor des Schongauer Sommers“, wie Sluyterman es nannte. 2020 hätte der Historische Markt das 20. Mal stattfinden sollen – dieses Jubiläum findet dank Corona nun verspätet statt. Wodarczyk habe es mit viel Gespür geschafft, einen Mittelaltermarkt aufzuziehen, der weit über die Grenzen hinaus bekannt ist und jährlich 40 000 bis 60 0000 Besucher anzieht. Auch das Festspiel unter technischer Leitung des Schongauer Sommers habe einen großen Bekanntheitsgrad, ob nun „Die Hexe von Schongau“, „Faust, das Experiment“ oder „Der Medicus vom Orient“, zählte Sluyterman auf. Viele Verschnaufpausen gebe es für Wodarczyk zwar nicht, aber „aufzuhören mit der Liebhaberei“, sprich auch privat in den Ruhestand zu gehen, sei für den Hohenfurcher ein Fremdwort.

„Schongau kann froh und dankbar sein, dass es ihn gibt“

Mit seinem Dank verbinde er den Wunsch, Wodarczyk möge möglichst lang die Geschicke des Schongauer Sommers leiten. „Schongau kann froh und dankbar sein, dass es ihn gibt.“

Sluyterman endete nicht ohne den Hinweis auf den „wunden Punkt“ zwischen ihnen beiden und beteuerte, er werde sich „darum bemühen, dass die Stadt Sie so unterstützt, wie Sie das erwarten“. Der Ehrenamtsträger ging darauf zunächst gar nicht ein, sondern verriet wenig überraschend: „Das, was man macht, macht man gern.“

Der erste Schongauer Sommer hatte 2001 stattgefunden, leider hätte in einigen Jahren kein Markt stattfinden können. Bei 15 Gastronomen, 70 Fieranten und 35 Schaustellern habe er bei Absagen wegen Corona mehr als 100 Briefe schreiben müssen. Das Programm für den Schongauer Sommer – 5. bis 15. August – steht natürlich längst, „tolle Musiker, tolles Essen, tolle Künstler“.

Schongauer Sommer als Zugpferd, das viele Besucher in die Stadt bringt

Was seine zweite Leidenschaft, das Theater, anbelangt, war 2001 der Start mit dem „Jedermann“. Das nächste Festspiel soll 2023 stattfinden mit dem Stück „1493“, wieder eine Zusammenarbeit mit dem Theater Treibhaus und dem Schongauer Sommer. Gleichzeitig kündigte Wodarczyk seinen möglichen Rückzug an: „2024 wird mein letztes Stück sein, die Kraft geht zurück in mir.“ Geplant ist eine etwas freiere Interpretation der Rosendorfer Hexe, schließlich sei Agnes Weiß nicht das einzige Opfer beim Schongauer Hexenprozess gewesen. Einen Nachtrag Richtung Stadt hatte Wodarczyk dann aber doch: Über die Jahre habe man – ohne Festspiel – über eine halbe Million Besucher nach Schongau gelockt, rechnete er hoch, quasi unentgeltlich. „Auf die Dauerleuchtreklame Historischer Markt wird hingewiesen.“

Die Schongauer Nachrichten hatten schon vor der öffentlichen Verleihung des Ehrenamtspreises mit Manfred Wodarczyk gesprochen. Ein Porträt.

