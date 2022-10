Eine Gestaltungssatzung für die Schongauer Altstadt?

Von: Elena Siegl

Teilen

Der Marienplatz in Schongau. © Herold

Jürgen Erhard, Kreisheimatpfleger, empfahl dem Stadtrat, eine Gestaltungssatzung für die Schongauer Altstadt zu erstellen. Es gebe mehrere Gründe dafür.

Schongau – Den neuen Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard begrüßte Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman in der jüngsten Stadtratssitzung. Über die Formulierung musste er selbst schmunzeln, schließlich ist der „Neue“ bereits seit Mai 2021 im Amt. Erhard ist 38 Jahre alt, in Schwabsoien aufgewachsen, hat in Augsburg Vermittlungswissenschaften, Geschichtsdidaktik sowie politische Bildung studiert und promoviert, wohnt mittlerweile in Schongau und setzt sich als Nachfolger Helmut Schmidbauers vor allem für die Themenschwerpunkte „Denkmalschutz und Friedhöfe“ ein, stellte sich der Kreisheimatpfleger selbst kurz vor. Und lobte anschließend die „hervorragende Zusammenarbeit“ mit der Stadt.

Nicht nur zur Vorstellung ist Erhard allerdings in den Stadtrat gekommen. Er empfahl dem Gremium, eine Gestaltungssatzung für die Altstadt, wie sie etwa Landsberg bereits hat, zu verabschieden. Dabei gehe es vor allem um die Gestaltung – meist der Fassade – von Gebäuden im Ensembleschutz.

Jürgen Erhard ist Kreisheimatpfleger. © Archiv

Becorstehende Gesetzesänderung in Bayern

Dringlich sei die Thematik wegen einer bevorstehenden Gesetzesänderung in Bayern. Der Denkmalschutz soll gelockert werden, das entsprechende Landesamt soll keine Stellungnahmen mehr abgeben, stattdessen soll „viel auf die Städte abgewälzt werden“, so Erhard. Kommen werde die Gesetzesänderung wohl erst im Frühjahr, man habe nun also noch Zeit zur Ausarbeitung einer Satzung.

Er habe grundsätzlich nichts gegen Photovoltaik auf denkmalgeschützten Häusern, betonte Erhard. Allerdings sollte die ansprechende Gestaltung gewährleistet werden, Sichtbeziehungen etwa nicht gestört werden. Mit der Satzung habe man ein Werkzeug, Planungen vorzugeben.

Nachvollziehbarkeit für Eigentümer schaffen

Wichtig ist Erhard außerdem, dass man für die Besitzer eine Nachvollziehbarkeit schafft, um die Anwohner mit ins Boot zu holen. „Denkmalpflege ohne Mitwirkung ist nicht denkbar.“ So soll es in der Satzung auch viele Erklärungen geben, warum etwas erlaubt ist oder nicht, außerdem Informationen und anschauliche Beispiele, schlug Erhard vor. So könne man eine breite Akzeptanz schaffen. Die Satzung könne als Beitrag zu einer „gepflegten und belebten“ Stadt verstanden werden.

Auch Stadtbaumeister Sebastian Dietrich sprach sich für eine Gestaltungssatzung aus. Diese sei schon einmal Thema im Stadtrat gewesen, auf der Priorisierungsliste zuletzt aber nach hinten gerutscht.

Nun würde es aber einen aktuellen Anlass geben, sich dieser zu widmen. Bis zur Gesetzesänderung würde man die Erstellung zwar nicht schaffen, Dietrich schlug vor, mit Bausteinen zu arbeiten und sich zunächst dem Thema PV zu widmen.

Den Vorteil einer Satzung sieht er vor allem darin, Bürger besser mitzunehmen. Man könne verhindern, dass Fehler passieren, die im Nachhinein schwierig zu heilen seien. Es solle keine „schnöde Satzung“ werden, sondern eine mit Bebilderungen, Beispielen und Erklärungen zum geschichtlichen Hintergrund, forderte auch Dietrich.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Gestaltungssatzung ist förderbar

Die Gestaltungssatzung würde mit einem Architekturbüro erstellt. Die Leistung müsse ausgeschrieben werden. Parallel könne über die Städtebauförderung ein Zuschuss beantragt werden. Das Projekt sei „mit 60 von 100 förderbar“, so Dietrich.

Kornelia Funke (CSU) hatte sich nach der Finanzierung erkundigt. Grundsätzlich sei eine Ortsgestaltungssatzung „sinnvoll“, so ihre Einschätzung. So sah es auch Ilona Böse (SPD). „Mehr als überfällig“ sei die Satzung. Schon seit Jahren werde immer wieder darüber diskutiert, zusammen mit Bettina Buresch (Grüne) habe sie sich viele Jahre dafür eingesetzt. Dass nun ein Schub von außen kam, sei super.

Ob in dem Zusammenhang auch die Stellplatzsatzung angegangen werde, wollte Buresch wissen. Schließlich würden auch diese beim Erscheinungsbild der Stadt eine Rolle spielen. Das verneinte Dietrich. Da bei der Gestaltungssatzung nur die Altstadt betroffen sei, lasse sich die Stellplatzsatzung schlecht integrieren. Man müsse die Thematik separat angehen.

Das Stadtbauamt will nun eine Ausschreibung vorbereiten. Der nötige Beschluss wird wohl im Bau- und Umweltausschuss gefasst.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.