Eisdielen-Betreiber am Schongauer Marienplatz will Schirme fest installieren - Anträge anderer Geschäftsleute könnten folgen

Von: Elena Siegl

Festinstallierte Schirme, wie sie zwischen Marienbrunnen und Ballenhaus stehen, hätte man auch bei der Eisdiele (links im Hintergrund) gerne. © Elena Siegl

Fest im Boden verankerte Sonnenschirme, hätte der Betreiber der Eisdiele am Schongauer Marienplatz gerne. Auch ein finanzieller Zuschuss stand im Raum.

Schongau – Viele Vorteile hatte der Betreiber der Eisdiele „Gelatok“ am Schongauer Marienplatz aufgelistet, die fest im Boden verankerte Sonnenschirme mit sich bringen würden. Ebensolche würde er gerne vor seiner Gastronomie, im Bereich seiner Freischankfläche, installieren – im Idealfall sogar mit finanzieller Unterstützung der Stadt.

Positiv für den Gastronomiebetrieb wäre neben einer flexibleren Bestuhlung „die größere Beschattungsfläche und die sichere Aufstellung durch die im Erdreich befindliche Verankerung“, fasste Stadtbaumeister Sebastian Dietrich in der jüngsten Bau- und Umweltausschusssitzung zusammen.

Auch aus städtebaulicher Sicht würde es Vorteile geben, wie er weiter ausführte: nämlich ein „einheitliches und ensemblegerechtes Erscheinungsbild am Marienplatz“. Denn zwischen Marienbrunnen und Ballenhaus stehen bekanntlich bereits mehrere festinstallierte Schirme, aufgestellt durch die Stadt.

Allerdings gehe man davon aus, dass es bei einem positiven Beschluss vermehrt zu ähnlichen Anfragen anderer Gewerbetreibender kommen könnte, erklärte Bürgermeister Falk Sluyterman. Deshalb müsse man grundsätzlich entscheiden, wie man damit umgeht.

Nachteile von festinstallierten Schirmen am Schongauer Marienplatz

Problematisch ist, dass es sich beim Marienplatz um einen „multifunktionalen Raum“ handelt, so Dietrich. Bedeutet: Es gibt immer wieder Märkte oder andere Veranstaltungen dort, und die Schirme müssten unbedingt flexibel abbaubar sein. Bei der Eisdiele sei das möglich – aber man müsse es von Fall zu Fall prüfen. Und da für den Starkwindschirm größere Fundamente nötig sind, müsse man auch beachten, dass es bei späteren Tiefbauarbeiten gegebenenfalls zu Behinderungen kommen könnte, so Dietrich.

Auch wenn man einen Präzedenzfall schaffen würde, stimmte Stephan Hild (UWV) dem Antrag zu. Man müsse ohnehin bei jedem Antrag schauen, ob es der Untergrund hergebe, einen festen Schirm zu installieren.

Aus den Reihen der CSU gab es zustimmendes Nicken. Kornelia Funke erklärte, dass die bereits aufgestellten, öffentlichen Schirme bzw. der Schatten darunter sehr gefragt ist, so ihre Beobachtung. Überhaupt sei ausreichend Schatten für den Marienplatz „ausgesprochen wichtig“.

Festinstallierte Schirme auch für Einzelhändler möglich?

Tobias Fuhrmann (SPD) fragte, ob nur Gastronomen Anträge für Schirme stellen könnten, oder ob man dann auch Anträge von Einzelhändlern erwarten müsse. Ebenso wie Martin Schwarz (SPD) befürchtete er, dass künftig vor jedem Geschäft ein riesiger Schirm mit großer Auslage stehen könnte.

Diese Gefahr sah Dietrich nicht. Man würde weiterhin von Fall zu Fall entscheiden. Außerdem habe man mit der Sondernutzungserlaubnis gewisse Regularien, so Sluyterman. Eine Grenzziehung zwischen Gastronomie und Einzelhandel sei mitunter eh schwierig. So gibt es am Marienplatz Läden, die zwar hauptsächlich Möbel bzw. Textilien anbieten – aber eben auch als Café genutzt werden. Außerdem seien die Schirme teuer, es würden sich nicht alle welche leisten können, ergänzte Martin Blockhaus vom Stadtbauamt.

Der Bau- und Umweltausschuss sprach sich einstimmig für die Errichtung festinstallierter Sonnenschirme aus. Die Gestaltung soll sich nach den vorhandenen städtischen richten.

In Sachen „finanzieller Zuschuss durch die Stadt“ – einen solchen hatte der Gastronom ebenfalls beantragt –, sprach sich Hild klar für ein „Nein“ aus. So sahen es auch alle anderen Ausschussmitglieder – der Aspekt des Antrags wurde einstimmig abgelehnt.

Lieber mehr Bäume? Bettina Buresch (Grüne)wollte die Gelegenheit nutzen, um anzutragen, was ihr „häufig von Gästen und Bürgern erzählt“ wird. Nämlich, dass der Marienplatz „zu grell und sonnig“ sei und sie sich mehr Bäume wünschen würden. Klar würden Bäume direkt vorm Gebäude nicht infrage kommen, und sie „lassen sich bei Veranstaltungen nicht wegnehmen – aber der Schatten unter einem Baum ist ein ganz anderer und angenehmer als unter einem Schirm.“ Es gebe auch Bäume, die man so schneiden könne, dass sie einer Pergola ähneln. Der Wunsch sei nachvollziehbar, aber praktisch schwierig umsetzbar, meinte Bürgermeister Falk Sluyterman. Bauamtsleiter Sebastian Dietrich erklärte, man könne unabhängig vom Antrag einmal prüfen, wo Bäume am Marienplatz gepflanzt werden könnten – viele Stellen dürften dafür aber nicht infrage kommen, meinte er.

