Schongauer Eisstadion: Vorerst keine städtische Zuschuss-Obergrenze

Von: Elena Siegl

Auch im Schongauer Eisstadion soll Energie gespart werden. Einen Beschluss zu einer möglichen Zuschuss-Obergrenze hat der Stadtrat aber noch nicht getroffen. © HANS-HELMUT HEROLD

Bei der Stadt Schongau geht man von erheblichen Kostensteigerungen im Eisstadion aus. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, eine Obergrenze für den Zuschuss festzulegen.

Schongau – Der Stromvertrag der Stadt läuft noch bis Ende des Jahres. Man müsse kein Prophet sein um zu wissen, dass es danach erheblich teurer wird, erklärte Bürgermeister Falk Sluyterman in der Stadtratssitzung am vergangenen Dienstag. Seit einem Beschluss im April 2011 gewährt die Stadt dem TSV für den Betrieb des Eisstadions einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 65 000 Euro.

Davon sind 40 000 Euro für die Stromkosten gedacht, 25 000 Euro als Übungsleiterpauschale, führte Geschäftsleiterin Bettina Schade weiter aus. Tatsächlich habe man das Eisstadion in den vergangenen Jahren über diesen Betrag hinaus unterstützt. Von 2014 bis heute seien es insgesamt 310 000 Euro zusätzlich gewesen.

Das dürfe aber nicht als Blankoscheck für TSV bzw. Eislaufabteilung (EAS) verstanden werden, warnte Sluyterman. Auch im Eisstadion sei man gefordert, Strom zu sparen. Fairnesshalber müsse der Stadtrat nun über eine Obergrenze für den städtischen Zuschuss an den TSV, wie er von der Verwaltung vorgeschlagen wurde, entscheiden, damit der Verein in der Lage ist, die Saison dahingehend noch „ein Stück weit zu gestalten“, so der Bürgermeister.

„Wir sparen, wo wir können. Mehr geht nicht.“

Das Problem: „Die Saison hat begonnen, das Eis ist gemacht“, so Schade. Damit sei die energieintensivste Phase bereits vorbei. Das bestätigte auch EAS-Vorstand Franz Andergassen. 60 bis 65 Prozent des Stromverbrauchs würden bis Dezember anfallen. Das Eis könne nicht mit weniger Strom gehalten werden, so Andergassen. Trotzdem setze man bei der EAS alles daran, möglichst viel Energie zu sparen, betonte er. So habe man etwa die Beleuchtung erheblich reduziert. „Wir sparen, wo wir können. Mehr geht nicht.“

Auch bei anderen Vereinen sowie beim Verband werde diskutiert, wie es weitergehen könne. Im Gespräch sei zum Beispiel, mehrere Gruppen zu bilden und so die Spielzeit zu verkürzen. In dieser Saison könne das aber nicht mehr umgesetzt werden. Man dürfe außerdem nicht vergessen, dass das Eisstadion ehrenamtlich als öffentliche Einrichtung betrieben werde. Einen Großteil der Eisbelegungen würden tatsächlich Schulen ausmachen, so Andergassen.

Inwieweit beim Eisstadion die Energiepreisbremse greifen wird, könne man aktuell nicht sagen, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich auf Nachfrage von Alexander Majaru (SPD). Auch habe man „für unseren Bereich noch kein Ergebnis“, wie viel der Strom künftig koste. In anderen Bereichen sei es sogar das Zehnfache, damit müsse man rechnen.

Die Kunststoffeis-Technik, nach der sich Gregor Schuppe (ALS) erkundigt hatte, sei noch nicht ausgereift, so Andergassen. Bis zu 100 000 Euro koste eine Fläche, die wohl alle drei bis vier Jahre ausgetauscht werden müsste. Inwieweit sie der tagtäglichen Belastung standhalte, sei unklar. Bei Rückzug aus dem Spielbetrieb, auch danach hatte Schuppe gefragt, werde eine Strafe über 6000 Euro fällig.

Ilona Böse (SPD) erklärte, das Engagement der Eislaufabteilung nicht schmälern zu wollen. Über kurz oder lang müsse man sich aber Gedanken machen, welche Einrichtungen sich die Stadt künftig leisten könne. Zwar koste der Eisstadionbetrieb laut Andergassen in Peiting jährlich rund 350 000 Euro (in Schongau rund 100 000 Euro), und zusätzlich seien dort nun sogar drei Eismeister eingestellt worden – allerdings habe man in Schongau auch noch ein Schwimmbad als Kommunalunternehmen, nicht nur ein Freibad, gab Böse zu bedenken. Sie bedauerte die hier fehlende interkommunale Zusammenarbeit.

Noch zu viele Fragen offen - Entscheidung zu späterem Zeitpunkt

Kornelia Funke hatte bereits zu Beginn der Diskussion erklärt, dass man sich bei der CSU viele Gedanken gemacht hätte, allerdings noch zu viele Fragen offen seien, um jetzt eine Entscheidung über eine Zuschuss-Obergrenze zu treffen: „Was macht die Politik? Versprochen wurde ein Energiepreisdeckel – wie wird der aussehen?“ Ins gleiche Horn stieß schließlich auch Winfried Schaur (UWV). Er plädierte dafür, zunächst „auf Sicht“ zu fahren, schließlich sei der Strompreis bis Ende des Jahres noch gesichert. Bis Ende November/Dezember seien Themen wie Versorgungssicherheit und Kosten greifbarer. Bis März könnten auch schon Entscheidungen für die kommende Saison getroffen werden.

Spätestens dann sei die Entscheidung auch notwendig, so TSV-Chef Ralf Konstantin. TSV und EAS bräuchten Planungssicherheit. Alleine könne der Verein kein Eisstadion betreiben. „Wenn wir das Eisstadion zusperren, bleibt es zu.“ Die Basis würde wegbrechen, die Ehrenamtlichen weggehen.

Der Stadtrat einigte sich darauf, noch keine Entscheidung zu treffen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zur Thematik zusammenzukommen.

