Energiekrise: „Kleine Lösung“ für die Weihnachtsbeleuchtung in Schongau

Von: Elena Siegl

Teilen

In der Münzstraße soll es auch heuer wieder eine Weihnachtsbeleuchtung geben. © HANS-HELMUT HEROLD (Archiv)

Soll es heuer, in Anbetracht der Energiekrise, wieder eine Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt geben? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Schongauer Stadtrat.

Schongau – Der Christbaum kommt auf jeden Fall, das machte Bürgermeister Falk Sluyterman in der jüngsten Stadtratssitzung auf Nachfrage von Susanne Tischner (UWV) klar. Eine Debatte wie in Peiting „brauchen wir bei uns nicht“. Die Einsparung sei mit rund 100 Euro ohnehin gering. Unklar war angesichts der Energiekrise allerdings noch, wie mit der Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen heuer verfahren werden soll.

Ob man Geld oder Energie sparen wolle, stellte Gregor Schuppe (ALS) in Frage. Die finanziellen Mittel seien schließlich da. Weil die Weihnachtsbeleuchtung auf LED umgerüstet wurde, bezweifelte er außerdem eine „nennenswerte Energieeinsparung“. Dass es weder dort noch finanziell eine große Summe ist, bestätigte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Allerdings sei man angehalten, in jedem Bereich 15 bis 20 Prozent einzusparen.

Insgesamt 25 000 Euro sind im Haushalt für die Weihnachtsbeleuchtung taxiert, so Geschäftsleiterin Bettina Schade. Der Großteil der Kosten, zwischen 16 000 und 18 000 Euro, würden durch Montage, Demontage und Reparaturen entstehen. Die Summe sei abhängig von der Witterung, so Dietrich. Muss bei Stürmen nachgearbeitet werden, wird es entsprechend teurer.

Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in den Nebenstraßen

In den vergangenen Jahren wurden Querungen am Marienplatz sowie in der Münz-, Christoph- und Weinstraße aufgehängt, erklärte Schade und stellte zur Debatte, ob man diese heuer wie gewohnt beibehalten möchte, komplett auf Weihnachtsbeleuchtung verzichtet oder eine „kleine Lösung“ findet, etwa nur Querungen in der Münzstraße.

Der Verzicht auf die Hängungen in der Straßenschlucht von Wein- und Christophstraße sei aus Sicht der Verwaltung „nicht so dramatisch“, führte Dietrich weiter aus. Dem schlossen sich mehrere Stadträte an. Außerdem habe man überlegt, die Querungen am Marienplatz heuer wegzulassen, da diese ohnehin in Konkurrenz mit den Leuchtelementen des Weihnachtsmarktes stünden, so der Stadtbaumeister. Ob Letztere, etwa die Lichterketten über dem Marienbrunnen, heuer sicher aufgehängt werden, könne man nicht sicher sagen, da sie privat organisiert werden und die Stadt darauf keinen Einfluss habe, räumte Dietrich auf Nachfrage von Tischner ein. Allerdings gehe man aktuell davon aus.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Weihnachtsbeleuchtung der „guten Stube“ Marienplatz

Kornelia Funke (CSU) sprach sich ebenso wie ihre Parteikollegin Marianne Porsche-Rohrer für eine „Konzentration auf den Marienplatz“ aus. Schließlich könne dieser als „gute Stube“ der Stadt verstanden werden, so Porsche-Rohrer. Daheim dekoriere man schließlich auch nur dort und nicht noch im Badezimmer. Die ausschließliche Beleuchtung am Marienplatz könne „ein heimeliges Gefühl“ aufkommen lassen und müsse nicht als Sparzwang verstanden werden.

Stefan Konrad (SPD) plädierte dafür, zusätzlich zum Marienplatz auch die Münzstraße als „Hauptachse“, auf der die meisten Menschen in die Altstadt kommen, weihnachtlich zu beleuchten, während Bettina Buresch (Grüne) kritisierte, dass ihr die „staade Zeit allgemein oft zu grell und laut“ ist und sie mit weniger Beleuchtung gar kein Problem habe.

Die Mehrheit der Stadträte stimmte schließlich für die Weihnachtsbeleuchtung am Marienplatz sowie in der Münzstraße. Christoph- und Weinstraße werden heuer nicht mehr weihnachtlich beleuchtet. Dafür, die Straßenbeleuchtung wie gewohnt beizubehalten, stimmte kein Gremiumsmitglied.

Regina Haugg (SPD) regte an, für die Zukunft auch solarbetriebene Weihnachtsbeleuchtung in Betracht zu ziehen. Ob es möglich sei, die Weihnachtsbeleuchtung um 22 Uhr abzuschalten, wollte Hans Rehbehn (CSU) wissen. Da sie an die Straßenbeleuchtung gekoppelt ist, sei das sehr „teuer und aufwendig“ und nicht darstellbar, so Dietrich. Markus Keller (Grüne) forderte, es dennoch zu prüfen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.