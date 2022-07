Licht aus bei der Stadtmauer - So will Schongau Energie sparen

Mehrere „Sorgenkinder“

Von Elke Robert schließen

Auch in Schongau ist das Energieeinsparen großes Thema. Ab August wird die Beleuchtung der Stadtmauer abgeschaltet. Das wird aber nicht genügen.

Schongau – „In Bayern gehen die Lichter aus“, startete Stadtbaumeister Sebastian Dietrich in der jüngsten Stadtratssitzung in den Tagesordnungspunkt zur möglichen Energieeinsparung und Energiegewinnung in Schongau. Wegen Corona sei es gar nicht so einfach, sich einen genauen Überblick über den tatsächlichen Energieverbrauch in den städtischen Einrichtungen und kommunalen Liegenschaften zu verschaffen, man habe entschieden, die Zahlen für 2020 heranzuziehen.

Trotz dieser „Unschärfe“, wie Dietrich es nannte, sind die großen Energieverbraucher in Schongau klar zu erkennen. Mit jeweils knapp 700 000 Kilowattstunden Energieverbrauch für Wärme und Strom sind Grund- und Mittelschule führend, insbesondere bei der Grundschule spielten die Verluste durch das Lüften eine große Rolle. Hoch auch der Verbrauch beim Eisstadion (310 000 kWh). Dieses wird nur fünf Monate im Jahr betrieben, der Energieverbrauch liegt aber nur wenig unter dem ganzjährigen Verbrauch der Lechsporthalle (350 000 kWh) – „da müssen wir uns schon etwas überlegen“.

Gut aufgestellt sei man beim Haus für Kinder, das als größte Einrichtung im Verhältnis weniger verbrauchte als die kleineren Kindergärten. Hohe Kosten entstanden durch das Rathaus (280 000 kWh) und das Feuerwehrhaus (230 000 kWh), letzteres ist aber mittlerweile saniert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Energieverbrauch: Das sind Schongaus „Sorgenkinder“

Als die „zwei größten Sorgenkinder“ zählte Dietrich das Plantsch (270 000 kWh) und das städtische Altenheim Heiliggeist-Spital auf (120 000 kWh). Beim Bad habe man zwischenzeitlich viel in die Energieeffizienz investiert.

Auch die Liste des Deutschen Städtetags zu Einsparmöglichkeiten auf kommunaler Ebene stellte der Stadtbaumeister vor. Um gegenzusteuern, wolle sich die Stadt nun für das Programm „Energiecoaching Plus 2022“ bewerben, mit dem die Bayerische Staatsregierung Kommunen fördert, damit sie ihre Haustechnik überarbeiten können. Auch könne nun die Stelle des Klimamanagers ausgeschrieben werden, „damit uns jemand unterstützen kann mit entsprechender Kompetenz“.

Sofortmaßnahme zum Energiesparen in Schongau

Was die Energiegewinnung durch Photovoltaik in der Stadt anbelangt, würden aktuell fünf Bauleitplanverfahren laufen mit einer projektierten Leistung von bis zu 18 Megawatt Peak. „Da reden wir schon von einer Hausnummer“, so Dietrich, der als Vergleich die Leistung eines Kohlekraftwerks mit 100 Megawatt Peak nannte. Was allerdings die PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften anbelangt, da liege der Teufel im Detail. Der Stadtbaumeister verwies jedoch auf eine Änderung der Bayerischen Bauordnung, dass ab 2023 bei neu beantragten Gewerbebauten und ab 2025 auch bei neuen Wohngebäuden oder neu errichteten Dächern PV-Anlagen installiert werden müssen. Auch für die Altstadt gebe es Lösungen, die denkmalverträglich wären, dies wolle man im Herbst diskutieren.

Als Sofortmaßnahme schlug Dietrich vor, die 42 Strahler der Stadtmauerbeleuchtung abzuschalten, die 35 000 kWh im Jahr verbrauchen (rund 10 000 Euro pro Jahr plus 2000 Euro Wartungskosten). Wie bereits beschlossen, sollen die alten Lampen ohnehin sukzessive ersetzt werden, zunächst ab Mitte 2023 am Sonnengraben (wir berichteten).

Der Stadtrat stimmte einstimmig dafür, die Stadtmauerbeleuchtung abzuschalten. Wie der Stadtbaumeister auf SN-Anfrage bestätigt, könne dies Anfang bis Mitte August geschehen. Man sei noch in Abstimmung mit Eigentümern von Denkmälern wie Kirchen, die dann ebenfalls ohne Beleuchtung sein sollen.

Eisbereitung aussetzen, Wassertemperatur senken: Das sagen die Stadträte Auch die Stadträte hatten zum Thema Energieeinsparung Vorschläge parat. Hans Rehbehn (CSU) wünscht sich, in Schongau jede zweite Lampe der Straßenbeleuchtung auszuschalten und im Plantsch die Wassertemperatur von derzeit 26 Grad abzusenken, „da schwitzt man beim Schwimmen“. Eine Ausweitung beim Homeoffice in der Verwaltung, wie es der Städtetag vorschlägt, um die Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden reduzieren zu können, hielt er dagegen für wenig zielführend, das Problem werde nur auf die Mitarbeiter verlagert. Im Plantsch solle sich tatsächlich nach der Revision etwas ändern, verriet Bürgermeister Falk Sluyterman. In der Stadt soll auf energiesparende Laptops umgestellt werden, ergänzte Dietrich. Die Straßenbeleuchtung hingegen könne nicht reduziert werden – „das ist auch eine Haftungsfrage“. Die Abwärme des Eisstadions fürs Plantsch zu nutzen, wie es Alexander Majaru (SPD) vorschlug, funktioniert ebenfalls nicht, aber das Dachtragwerk der Eishalle solle untersucht werden, ob es eine PV-Anlage fürs Plantsch aushält. Dass es sowohl im städtischen wie im privaten Bereich viele Stellschrauben gebe, dies betonte Kornelia Funke (CSU), „wir sind alle gefragt“. Tobias Fuhrmann (SPD) schlug vor, einen Brandbrief an den bayerischen Eishockeyverband zu verfassen, dass die Testspielphase für alle Eishockevereine in diesem Jahr ausgesetzt wird, um später Eis bereiten zu können. Auch solle man fordern, dass künftig das Spiel auf einer Kunsteisbahn erlaubt werde – „das ist auf lange Sicht günstiger“. Einen Brief zumindest an den TSV Schongau zu schicken, sei bereits in der Abteilungsleiterrunde besprochen worden, so Sluyterman, wer der richtige Adressat des Briefes sei, darüber könne man nachdenken. Dass nun die „unsägliche Stadtmauerbeleuchtung“ abgeschaltet wird, darüber freute sich Bettina Buresch (Grüne), „besser spät als nie“. Ilona Böse (SPD) war dafür, das Thema Energie proaktiv anzugehen, auch zu versuchen, „die Hitze aus der Stadt rauszubringen“. Sie warb dafür, Parkplätze zu überdachen und, wo möglich, Dächer zu begrünen oder mit PV-Anlagen auszustatten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.