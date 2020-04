Schongauer erinnert sich an Kriegsende: Die Lechbrücken-Sprengung miterlebt

Ein Bericht über das Kriegsende im April 1945 hat Werner Wendlinger veranlasst, in seinem Familienalbum zu blättern. Als Fünfjähriger erlebte er die Sprengung der Lechbrücke mit.

Schongau – „Bei der Eisenbahnbrücke wurde nur der erste Bogen auf der Schongauer Brücke gesprengt. Sonst wäre unser Haus auch in die Luft gegangen“, erinnert sich Werner Wendlinger. Aufgewachsen ist er in einem Vier-Familienhaus, das nur zehn Meter von der Lechbrücke entfernt und zwischen der Landwirtschaft Holzheu und dem damaligen Staatlichen Flussbauamt gelegen stand.

Vor der Brückensprengung wurden die Bewohner jedoch evakuiert. „Der Bauer Holzheu stellte uns einen Ochsenkarren zur Verfügung. Da wurde dann in Windeseile das Nötigste aufgeladen“, so Werner Wendlinger. Mit dem Hausrat ging es dann in Richtung Franzosen-Baracke in der Nähe des Jagdhauses Holzhey. Dort gab es dann später die Meldung, dass sich die Sprengung verzögern würde.

Wendlingers Großvater wurde von der Druckwelle rund fünf Meter weit vors Haus geschleudert

Das hätte Werner Wendlingers Großvater fast das Leben gekostet. Denn der vier Jahre jüngere Bruder, der damals noch im Kinderwagen saß, schrie jämmerlich nach seinem „Dodl“ (Schnullerfläschchen), das in der Eile vergessen worden war. Der Opa wollte es noch aus dem Haus holen und wurde unter dem Türrahmen eiskalt von der doch planmäßig stattfindenden Sprengung erwischt – und von der Druckwelle rund fünf Meter weit vors Haus geschleudert. Sämtliche Fensterscheiben in weitem Umkreis gingen ebenfalls kaputt, und das Dach vom Wohnhaus der Wendlingers wurde komplett abgedeckt.

Es gingen damals auch Gerüchte um, dass eine Frau, die mit Leiterwagen im Bereich der Brücke unterwegs war, die Sprengung nicht überlebt hätte. Den Lärm der Sprengung hörte man bis in die Holzhütte, in der der Rest der Familie für eine Nacht untergebracht war.

Erinnerungen an Amerikaner in Schongau

Den vorrückenden Amerikanern machte die Sprengung übrigens nicht viel aus: „Die haben mit Schwimmboten den Lech überquert“, weiß Werner Wendlinger von damals zu berichten. Auch ein paar Unverbesserliche, die sich an der ehemaligen „Sprungschanze“, der damaligen „Horst-Wessel-Höhe“ in Schongau verschanzt hatten und auf die Amerikaner schossen, konnten sie nicht aufhalten.

Rückblickend hält Werner Wendlinger es für ein besonderes Glück, in die amerikanische Besatzungszone gekommen zu sein. Denn der damalige Lechwirt konnte ein bisschen Englisch sprechen und half dabei, sich zu verständigen. Und die Kinder profitierten von Orangen und Bananen, die die Amerikaner für sie aus den Fenstern des Direktionshauses der Papierfabrik warfen, wo sie nach dem Einmarsch in die Lechstadt einquartiert waren.

Riesige Standpauke vom Opa

„Ich habe damals die ersten schwarzhäutigen Menschen in meinem Leben gesehen. Sie waren sehr kinderlieb“, berichtet Werner Wendlinger. Er selbst bekam übrigens noch ziemlichen Ärger in der Evakuierungshütte. Denn: Mit dem „Haseitl Hiasl“ hatte er ein altes Wasserleitungsrohr in der Hütte gefunden und zum Spielen mitgenommen. Der fünf Jahre ältere Spielkamerad hielt das Rohr wie ein Gewehr und zielte damit über den Lech. „Da haben die Amerikaner auf uns geschossen“, so Werner Wendlinger, der damals mit dem Spielgefährten eine riesige Standpauke vom Opa bekam.

Das alles ist natürlich schon lange her, und Werner Wendlinger, der wegen der geltenden Corona-Ausgangsbeschränkung seinen 80. Geburtstag allein daheim feiern musste, blätterte im Familienalbum, um ein Foto der alten Lechbrücke zu finden. Allerdings vergebens. Damals wurde im Gegensatz zu heute noch nicht viel fotografiert. Kaum jemand in der Lechstadt hatte überhaupt einen Fotoapparat.

VON URSULA FRÖHLICH

