Erster Schritt fürs Schongauer Energiekonzept

Nachhaltige Energieversorgung und Wärmewende – um die langfristige Entwicklung im Sinne eines funktionierenden Klima-Konzepts sicherzustellen, möchte Schongau einen Energienutzungsplan aufstellen lassen. Der Stadtrat folgte einstimmig einem Antrag der UWV-Fraktion. Der Antrag greift der Stadt vorweg.

Schongau–Einen kleinen Schritt in Richtung Energiewende hatte die Stadt Schongau 2019 mit einem Antrag für das Förderprojekt „Energiecoaching“ der Regierung von Oberbayern unternommen. Allerdings hatte es zu viele Bewerber gegeben und man war nicht aufgenommen worden (wir berichteten). In diesem Zuge hatte man für 2020 angekündigt, einen Energienutzungsplan aufstellen zu wollen.

Eine Entscheidung darüber haben die Stadträte nun vorweggenommen, in dem sie geschlossen dem UWV-Antrag folgten. Auslöser für diesen im Dezember formulierten Antrag habe es gleich mehrere gegeben, betonte Stephan Hild für seine Fraktion. Angefangen beim anstehenden Verbot für Ölheizungen, dem Vortrag von Stadtförster Klaus Thien über das Schadholz, der Kritik von Gregor Schuppe (ALS), dass so viel Energie am Altenstadter Heizkraftwerk ungenutzt in die Luft gepustet werde: „Wir dürfen nicht nur sagen, man müsste, sondern es auch machen“, forderte Hild.

Die Möglichkeiten der Stadt genauer betrachten

Die Möglichkeiten, die die Stadt Schongau habe, möchte Hild daher genau betrachtet sehen, von der Nutzung des eigenen Holzes, das am Markt derzeit ohnehin nicht zu guten Preisen verkauft werden könne, bis hin zu eigenen Stromerzeugern in der Stadt. „In sieben bis acht Jahren laufen die Konzessionsverträge für Strom und Gas aus, diese Zeit brauchen wir aber auch, um das zu untersuchen, sonst wird es wieder eng“, mahnte der Stadtrat. Viele Kommunen außen herum würden diesen Weg bereits gehen. Die Stadtwerke sollten dabei langfristig als starker Partner erhalten bleiben. Hild: „Wir haben gute Voraussetzungen, jetzt müssen wir einen Maßnahmekatalog erstellen und sehen, was wir umsetzen können.“

Erarbeiten soll das vorgeschlagene Energie- und Klimakonzept ein externer Berater. Hild schlug die „Energiewende Oberland“ vor, „das wäre sicher ein guter Partner“. 2015 sei bereits einmal der Vorstoß gewagt worden. „Wenn es nun einen fraktionsübergreifenden Beschluss gäbe, wäre dies gut für uns und für die Bürger“, warb Hild um Zustimmung.

Energienutzungsplan wird aufgestellt

Bereits 2018 hatte auch die SPD-Fraktion die Projektierung einer Nahwärmeversorgung für den Bauhof Schongau angestoßen. Der Antrag war jedoch vertagt worden mit dem Hinweis auf ein übergeordnetes Konzept. „Die Aufstellung eines Energienutzungsplans wäre ein geeignetes Instrument für die Erarbeitung eines kommunales Energiekonzeptes“, bestätigte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Er verglich den Energienutzungsplan mit dem Planungsinstrument Flächennutzungsplan. Erfasst würden alle relevanten Energiethemen, im Mittelpunkt stünde die Betrachtung des Wärmesektors. Erstellt werde ein Energienutzungsplan in sechs Phasen, dieser sei zudem förderfähig mit 70 Prozent. Ein Büro aussuchen könne man sich aber nicht, der Auftrag müsse ausgeschrieben werden. Sinnvoll sei zudem, sich mit den Nachbargemeinden abzustimmen, um Potenziale gemeinsam nutzen zu können, so der Hinweis Dietrichs.

Alle im Gremium unterstützen den Antrag

Die UWV rannte im Gremium mit ihrem Antrag längst weit offene Türen ein. „Wir stimmen zu, das ist der nächste praktische Schritt“, so Friedrich Zeller (SPD). Der Masterplan Fernwärme habe gezeigt, „dass noch genügend Wärme in den Rohren ist“. Zeller erinnerte daran, dass man seitens der Stadt erst verschiedene Punkte habe abarbeiten wollen – das ISEK, das IKEK, die Schulen. „Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weiterzumachen.“ Allerdings dürfe es nicht darum gehen, wieder „irgendein Konzept“ zu entwickeln, es müsse um ein intelligentes, neu aufgesetztes Nahwärmenetz gehen. „Klimaschutz ist ein Dauerbrenner“, so Zeller.

„Ein absolut sinnvoller Antrag, den man so rasch wie möglich umsetzen sollte“, lobte Bettina Buresch (ALS/Grüne). „Da sind sie mir zuvorgekommen.“ Kornelia Funke (CSU) erachtete es als „sinnvoll, alle Einzelaspekte zusammenzuführen. Wunderbar, wenn dies auch noch in diesem Maße bezuschusst wird.“

