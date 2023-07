„Wir lassen dich nicht gerne gehen“ - Pfarrer Jost Herrmann in Schongau verabschiedet

Von: Rafael Sala

Die Kirche war voll, bei der Verabschiedung des evangelischen Pfarrers Jost Herrmann. © Rafael Sala

Mit einem großen Festakt ist Schongaus evangelischer Pfarrer Jost Herrmann verabschiedet worden. Man gratulierte dem Geehrten, lässt ihn aber nur ungern gehen.

Schongau – Kaum ein Platz ist mehr frei. Das Hauptportal steht weit offen, ein heißer Wind bläst ins Kircheninnere. Viele schwitzen, streichen sich mit dem Taschentuch übers Gesicht, eng zusammenrücken heißt es in den Sitzreihen. Gespannt wandern die Blicke zum Eingang. Punkt 16 Uhr läuten die Glocken, alle erheben sich, heitere Klaviermusik erklingt von der Empore. Dann strömt eine Schar Geistlicher herein, darunter Dekan Jörg Hammerbacher und Pastor Benjamin Spring von der Freien Evangelischen Gemeinde. Aber auch die Katholische Kirche ist vertreten mit Stadtpfarrer Norbert Marxer. Natürlich fehlt auch die Hauptperson nicht: Jost Herrmann, der – zusammen mit Julia Steller – die Geschicke der evangelischen Dreifaltigkeitskirche seit dem 15. Juli 2018 leitet, also fast auf den Tag genau fünf Jahre.

Jetzt kehrt er der Kirchengemeinde den Rücken, da er im Herbst die Stelle des Pfarramtsführers in Kaufbeuren antritt. Die im Frühjahr verkündete Nachricht kam unerwartet.

Grußworte in Hülle und Fülle

Jost Herrmann, 58 Jahre, verheiratet, drei Kinder. Man kann ihn als „Macher“ bezeichnen. Als jemand, der tatkräftig anpackt und unentwegt Veränderungen herbeigeführt hat und weiter unermüdlich herbeiführt – wie die komplette Sanierung und den Ausbau der Kirche mitsamt Orgel, um nur ein Beispiel zu nennen. Er sieht nicht weg, wenn Not herrscht, hat sich verdient gemacht in der Flüchtlingshilfe. In Zeiten von Krisen und Konflikten setzt er ein unmissverständliches Zeichen. Wenn eine solche Person geht, dann ist klar, dass nicht irgendeine Verabschiedung die Folge ist, sondern dass da einiges geboten sein wird. Überraschungen inklusive.

Grußworte in Hülle und Fülle, viel Musik mit Solisten und dem Chor der Stadt Schongau, eine bewegende Laudatio, sich türmende Geschenkkörbe, ein Gartenfest bis weit in den Abend – und eine längere Predigt des Verabschiedeten selbst: Das Programm und die Ehrbekundungen sprachen für sich.

Auch von der Stadt Schongau gab’s ein Präsent: Bürgermeister Falk Sluyterman überreicht dem Geehrten einen Korb mit erlesenen Bierflaschen. © Rafael Sala

Jost Herrmann hat mit Engagement „tief beeindruckt“

Was ist das Besondere an Jost Herrmann? Offenkundig seine „tiefe Zufriedenheit“, wie Dekan Jörg Hammerbacher es ausdrückte: „Du hast Freude, du bist zufrieden, und mit dieser Zufriedenheit schiebst du keine ruhige Kugel.“ In schwierigen Zeiten – gerade auch für die Kirche mit den bedrohlich zunehmenden Austritten – sei das wie ein Fels in der Brandung. Was er in der Flüchtlingsarbeit zusammen mit dem Verein „Asyl Oberland“ geleistet habe, „das hat mich tief beeindruckt“.

Warum geht Jost Herrmann überhaupt, wenn er doch hier ein solches Ansehen genießt, wenn es doch im Grunde gar nicht besser laufen könnte? Er selbst sprach davon, dass ihm der Weggang alles andere als leichtfalle, und versuchte, dem Ganzen die Schwere zu nehmen: „Wir feiern halt zufällig ein Sommerfest, und zufällig werde ich halt verabschiedet“, sagte er unter Gelächter. Die Antwort seiner Kollegin kam prompt: „Nein, das ist nicht zufällig. Wir lassen dich nicht gerne gehen.“ Es klang nicht nur nach Lob, sondern ein ganz klein wenig auch nach einer Rüge.

„Aller guten Dinge sind drei“ als Motto

„Aller guten Dinge sind drei“. So könnte Herrmanns Lebensmotto lauten. Es ist jedenfalls dasjenige, das sich der Kirchenvorstand für die Verabschiedung überlegt hat. Mit viel inhaltlicher Tiefe – aber eben auch wieder einer kleinen, liebevoll gemeinten Spitze. Drei Kinder hat er, drei Pfarrstellen hat er bislang angetreten – Rosenheim, Weilheim, Schongau –, drei Hobbys haben es ihm nach eigenen Worten angetan – Skifahren, Bergwandern und Gitarre spielen –, die Kirche, für die er tätig ist, trägt im Namen auch die Silbe „drei“, und der Ort seiner nächsten Wirkungsstätte, Kaufbeuren, ist, man höre und staune, genau 33 Kilometer entfernt, betonte Steller schmunzelnd. Applaus, Gelächter.

In Schongau stehen ihm die Türen weiter offen: „Du hast ein Rückkehrrecht, wenn’s in Kaufbeuren ganz schlecht läuft“, sagte Hammerbacher. Der stellvertretende Landrat Wolfgang Tafertshofer nannte den Geehrten einen „Menschen, der christliche Nächstenliebe vorlebt“. Sein Grußwort durfte wie alle anderen, dem Motto gemäß, maximal drei Minuten dauern.

Bürgermeister Falk Sluyterman lobte, dass Hermann „immer ein offenes Ohr“ gehabt und dass er „viel bewirkt“ habe in den fünf Jahren. Ähnlich der Tenor von Marxer und den anderen Rednern – wenngleich auch die ein oder andere Spitze herauszuhören war. Kein Zweifel: Jost Herrmann wird gebraucht. Man lässt ihn nur ungern gehen.

