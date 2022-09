Expedition ins Schongauer Schwammerlreich

Teilen

Roh probieren ließ Ruth Zick (links) ihre Teilnehmer das Hexenei, in dem die Stinkmorchel heranreift. Sogar dessen pflegenden Inhalt schmierten sich Mutige ins Gesicht © Ursula Gallmetzer

Die Schwammerlsaison ist in vollem Gange. Doch unter den unzähligen Arten die Exemplare zu erkennen, die essbar sind, ist schwierig. Ein Rettenbacher Ehepaar bietet Kurse an, um dies zu lehren. Der erste der VHS-Kurse war schon einmal gut besucht.

Schongau – Es regnet in Strömen, als Thomas Zick aus seinem Auto am Wanderparkplatz bei der Lechstaustufe steigt. Erfreut erblickt er die Wartenden. „Ich habe mit meiner Frau gewettet, dass bei dem Wetter nicht mehr als fünf Leute kommen“, sagt der 58-Jährige und lacht. Wette verloren. Eine Pizza für Ehefrau Ruth Zick ist fällig. „Pizza funghi“, scherzt diese und begrüßt die 17 Teilnehmer, die sich für die Pilzwanderung bei der VHS Schongau angemeldet haben und in Regenjacken gekleidet darauf warten, dass es losgeht.

Die beiden Rettenbacher Pilzsachverständigen führen am Lech entlang

Als sich die Gruppe in Bewegung setzt, stoppt Ruth Zick sie bereits nach wenigen Metern. Ein riesiger Pilz steht am Straßenrand. Ein Erdschieber, führen die beiden Rettenbacher Pilzsachverständigen aus, bevor es weiter am Lech entlang durch den Wald geht. „Ich freue mich vor allem, wenn junge Leute mitmachen“, sagt Thomas Zick, der unter anderem Vizepräsident der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft ist und durch solche Kurse Pilzvergiftungsprävention betreiben möchte. Auch heute ist das Publikum bunt gemischt. Die Jüngsten sind Anfang zwanzig, die Ältesten über 60 Jahre alt. Die meisten haben bereits Schwammerl-Erfahrung, doch auch ein paar Neueinsteiger wollen von den Zicks lernen. Wer einen Platz ergattern konnte, hat Glück. Die Kurse sind meist schnell ausgebucht.

Immer, wenn ein Pilz in Sicht ist, wird angehalten

Immer, wenn ein spannender Pilz in Sicht ist, halten die Zicks. Sie erzählen, dass nur die Fruchtkörper sichtbar sind und die Myzele weitläufig unter der Erde verlaufen, manche Pilzarten Symbiosen mit Pflanzen eingehen, andere Parasiten sind und man Pilzreste am besten zurück in den Wald bringt.

Thomas Zick (links) kontrolliert alle Pilze, die die Teilnehmer auf den gemeinsamen Wanderungen sammeln. © Ursula Gallmetzer

Wurzelnder Schleimrübling, Judasohr, Lila Rötelritterling, Breitblättriger Holzürbling: Die Teilnehmer kommen angesichts der Vielfalt hier am Lech aus dem Staunen nicht mehr raus. Sie lauschen interessiert den Ausführungen, machen Fotos der Funde und bringen immer wieder Exemplare zu den Zicks, über die sie gerne mehr wissen wollen. „Jeder Pilz hat circa acht Merkmale, die ihn einzigartig machen“, erklärt Thomas Zick. Doch wirklich jedes Detail der zwischen sechs und zehntausend Großpilze, die es hierzulande gibt, zu kennen, sei fast unmöglich: „Da würde das Hirn explodieren.“

Von den derzeit beliebten Pilz-Apps warnt Thomas Zick: „Seit es die gibt, häufen sich die Vergiftungsfälle“, gibt er zu bedenken, dass die Technik nie alle Merkmale – wie zum Beispiel den Geruch – erfassen und die gleiche Pilzart je nach Standort und Größe ganz unterschiedlich aussehen kann. Daher lernen die Teilnehmer Tricks, um Giftpilze leichter zu erkennen. Geruch, Farbe, Beschaffenheit der Lamellen, Milchfarbe: Pilze wandern nur in den Korb, wenn auch wirklich jedes Kriterium stimmt.

Ganz nebenbei gibt es für die Schwammerlfreunde auch noch ein paar Rezepte

„Man sollte immer nur so viel mitnehmen, wie man verbrauchen kann“, mahnt Thomas Zick, gewissenhaft mit den Gaben der Natur umzugehen. O.K. sei der Eigenbedarf für acht Personen. Bei einigen Pilzarten, die unter Naturschutz stehen, wie Steinpilzen darf pro Person nur ein Kilo gesammelt werden.

Ganz nebenbei bekommen die Schwammerlfreunde Rezepte von Hobbykoch Zick. Pilzbutter aus Fichtenreizgern, Schopftintling in Weißwein gegart, Steinpilz- oder Hexeneicarpaccio. Möglichkeiten der Zubereitung gibt es viele. „Bis auf ein paar Ausnahmen sollten Pilze aber immer mindestens eine Viertelstunde bei über 80 Grad gegart werden“, rät Zick.

Teilnehmerin Heike Dickerhoff ist angetan. Sie sammelt seit über 60 Jahren leidenschaftlich Pilze und freut sich über neue Ideen. „Es ist wirklich spannend, was man hier erfährt“, freut sich die Altenstadterin mit glänzendem Gesicht. Sie hat sich gerade mit dem Gelee des Hexeneis, einer Entwicklungsstufe der Stinkmorchel, eingecremt. Das habe besonders viel Collagen, hebt Ruth Zick, die als Mykotherapeutin tätig ist, hervor und schwärmt von den Heilwirkungen der Pilze. Nuran Keller ist begeistert: „Es ist unglaublich gewinnbringend und sehr inspirierend“, sagt die Erbenschwangerin, die ein Neuling in Sachen Schwammerl ist. „Durch meinen Sohn habe ich die Leidenschaft für das Thema entdeckt“, sagt die 48-Jährige, die sich nun schon etwas sicherer beim Erkennen der Merkmale ist.

Noch zwei Pilzwanderungen stehen bei der VHS im Programmheft

Immer weiter breiten sich die Schwammerlschüler im Wald nun aus, kommen oft mit Erfolgsmeldungen zurück. Die Körbe füllen sich. Wieder am Parkplatz angekommen, packt Thomas Zick einen Klapptisch aus. „Hier kommt keiner weg, ohne dass ich den Inhalt des Korbes kontrolliert habe“, sagt er. Bis auf ein paar ältere Pilze bleibt alles bei den Sammlern. Sie haben das neu erworbene Wissen gut eingesetzt. Auch Keller strahlt. Sie weiß bereits, was sie zu Hause macht: „Heute Abend gibt es Pilzbutter.“

Info: Zwei weitere Pilzwanderungen bietet die VHS Schongau an, und zwar am Freitag, 23. September und am Freitag, 7. Oktober. Anmeldung über 08861/214-181 oder online.

Spannend das Programm am Dienstag in Schongau: Fallschirmspringer wollen ganz gezielt auf dem Lechfloß in Schongau landen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.