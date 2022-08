Forchet: Externer Experte soll den Einbahnstraßen-Streit lösen

Von: Elke Robert

Teilen

Für diese Variante hatten sich die Stadträte entschieden © Stadt Schongau

Eine Lösung ist noch nicht gefunden für das Verkehrsproblem im Forchet. Um die Lage zu befrieden soll nun ein externer Experte herangezogen werden. Mahnende Worte richtete Bürgermeister Sluyterman an die Anwohner, einzelne Stadträte waren offenbar verbal massiv angegangen worden.

Schongau – Riesig war das Interesse der Bürger, als der Bauausschuss Schongau sich nun erneut mit dem Thema Verkehrsberuhigung im Bereich Alpspitzstraße befasste. Die Stühle im Ballenhaussaal reichten bei weitem nicht aus, viele Besucher verfolgten die Diskussion dann stehend. Wie berichtet, hatten sich Anwohner an die Stadt gewandt mit der Bitte, die Raser in der Alpspitzstraße auszubremsen – zum Schutz der Fußgänger. Denn weil es dort recht eng zugeht, werde oftmals der Gehweg zum Ausweichen genutzt – mit viel zu hohem Tempo. Drei Varianten waren seitens der Stadt vorgeschlagen, der Bauausschuss einigte sich darauf, ab August die nördliche Baumrißstraße zwischen Tränkhaldenweg und Alpspitzstraße als Einbahnstraße auszuweisen – und zwar probeweise für ein Jahr. Daraufhin gingen die Anwohner der umliegenden Straßen auf die Barrikaden, die sich darüber ärgern, dass sie nun das Problem ausbaden müssen.

Wegen der lauten Proteste kam das Thema noch einmal auf de Tisch

Wegen der lauten Proteste, kam das Thema nun also erneut auf den Tisch. „Alle Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann“, so Bürgermeister Falk Sluyterman und richtete sein Wort auch gleich direkt an die Anwohner. Man habe sich intensiv mit dem Thema befasst, lange um den richtigen Weg gerungen und nicht etwa „nach Gutsherrenart“ entschieden. „Es ist auch nicht so, dass die Anwohner der Alpspitzstraße den besseren Draht ins Rathaus hätten – hier wird objektiv entschieden nach Recht und Gesetz.“

Dass es ein Problem in der Alpspitzstraße gebe, stehe außer Frage, „aber offenbar traut man der Verwaltung nicht zu, das aus eigener Kompetenz heraus zu entscheiden“, verwies Sluyterman auf die vielen negativen Rückmeldungen seitens der Bürgerschaft wegen der geplanten Einbahnstraße. Um die Situation im gesamten Bereich Forchet V zu befrieden, wolle man den Vorschlag der Bürger aufgreifen, einen unabhängigen Verkehrsgutachter hinzuzuziehen. Ein Planungsbüro soll beauftragt werden, und zwar möglichst zeitnah, damit nach der Sommerpause entschieden werden kann, schlug Sluyterman vor. Natürlich habe auch die Stadtverwaltung das gesamte Gebiet angeschaut, aber vielleicht gehe ein externer Verkehrsplaner das Thema „mit einem anderen Blick“ an. Sluyterman: „Ich hoffe, dass seine Vorschläge größere Akzeptanz finden.“

Anwohner hatten sich privat an die Stadträte gewandt und offenbar nicht immer den richtigen Ton getroffen

Dass Anwohner sich auch privat an Stadträte gewandt und dabei offenbar nicht immer den richtigen Tonfall getroffen hatten, wurde im weiteren Verlauf der Sitzung deutlich. Ein bisschen mehr Gelassenheit in der Diskussion hätte sich Bettina Buresch (Grüne) gewünscht. „Es ist keine schöne Sache, wenn man bedrängt wird mit der Szenerie, dass man dann mit Schuld sei, wenn dort in Zukunft jemand umkommt.“ Mit solchen Vorwürfe sei man „eindeutig übers Ziel hinausgeschossen“, kritisierte Sluyterman, der ebenfalls berichtete, Zuschriften seien „mitunter etwas befremdlich“ gewesen. Auch das Verhalten der Anlieger untereinander sei teilweise unschön gewesen. Es gebe schon genug Unfrieden und Krieg auf der Welt, da müsse man sehen, dass es in Schongau friedlich bleibe, mahnte Sluyterman mehr „Rücksichtnahme und Toleranz“ an. Er wünschte sich, dass man nun zu einer sachlichen Diskussion zurückkehren könne.

Auch die Stadträte zeigten sich überrascht, dass die Einbahnstraße auf Probe auf so große Ablehnung stieß

Nina Konstantin (ALS) betonte, sie sei ziemlich überrascht gewesen, welche Formen das Thema Verkehrsberuhigung angenommen habe – zumal der Vorschlag Einbahnstraße nur ein einjähriger Versuch gewesen sei. Auch sie sprach die Anwohner direkt an, diese müssten dann die nächste Abstimmung nach den Vorschlägen des Fachplaners bitte auch akzeptieren. Ilona Böse (SPD) betonte, zu ihrer Entscheidung für die Einbahnstraßen-Regelung zu stehen. „Wie immer im Leben gibt es zwei Seiten, mir geht die Toleranz für Entscheidungen verloren.“ Und auch die Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer untereinander. Als Konsequenz für das Gremium nehme sie aber mit, dass man sich für Entscheidungen mehr Zeit nehmen und in Zukunft wieder mehr Ortstermine machen müsse.

Wortmeldungen der Sitzungsbesucher ließ das Gremium nicht zu. Gegen zwei Stimmen wurde der Beschluss aufgehoben, die Einbahnstraßenregelung zu testen. Gegen eine Stimme wurde beschlossen, einen Verkehrsplaner zu beauftragen.