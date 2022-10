„Bike & Ride“-Anlage am Schongauer Bahnhof eröffnet

Von: Elena Siegl

Teilen

Zeigten die neuen Fahrradständer (v.l.): Carolin Maier (Bahnhofsmanagement), Tobias Speer (Strommer Tiefbau), Bürgermeister Falk Sluyterman und Martin Blockhaus (Stadtbauamt). © Elena Siegl

Ein langwieriges Projekt wurde am Schongauer Bahnhof abgeschlossen: Dort gibt es nun Platz für 24 Räder in einer überdachten Box sowie für 61 weitere Räder im offenen Bereich.

Schongau – „Was gut werden soll, braucht Zeit“, sagte Bürgermeister Falk Sluyterman zur nun eröffneten „Bike & Ride“-Anlage am Schongauer Bahnhof. Bereits im Dezember 2017 hatte der Stadtrat den Beschluss gefasst, das Bahnhofsareal aufzuwerten. Erste Gespräche wegen neuer Fahrradständer habe es 2018/2019 gegeben, so Sluyterman.

Umfangreiche Abstimmungen seien nötig gewesen. Tatsächlich sei das Projekt seitens der Bahn erst einmal komplett abgelehnt worden, dann wechselte der Sachbearbeiter, man brachte den Wunsch wieder aufs Tapet, heuer gab es dann schließlich die Erlaubnis. Auch Abklärungen mit dem Bund seien wegen Fördergeldern nötig gewesen. Ein Bahn-Mitarbeiter hatte sich hierfür stark gemacht, wurde lobend erwähnt. 130 000 Euro kostete die Anlage letztendlich, 70 Prozent wurden gefördert.

Bereits gut angenommen werden die offen zugänglichen Fahrradständer zwischen Parkplatz und Gleisen. © Elena Siegl

Insgesamt 85 Fahrräder können nun an den vorgesehenen Plätzen am Bahnhof abgestellt werden. Im Bereich zwischen Parkplatz und Gleisen gibt es offene Radständer. Sie wurden bereits im August fertiggestellt und werden seitdem gut angenommen, so Martin Blockhaus vom Stadtbauamt. Eigentlich hätte man auch hier gerne eine Überdachung gehabt – die Bahn lehnte ab. Weil die Sichtbeziehung vom Stellwerkleiter zum Gleis 1 gestört worden wäre, erklärte Sluyterman. Allerdings auch aus einem zweiten Grund: Bei einer Elektrifizierung der Strecke wäre das Dach im Weg, hieß es. Die Elektrifizierung wäre natürlich ein großer Schritt – sollte sie tatsächlich irgendwann kommen, wäre er auch bereit, ein störendes Dach eigenhändig zu entfernen, sagte Sluyterman.

Auch wenn die kostenlosen, frei zugänglichen Stellplätze ohne Dach auskommen müssen, gibt es neben dem Bahnhofgebäude jetzt auch eine überdachte Anlage. Bürger hätten sich gerade für hochwertige Räder, etwa E-Bikes, eine sichere Unterbringungsmöglichkeit gewünscht. Diese führten Sluyterman und Blockhaus zusammen vor. Für die Benutzung braucht man anfangs etwas Geduld, bis man den Dreh raus hat, dann sei es aber recht simpel, so Blockhaus.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

„Bike & Ride“-Anlage in Schongau: So funktioniert‘s

Über die Homepage rad-safe.de oder der zugehörigen App meldet man sich an und sucht sich einen Stellplatz für den gewünschten Zeitraum aus. Bezahlt wird direkt online, zum Beispiel über Paypal. Anschließend bekommt man die Zugangsdaten per E-Mail, diese tippt man dann im Bedienfeld, das sich an der Seite der Box befindet, ein. Die Türe öffnet sich, man kann sein Fahrrad in eine der Schienen schieben. Mit einem Schloss sollte man sein Rad dennoch sichern, rät Blockhaus. Schließlich gibt es 24 Stellplätze – mehrere Personen haben also immer Zugang zur Box.

Die Nutzung für einen Tag (24 Stunden) kostet einen Euro, für eine Woche (sieben Tage) werden fünf Euro fällig. Man hat jederzeit Zugriff auf sein Fahrrad. Die Laufzeit kann über die App bequem verlängert werden.

Sowohl seitens der Stadt, wie auch vom Bauunternehmen Strommer und der Deutschen Bahn wurde die gute Zusammenarbeit beim Bau gelobt. Wie es mit dem Bahnhofsumfeld weitergeht – schließlich gibt es noch weitere Planungen – könne aktuell nicht gesagt werden. Gespräche gebe es beispielsweise wegen des Parkplatzes, der zum Teil der Stadt, zum Teil der Bahn gehört, so Sluyterman. Viel hänge weiterhin von Grundstückserwerben ab, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Erneut sei Geduld gefragt – aber nachdem die Fahrrad-Anlage nach vielen Jahren tatsächlich realisiert werden konnte, ist man auch bei den anderen Projekten zumindest zuversichtlich.

Gutscheine Als Anschub für das Projekt hat man sich bei der Stadt Schongau Folgendes ausgedacht: Die ersten 25 Personen, die eine E-Mail an Martin Blockhaus (blockhaus.martin@schongau.de) schicken, bekommen einen Gutschein für die Fahrradbox. Ob dieser für einen Tag oder eine ganze Woche gelten soll, dürfen sich die Gewinner dann selbst aussuchen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.