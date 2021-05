Schongau bekommt Fahrradstraße

Am Schulzentrum

von Elke Robert

Am Schulzentrum soll die erste Fahrradstraße Schongaus ausgewiesen werden. Im Gespräch sind die südliche Fanschuhstraße sowie die Bürgermeister-Lechenbauer-Straße, der Gartenweg soll folgen. „Das ist ein ganz wichtiges Projekt und ein wichtiges Signal“, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich.

Schongau – Das gibt es in Schongau bisher nicht: eine Fahrradstraße. Am Schulzentrum soll es bald so weit sein. Fahrradfahrer haben dann in der südlichen Fanschuhstraße sowie der Bürgermeister-Lechenbauer-Straße Nord und Süd absoluten Vorrang. Eigentlich dürfen in einer Fahrradstraße nur Radfahrer fahren, sie dürfen sogar nebeneinander fahren. Wenn man ausnahmsweise auch motorisierten Verkehr zulassen möchte wie Anlieger, muss dies eigens ausgeschildert sein. Es gilt die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Fahrradstraße stützt Radverkehrskonzept

„Die Fahrradstraße ist ein elementarer Baustein zur Realisierung des Radverkehrskonzepts“, erläuterte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Er hofft, dass die Ausweisung beim Schulzentrum einen positiven Effekt hat auf den Hol- und Bringverkehr. „Es soll ein Signal sein, mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule zu kommen, nicht mit dem Elterntaxi“, so Dietrich. Die Verwaltung schätzt sogar, dass die Erfahrungen dieser ersten Fahrradstraße bei der Umsetzung weiterer Fahrradstraßen im Stadtgebiet helfen könnte.

3000 Schüler besuchen das Schongauer Schulzentrum. Die Bereiche rund um die Schule sind derzeit von einem Schilderwald geprägt, wie Martin Blockhaus vom städtischen Bauamt anschaulich erklärte. Gefällt werden solle ein Grundsatzbeschluss. Danach müssen noch die Anlieger beteiligt werden. Neben Polizei Schongau und Bürgerservice arbeitet auch das „Team Radverkehr“ mit.

„Team Radverkehr“ hat sich gegründet

Wie Bürgermeister Falk Sluyterman informierte, haben sich die Stadträte Bettina Buresch (Grüne), Mona Maucher (UWV), Hans Rehbehn (CSU) und Friedrich Zeller (SPD) zusammengefunden. Zeller war es, der die Gründung dieses Teams jüngst in der Stadtratssitzung angeregt hatte.

Der Vorschlag der Fahrradstraße rund ums Schulzentrum kam beim Gremium durch die Bank gut an. Ilona Böse (SPD) war dafür, den Gartenweg gleich mit dazuzunehmen, dies würde eine große Entspannung bedeuten. Auch sie sah in der Fahrradstraße das Signal, dass „der Radverkehr in Schongau wirklich angekommen ist und der Radfahrer nicht in die Ecke gedrängt wird“. So mancher Schongauer würde sicherlich sein Auto gerne stehen lassen, aber man müsse sich sicher fühlen. Die Anlieger müsse man natürlich mitnehmen, aber auch für sie sei das eher eine Verbesserung, als eine Verschlechterung.

Die Verkehrsteilnehmer müssten sich erst auf die Veränderungen einstellen, so Sluyterman. Er betonte, dass man für die bauliche Maßnahme nicht tief in die Tasche greifen müsse, das sei mit einfachen Mitteln umsetzbar. Kornelia Funke (CSU) wünschte sich, dass man auch die Gefahrenstelle am Rösslekellerberg gleich mit angeht. Dieser müsse mit dem Schulzentrum eine Einheit ergeben. „Dort wird es keine Fahrradstraße geben“, winkte Sluyterman ab. Jetzt wolle man sich erst einmal auf den Bereich am Schulzentrum fokussieren.

Man könnte auch auf den Schilderwald verzichten

„Es ist keine Überraschung, dass ich begeistert bin“, betonte Buresch. Sie wünschte sich nur, dass der Bereich so bald wie möglich maximal ausgedehnt wird, „überall dort, wo Schulkinder unterwegs sind“. Ein positiver Nebeneffekt in ihren Augen: Dass man auch auf den Schilderwald verzichten könne. Der sei gerade am Schulzentrum teilweise verwirrend.

Die Rechte der Radfahrer müsse man aber gut kommunizieren. „Wenn da alle nebeneinander fahren, könnte ich mir vorstellen, dass das emotional wird.“ Insgesamt würden solche Lösungen in der Stadt Schongau mit ihrer schwierigen Topografie den Umstieg aufs Rad angenehmer und sicherer machen.

Auch Stephan Hild (UWV) war es wichtig, die Anwohner mitzunehmen. Zu viel dürfe man sich von der Fahrradstraße aber nicht erwarten, die „Elterntaxis“ seien nicht betroffen, wer ein Anliegen habe, dürfe weiter fahren.

Fahrradstraße soll auch Autoverkehr einschränken

„Eine richtige Einschränkung ist es nicht“, gab Hild zu bedenken. Auch an der Grundschule habe die Signalwirkung leider nicht lange angehalten. „Aber es wird für die Autofahrer unattraktiver“, konterte Sluyterman. Und schließlich gebe es eine schöne und teure Hol- und Bringzone, die man nutzen könne, „es wird sich zeigen, wie sich das in der Praxis einbürgert“.

Die Fahrradstraße wurde einstimmig beschlossen. Wie die gewünschte Erweiterung Gartenweg aussehen könnte, soll zuerst mit den Anliegern abgestimmt werden.

