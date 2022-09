Schongau: Fallschirmspringer landen auf Lechfloß

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Was für ein Schauspiel: Die besten Fallschirmspringer der Sportfördergruppe landen aus 700 Metern Höhe auf dem Schongauer Lechfloß. © Hans-Helmut Herold

Ihr Können gezeigt haben die Fallschirmspringer der Sportfördergruppe der Bundeswehr Altenstadt jetzt bei einem außergewöhnlichen Einsatz: Unter schwierigsten Wind-Bedingungen landeten die Männer der ersten Mannschaft auf dem Schongauer Lechfloß am Lido.

Schongau – Männer in Bundeswehr-Tarnkleidung schaukeln auf dem Schongauer Lechfloß, die Wasserwacht hat sich in Booten daneben positioniert. Es ist windig an diesem Nachmittag am Lido. Kinder ziehen sich Kapuzen über die Köpfe, Schaulustige blicken in die Luft. Punkt halb drei ist sie zu sehen: Die Maschine, aus der sich in wenigen Minuten die besten Fallschirmspringer stürzen werden, die die Luftlandeschule in Altenstadt zu bieten hat. Es sind die Männer der ersten Mannschaft der Sportfördergruppe, die aus zirka 700 Metern Höhe springen und mitten auf dem Schongauer Lechfloß landen sollen. Vom Ufer sieht das Floß massig und wuchtig aus. Von dort oben ist es wohl nicht viel mehr als ein kleiner Punkt im Grün des Lechs.

Dem Zufall kann hier nichts überlassen werden.

Die Zuschauer dürften einen solchen Sprung als ein kühnes Unterfangen sehen. Für die Springer und ihr Team ein Hochleistungssport, der extreme Konzentration, Wissen und Präzision erfordert. Dem Zufall kann hier nichts überlassen werden. Denn was oben eine Abweichung von Zentimetern ist, macht sich unten mit vielen Metern bemerkbar. Bereits um 14 Uhr hat das Bundeswehr-Team deshalb einen gasgefüllten Windballon steigen lassen. Der steigt als große rote Kugel mit einem Durchmesser von fast einem Meter in die Luft und zeigt, wohin die windige Reise geht. Die Springer wissen jetzt, wie der Wind weht.

Weil der Ballon vom Lido in Richtung Südosten geflogen ist, fliegt die Maschine jetzt in entsprechender Entfernung aus der entgegengesetzten Richtung zu ihrer Mission an. Neben der traditionellen bayerischen Floßbeflaggung, unter der das Lechfloß eigentlich Besucher über den Lech befördert, weht heute eine Windfahne in Schwarz-Rot-Gold. Statt Sitzbänken ist eine große Sprungmatte ausgebreitet. Auch Floßführerin Kornelia Funke ist heute an Land statt an Bord. „Heute darf ich nicht mit rauf auf mein Flößle“, bedauert sie und sucht den Himmel nach den Springern ab. Eine blaue Matte erscheint ganz oben am Himmel. Es ist der Windspringer. Er springt voraus, um den Wind zu testen. Beobachtet wird das von den Männern der ersten Mannschaft in der Maschine.

Applaus und Jubel ertönt, als sich die Mannschaftsspringer mit Fallschirmen in den Farben der deutschen Flagge ankündigen

Irgendwie scheint der Springer ziemlich weit weg. Geschickt zieht er an den Seilen, trudelt, dreht sich – und landet schließlich mit einem gewaltigen Rumser neben der Matte auf dem Floß. Applaus und Jubel ertönt, als sich oben im Himmel bereits die Mannschaftsspringer mit Fallschirmen in den Farben der deutschen Flagge ankündigen. Einer der Springer zieht eine rote Rauchsäule hinter sich her. Springer Nummer eins landet sicher mittig auf der Matte. So mühelos sieht das aus, gekonnt auf jeden Fall. Wie schwierig die extremen Windverhältnisse an diesem Tag selbst für die beste Springer-Riege der LL/LTS sind, erkennen die Zuschauer beim dritten Springer, der an diesem Tag landet – und zwar gerade eben noch so auf einem vorgelagerten Holzbalken des Floßes. Zwei weitere Springer treffen die Matte, es gibt Jubel und Zurufe von Kameraden, die am Ufer mitgefiebert haben.

Das Team der Sportfördergruppe, das mit der Landung auf dem Floß unter sehr schwierigen Bedingungen eine tolle Leistung gezeigt hat: (v.l.) Kai Erthel, Christoph Zahler, Robin Griesheimer, Stefan Wiesner, Elischa Weber. Sascha Lasotta, der vorneweg als Windspringer auf dem Floß landete, ist nicht auf dem Bild. © Hans-Helmut Herold

Eigentlich sollte die Maschine zurück in die Kaserne fliegen, um eine zweite und dritte Springergruppe abzuholen und nach unten zu schicken. Doch daraus wird nichts. Die Windverhältnisse sind extrem schwierig, erklärt Fallschirmspringer Stefan Wiesner. Die Springer würden mit einem Gegenwind von acht bis neun Metern konfrontiert. Im Klartext heißt das: Der Schirm schiebt dann nicht mehr nach vorne, sondern treibt irgendwohin. Im Bereich des Lido kann das in Anbetracht der Baumwipfel in dem waldigen Gelände schnell sehr gefährlich werden. Nicht umsonst gibt es bei Sprung-Wettbewerben eine Windbegrenzung. Bei Turbulenzen können die Springer nicht mehr sicher steuern, es droht Gefahr.

Es bleibt beim ersten Durchgang

So bleibt es an diesem Nachmittag bei dem ersten Durchgang. Imposant waren die Sprünge aufs Lechfloß allemal. Die Springer haben bei diesem ganz besonderen Anlass gezeigt, mit welch akribischer Technik sie die LL/LTS Altenstadt in aller Welt präsentieren können, ob mit oder ohne Medaille.

