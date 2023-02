22-Jähriger zahlt mit „ekelhaft stinkendem Schein“ - der entpuppt sich später als Falschgeld

Ein 22-jähriger Schongauer hat mit Falschgeld bezahlt, das eigentlich fürs Koksen in einer WG gedacht war. Nun musste sich der Mann vor Gericht verantworten.

Schongau – Das Ganze sei eigentlich nur als eine Art „Gaudi“ gedacht gewesen. Nun wurde ein 22-Jähriger aber wegen Inverkehrbringens von Falschgeld in Tateinheit mit Betrug verurteilt. Wie der Anwalt des geständigen Mannes mitteilte, lebte der Angeklagte zum Tatzeitpunkt im Frühjahr 2020 in einer WG in Schongau. Eines Tages sei ein „Spezl“ mit falschen 20-Euro-Noten aufgetaucht. Jedem sei dabei bewusst gewesen, dass die Scheine unecht waren. Als Spaß und zum Angeben sei das Falschgeld jedoch in der WG verblieben, hieß es.

Bald jedoch, als die ersten falschen Zwanziger in Umlauf gebracht wurden, entwickelte sich aus Spaß Ernst. Wie mehrere Mitarbeiter einer Schongauer Tankstelle vor Gericht erzählten, sei sowohl bei ihnen, als auch im örtlichen V-Markt einige Male mit den unechten Exemplaren bezahlt worden.

Angeklagter zahlt mit „ekelhaft stinkendem Schein“ - der entpuppt sich später als Falschgeld

Da diese jedoch, wie eine Polizeibeamtin schilderte, im Internet zu einem geringen Preis zu erwerben und relativ leicht zu erkennen seien, flogen die Täuschungsversuche zumeist auf. Die Zeugen wiesen allesamt darauf hin, dass sich in unmittelbarer Nähe der Tankstelle „ein Treffpunkt für Alkoholabhängige “ befände. Diese kämen täglich zu ihnen herein, um sich mit Bier, Schnaps oder Zigaretten zu versorgen. Eines Tages, im April 2020, sei einer Angestellten aufgefallen, wie der Angeklagte sich draußen mit einem anderen, mittlerweile verstorbenen Mann, der den Mitarbeitern aufgrund seiner regelmäßigen Einkäufe und seines ständigen Betrunkenseins bekannt war, unterhielt.

Der Angeklagte sei daraufhin hereingekommen und habe mit einem „ekelhaft stinkenden Schein“ zwei Flaschen Bier bezahlt, sagte sie. Sie habe den Schein vor lauter Ekel nicht genau überprüft, sondern desinfiziert und beiseite gelegt. Später entpuppte sich der Zwanziger als Falschgeld. Wie die Polizistin aus den Vernehmungen mehrerer Personen erfahren hatte, seien die falschen Zwanziger eigentlich zum Ziehen von Kokain gedacht gewesen und sollten ursprünglich nicht in Umlauf gelangen. Bei einer Durchsuchung der WG des 22-Jährigen habe man zu einem späteren Zeitpunkt allerdings zwei weitere Scheine gefunden, so die Polizistin.

Zahlen mit Falschgeld als „Freundschaftsakt“

Die Ansicht, dass es nicht der Plan des Angeklagten war, das Falschgeld in den Verkehr zu bringen, teilten Staatsanwalt und Verteidiger. Dass auf den meisten der falschen Scheine die Fingerabdrücke des Beschuldigten zu finden waren, liege daran, dass sie aus Neugier bereits in der WG herumgereicht worden waren. Sein Verteidiger bezeichnete das Zahlen mit dem Falschgeld als eine Art „Freundschaftsakt“, dem anderen Mann gegenüber.

Dass der Schein stark nach Urin roch, habe ihn außerdem in seiner Vermutung bestärkt, der Zwanziger könnte aus der Tasche des anderen Mannes stammen, da dieser offenbar inkontinent gewesen war. Die Scheine waren vermutlich allen WG-Bewohnern zugänglich.

Angeklagter soll sein Leben in den Griff bekommen

Da der Beschuldigte auf eine schwere familiäre Vergangenheit, schulische Probleme und jahrelange Arbeitslosigkeit zurückblicken kann, sei eine „Reifeverzögerung geradezu greifbar“, so der Staatsanwalt. Es sei auch „sicher nicht alles mit Wissen und Wollen“ vonstatten gegangen, so der Verteidiger. Schädliche Neigungen erkannte er im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft nicht. Sein Mandant schade sich mit seinem Lebensstil höchstens selbst, sagte er.

Das Jugendschöffengericht um Richterin Claudia von Hirschfeld zeigte sich dem jungen Mann trotz zahlreicher Vorstrafen und seiner eher halbherzigen Jobsuche wohlgesinnt: 60 Sozialstunden und fünf Termine bei einer Suchtberatungsstelle empfand das Gericht als angemessene Strafe. Nun liege es an ihm, den „Hintern hoch“ und sein Leben in den Griff zu bekommen. „Sie haben sicherlich einen großen Rucksack zu tragen“, sagte sie.

Dennoch könne man auch „aus einer schlechten eine gute Biographie machen“, so von Hirschfeld zum Schluss. Sollte der Verurteilte den Weisungen des Gerichts nicht nachkommen, so werde sie jedoch nicht zögern, einen Arrest zu verhängen, sagte sie.

