Scharfe Freibad-Fliesen, Taubenhaus und Co.: Darüber machen sich die Narren beim Schongauer Faschingsumzug lustig

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Dreht sich selbst und ist auf jeden Fall selbst gedreht: Der riesige Joint, der über dem Wagen der Landjugend Schwabbruck schwebt. © Hans-Helmut Herold

An die 4500 Maskerer und ein rappelvoller Marienplatz: Der Faschingsumzug hat viele Familien und Feiernde in die Schongauer Altstadt gelockt.

Schongau – Es wuselt und gruselt im Herzen der Stadt: Horror-Clowns, gruselige Gestalten mit Augenringen und vielen Narben treiben sich hier herum. Aber auch alles mögliche Geviech – vom Frosch bis zum Dino – wird hier gesichtet, der Meister Eder sucht seinen Pumuckl und irgendwie suchen sie hier an diesem Tag nach der Corona-Zwangspause alle das selbe: Die einzigartige Stimmung wie man sie von der großen Faschingsparty mit Umzug am Faschingssonntag in Schongau kennt. Viele Familien sind gekommen, aber auch Gruppen, die endlich mal wieder an den Ständen oder in den Kneipen ausgelassen die Faschings-Sau rauslassen möchten.

Der Gaudiwurm: In dieser ersten Neuauflage nach Corona ist er mit 19 Wagen und Fußgruppen ein wenig schlanker als in den Jahren zuvor, aber kein bisschen weniger sehenswert. Dass der Zug mehrere Runden um den Marienplatz dreht, stört nicht. Immer wieder entdeckt man an dem ein oder anderen Wagen ein witziges Detail. Hier haben sich die Wagenbauer tatsächlich so einiges einfallen lassen.

Schongauer Faschingsumzug: Altenstadt macht sich über geschlossenes Freibad in Peiting lustig

Die Landjugend Altenstadt beispielsweise begeistert mit einer Persiflage auf das geschlossene Peitinger Freibad. „Die Fliesen sind scharf, die Weiber nicht. Der Peter macht das Freibad dicht“, ist an der Seite des Wagens zu lesen. Oben auf dem Wagen sitzt ein Bademeister auf dem Hochstuhl, Männer mit Vokuhila-Perücken und aufgeblasenen Prachtkörpern rutschen vom Wagen in die Menge. Mit an Bord sind auch einige „Peter Ostenrieders“, die die Omnipräsenz des Peitinger Bürgermeisters darstellen.

Ein Wagen mit Bademeister und Rutsche: Die Landjugend Altenstadt macht sich übers geschlossene Petinger Wellenfreibad lustig. © Hans-Helmut Herold

Im Gedächtnis im wahrsten Sinne des Wortes kleben bleibt auch der Wagen der Landjugend Hohenfurch, die die „Klima-Kleber“ aufs Korn nimmt. „Da hilft kein Jammern und Geschrei, mir ham die große Flex dabei“, steht’s auf dem Transparent. Oben auf dem Wagen stehen jede Menge Polizisten. Blaulicht blinkt, ein Hubschrauber schwebt über der Szenerie, die von TV-Teams gefilmt wird. Zum Gespann gehört auch eine Fußgruppe – die „Klima-Kleber“ setzen sich immer wieder vor dem Wagen aufs Pflaster, um sich schließlich von Polizisten gewaltsam vom Asphalt entfernen zu lassen.

Bei den Kinsauern rattert’s an der Zapfsäule. Sie beklagen mit ihrem Umzugswagen die horrenden Spritpreise.

Faschingsumzug Schongau: Riesiger Joint und „Schuhbecks Knastro-Küche“

Und auch, wenn es an diesem Faschingssonntag in der Schongauer Altstadt hoch her geht – getreu dem Motto „hoch die Tassen“: Die Landjugend Schwabbruck will lieber „Gras über die Sache“ wachsen lassen. „Bier macht dick. Schnaps macht krank. Ich bin Kiffer. Gott sei Dank!“ steht’s auf dem Transparent. Vorne auf dem Umzugswagen wachsen Marihuana-Pflanzen aus der Erde. Ganz oben über der Szenerie und dem feiernden Party-Volk auf dem Wagen rotiert ein riesiger Monster-Joint – selbst gedreht, sozusagen.

„Schuhbecks Knastro-Küche“ kredenzt der 1. FC Burggen in Schongau. „Umso größer der Kessel, um so größer die Fessel“, steht’s am Wagen. In der Gitter-Küche schnippelt ein Schuhbeck-Verschnitt Möhren in der Knast-Küche, direkt gegenüber vom Knast-Klosett. „Im Fernsehn kochte er Creme Mascarpone. Im Knast bedient er jetzt die Gulaschkanone.“

Und weil „süße Mäuse“ natürlich bei keinem Faschingsumzug fehlen dürfen, gibt es auch hier in Schongau welche. Die Schwabsoiener Landfrauen sind als Damengruppe mit Monster-Käse um die Hüften beim Zug mit dabei.

Alles Käse, oder was? © Hans-Helmut Herold

Schongauer Taubenhaus und Krankenhaus-Schließung sind Thema beim Faschingsumzug

Das Schongauer Taubenhaus thematisiert ein Wägelchen, das beim Umzug durch die Stadt gefahren wird – unweit des Sonnengrabens, wo die Angelegenheit mit den Tauben und dem neuen Taubenhäuschen offenbar die Gemüter erhitzt. „Tauben weg von diesem Fleck, scheißen viel und machen Dreck“, so das Motto.

Ein großes Thema auch beim Fasching in Schongau: Die Debatte um die Schließung des Schongauer Krankenhauses. Die Mitglieder der Stadtkapelle Schongau marschieren mit Verbänden um die Köpfe als Krankenhaus-Patienten auf – zum Teil mit Bademänteln und Pantoffeln. Der erste Dirigent: Dr. Andreas Immler, der Arzt dem die Musiker vertrauen.

Gut zum Musiker-Team passen würden Schongaus Bürgermeister (Dr. med.) Falk Sluyterman und seine Frau Cordula als Krankenschwester. Sie verkörpern, so ist es auf Arztkittel und Schwestern-Uniform zu lesen, das Personal einer ganz neuen Schongauer Klinik: „Krankenhaus Schongau – Genesen am Lech“.

Dr. med. Falk Sluyterman mit Krankeschwester (und Ehefrau) Cordula und Rathaus-Hauptamtsleiterin Bettina Schade als Patientin. © Hans-Helmut Herold

„Lebe heut! Denk nicht an morgen! Wir haben den Impfstoff gegen Sorgen!“, heißt es beim Wagen der CSU Schongau, dem „letzten mobilen Impf-Team“. Mit Riesen-Spritzen wird hier der richtig gute (Impf-)Stoff aufgezogen und direkt in die Münder verabreicht. Gut, an der Treffsicherheit der hier impfenden „Ärzte“ muss vielleicht noch ein bisschen gearbeitet werden.

Sind als letztes mobiles Impf-Team unterwegs: Die Gruppe der CSU Schongau hatte so einiges an „Spritzigem“ zu bieten. © Hans-Helmut Herold

Tobias Kalbitzer erklärt beim Faschingsumzug Landrats-Kandidatur

Eine Reise in die Zukunft und in die Vergangenheit zugleich macht der frühere Bürgermeisterkandidat Tobias Kalbitzer. Zwar sind die Rastas längst ab, für den gestrigen Faschingssonntag jedoch werden sie wieder aufgesetzt. Die Hose ist kurz: So kennt man „Kalle“, der im Wahljahr 2014 als Schongauer Bürgermeister kandidierte und es für die unabhängige Wählergruppe „Karl-Heinz Rumgedisse“ fast geschafft hätte. Am Faschingssonntag in Schongau stellte er dann also schon mal eines klar: 2026 kandidiert er für den Chefposten im Landratsamt. Alles Faschingslaune? Naja, seine Bürgermeisterkandidatur war immerhin auch aus einem Scherz heraus zustande gekommen.

Ordentlich in Schale geschmissen hat sich auch diese Faschingsgruppe. © Hans-Helmut Herold

Mächtig was los ist vor und nach dem Umzug auf der Bühne vor dem Ballenhaus, wo sich Mini-Garden, Teeniegarden, Prinzengarden und Showtanz-Gruppen aus dem Schongauer Land trotz Eiseskälte in luftig-leichtem Gewand von ihrer besten Seite zeigen. Über alledem thronen anmutig und festlich Prinzessin Anja und Prinz Stephan. Jede Minute dieses herrlichen Faschingstreibens kosten sie an diesem Höhepunkt im Faschingskalender aus. Schließlich bleibt ihnen nur noch der Rosenmontag und der Faschingsdienstag – bis der Prinz am Aschermittwoch schließlich hochoffiziell zu Grabe getragen wird. Bis dahin wird Hofmarschall Christian Schamper noch einige Male in markanter Hofmarschall-Ansage zu „einem dreifach-kräftigen Lech-Au!“ auffordern. Faschings-Endspurt!

