Für eine buntere Stadt: Schongau feiert Ende Juli „Pride Week“ und Christopher-Street-Day

Von: Christine Wölfle

Teilen

Das Orga-Team des Christopher-Street-Days in Schongau hat viele tolle Ideen für das Fest und die „Pride-Week“. © Christine Wölfle

Am 29. Juli findet der dritte Christopher-Street-Day (CSD) in Schongau statt. In der Woche davor wird eine „Pride Week“ gefeiert. Die Organisatoren wollen damit auch Aufklärungsarbeit leisten.

Schongau – „Make Love, not War“: Unter diesem ehemaligen Hippie-Slogan findet der dritte Christopher-Street-Day (CSD) am 29. Juli in Schongau statt. Die Ideen sprudeln nur so beim Organisations-Treffen im Schongauer Jugendzentrum. Mit dabei sind neben den Hauptveranstaltern Christina Annibalini und Basti Kosler vom Juze und Herbert Haseitl vom Kreisjugendring eine bunte Mischung an Menschen, die sich öffentlich für Toleranz und ein friedliches Miteinander einsetzen wollen – denn dafür steht der CSD, den Jugendliche aus dem Jugendzentrum zusammen mit der evangelischen Pfarrerin Julia Steller und Studentinnen für Soziale Arbeit mit vorangehender „Pride Week“ planen.

„Wir wollen mit den Veranstaltungen in der Pride-Week und dem CSD nicht nur Menschen der Community ansprechen, sondern auch die Bevölkerung informieren“, sind sich die Organisatoren einig. Der Begriff „niedrigschwellige Angebote“ fällt immer wieder. Was heißt das? Ganz einfach: Dass die Verantwortlichen nicht lehrmeisterhaft auftreten, sondern mit einfachem Info-Material und Aktionen die Menschen einladen wollen, sich mit dem Thema Toleranz gegenüber Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgendern und queeren Mitmenschen zu beschäftigen.

Aktionen wirken „auf den ersten Blick vielleicht provokativ“ - doch sie sollen auffallen

„Das wirkt auf den ersten Blick vielleicht manchmal provokativ“, merkt beispielsweise die Studentin Nina Blome nachdenklich an, doch das soll es nicht sein. Sie plant für den CSD zusammen mit ihrer Kollegin Alissa einen Info-Stand mit Flyern, „der halt auffallen soll.“ Sonst wird er ja auch nicht bemerkt. Mit offener Provokation habe das aber nichts zu tun.

In der Pride-Woche vor der großen Demo mit anschließender Party auf dem Bürgermeister-Schaegger-Platz haben die Organisatoren noch viel vor. Unter anderem soll ein offener Gottesdienst mit Pfarrerin Julia Steller stattfinden, im Juze wird es dauerhaft Aktionen rund um den CSD geben, wie die Gestaltung einer Litfaßsäule, Abende für junge Leute und Transpersonen sind geplant, wie auch eine queere Kunstausstellung und ein Poetry-Slam. „Alles was in der Kürze der Zeit halt noch machbar ist. Es soll auf jeden Fall jeden Tag was geboten sein.“

Gemeinsame Party bildet Abschluss des CSD am 29. Juli

Auf Instagram können schon jetzt alle künftigen Gäste Vorschläge für eine Wunsch-Playlist für die Party abgeben. Denn diese bildet den Abschluss am Samstag, 29. Juli. Zuvor treffen sich alle Toleranzliebenden um 14.30 Uhr auf dem Marienplatz. Von dort geht es am Rathaus, das mit einer Regebogenfahne beflaggt wird, vorbei Richtung Frauentor. Dann Richtung Kreisverkehr an der Bushaltestelle, die Marktoberdorfer Straße Richtung Münztor zurück, über die Münzstraße zum Marienplatz und vor dort auf den Bürgermeister-Schaegger-Platz. Auf diesem wird es eine Stunde lang eine offene Runde geben, bei der jeder eingeladen ist, zu der Menge zu sprechen.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Letztes Jahr hatten wir rund 300 Teilnehmer. Wir wären froh, wenn diese Zahl stabil bleibt, aber würden uns natürlich über noch mehr Mitstreiter freuen“, wünscht sich Basti Kosler. Sein Traum: „Ich fände es mega, wenn die Gebäude, an denen wir vorbeigehen, mit bunten Fahnen geschmückt wären, oder die Menschen mit Fähnchen an der Straße stehen.“ Wer derartige Accessoires nicht hat, kann sich beim CSD voll eindecken: Gegen eine Spende gibt es Armbändchen, Taschen, Fahnen, Regenschirme, Buttons und vieles mehr. Für ein buntes Schongau.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.