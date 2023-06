Fernwärme in Schongau: Leitungsaustausch ist „kein Luxus“ - Maßnahme aber teurer als gedacht

Von: Elke Robert

Wer kürzlich einen Blick in die Baustelle am Faulen Graben warf, konnte sich davon überzeugen, dass die Sanierung der Fernwärmeleitungen „kein Luxus“ ist. © Hans-Helmut Herold

Die Erneuerung der Haubenkanaltrasse wird angegangen – ein Teilbereich des ältesten Fernleitungsnetzes in Schongau. Die Maßnahme kommt teurer als gedacht.

Schongau – Der Zustand des Haubenkanals im Fernwärmeleitungsnetz der Stadt Schongau ist schlecht. 13 Leckagen habe man zuletzt gezählt, informierte Florian Hiemer jüngst im Stadtrat. „Die Inspektion und das Gutachten im Jahr 2021 belegten den Handlungsbedarf“, erinnerte der technische Leiter der Stadtwerke Schongau. Einen größeren Schaden habe man gerade am Faulen Graben ausgebessert, was zu einer längeren Baustelle in der Haldenbergerstraße Richtung Altenstadter Straße geführt hatte. Das Problem: Die Rohre haben ein Sondermaß, das nicht vorrätig war.

Nun wird die Haubenkanaltrasse nach und nach erneuert – beginnend mit dem Abschnitt Wilhelm-Köhler-Straße bis Altenstadter Straße. Auf einer Länge von 530 Metern wird die Hauptleitung ersetzt, dazu 15 Hausanschlüsse. Im gleichen Zuge wird auch die Straße mitgemacht, die ebenfalls in einem jämmerlichen Zustand ist. Dem Bauausschuss war das Vorhaben schon vorgestellt worden – nun ging es im Stadtrat ins Detail. „Wir sollten das mit einer gewissen Sorgfalt angehen, auch um insgesamt die Rohrnetzverluste zu reduzieren“, so Hiemer. Auch will man für die Zukunft gut aufgestellt sein – für einen möglichen Anschluss von Schongau-West (wir berichteten).

Wärmeversorgung während Bauarbeiten ist sichergestellt

Gearbeitet wird im Bestand. Die Zwischenversorgung der Anlieger ist über mobile Heizzentralen geplant, die Wärmeversorgung während der Baumaßnahme sei sichergestellt. Sollte dennoch kurzfristig abgestellt werden, würden die Betroffenen mit ausreichend Vorlaufzeit informiert. Baubeginn soll Ende Juli/Anfang August sein, man habe die Ferienzeiten der Berufsschule berücksichtigen wollen, so Hiemer. Ab dem 7. August sei auch der Kindergarten zu – „wir wollen schauen, dass wir das dort rasch abschließen“.

Martin Blockhaus vom Städtischen Bauamt informierte darüber, was von den Anregungen aus dem Bauausschuss für den Straßenausbau übrig geblieben ist. Für die gewünschten Bauminseln zur Verkehrsberuhigung sehe man keinen Platz, aber es sollen genügend Ausweichstellen geschaffen werden, damit Fahrzeuge nicht mehr über Privatflächen fahren. Auch die Querungshilfe an der Altenstadter Straße in der Verlängerung des Faulen Grabens soll gebaut werden, „eine Förderung ist in Aussicht gestellt“, so Blockhaus.

Kostenschätzung für Arbeiten

Er hatte auch schon ein paar Zahlen parat: Auf rund 360 000 Euro beläuft sich die Kostenberechnung für heuer, 2024 sind es noch einmal rund 236 000. Zu diesen 600 000 Euro kommen etwa 50 000 Euro für die Straßenbeleuchtung und 26 000 Euro für Bushaltestelle und Querungshilfe hinzu.

Die Erneuerung des Fernwärmekanals kommt deutlich teurer: Laut Hiemer beläuft sich die aktuelle Kostenschätzung auf 2 Millionen Euro, geplant waren 1,6 Millionen Euro. Insgesamt gehen die Stadtwerke sogar von mehr aus, um 20 bis 30 Prozent könne der Preis schwanken. „Die Trassenlänge hat sich geändert und die Materialpreise sind massiv angestiegen“, erläuterte Hiemer. Er schlug eine Anpassung des Wirtschaftsplans vor, aber erst, sobald die Ergebnisse der Ausschreibung vorliegen.

Bis zum Winter will man so weit fertig sein, dass die Straße für den Winterdienst wieder zugemacht werden kann, damit es zu keinen Einschränkungen kommt. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten an der Wilhelm-Köhler-Straße bis zum Europakreisel im Frühjahr 2024.

Das sagen die Stadträte zum Vorhaben

Stephan Konrad (SPD) hinterfragte die Ausführung von Blockhaus, der davon gesprochen hatte, dass die Straßendecke recht kostengünstig wiederhergestellt werde. „Das ist mit dem Rettungswagen eine Buckelpiste und wird es dann bald wieder sein“, befürchtete er. Blockhaus erklärte, dass man zwar auf einen neuen Straßenunterbau verzichte, aber die Straße eine „homogene neuzeitliche Oberfläche“ bekomme. Gregor Schuppe (ALS) meinte, dass die Straße gar nicht unbedingt Bauminseln brauche, es stehe schon genug Metall (in Form von Autos, Anm. d. Red.) dort herum, was das Durchfahren wahnsinnig nervig mache. Er versicherte sich, dass die Maßnahme mit allen Spartenträgern abgestimmt sei von der LEW bis zur Telekom, was Hiemer bestätigte.

„Wer am Faulen Graben in die Baugrube geschaut hat, hat gesehen, dass es kein Luxus ist, wenn wir die Rohre austauschen“, so der Hinweis von Ilona Böse (SPD). Sie wollte wissen, ob man auch bei dieser Maßnahme mit Verzögerungen rechnen müsse. Es gebe nur einen Übergang auf ein altes Rohrsystem, sonst seien es Standardrohre. „Wir haben vorgefühlt und rechen nicht mit Verzögerungen.“

Der Stadtrat segnete das Vorhaben wie vorgestellt einstimmig ab.

