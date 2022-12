Fernwärmepreise steigen weiter an, aber Entlastungspakete der Regierung greifen

Von: Elke Robert

Da blitzt und blinkt alles: In diesem Anbau bei UPM wird die Fernwärme für Schongau erzeugt.

Um 30 Euro auf 160 Euro netto pro Megawattstunde (MWh) steigen im Januar die Fernwärmepreise. Doch die drei Entlastungspakete greifen. Im Dezember wurden keine Abschläge abgebucht. Im Januar und Februar werden wohl noch einmal höhere Zahlungen fällig, spätestens zum März werden die Abschläge aber rückwirkend angepasst.

Schongau – Im Vergleich zu 2021 stiegen dieses Jahr Schongaus Fernwärmepreise im Schnitt um 122 Prozent. Diese Entwicklung wird nun abgemildert, wie Werner Hefele und Florian Hiemer, kaufmännischer und technischer Leiter der Stadtwerke, im Werkausschuss erklärten. Die Dezember-Soforthilfe spürten die Kunden bereits unmittelbar, da sie ihren aktuellen Abschlag nicht bezahlen mussten.

Rund 220 Euro Ersparnis für Haushalt mit 12 MWH Verbrauch im Jahr 2022

Bei einem Vier-Personen-Haushalt, der im Schnitt 12 MWh jährlich verbraucht, werden in der Jahresrechnung 2022 insgesamt 120 Prozent des September-Abschlags abgezogen. Zu dieser Ersparnis von 100 Euro kommt ein Betrag von 120 Euro hinzu durch die rückwirkende Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent. „Beide Beträge werden automatisch in der Jahresrechnung berücksichtigt, der Kunde muss nichts veranlassen“, so Hefele. Die Abrechnung 2022 soll bis Mitte/Ende Januar ins Haus flattern.

Die reduzierte Mehrwertsteuer gilt auch für das komplette Jahr 2023, was die Haushalte weiter entlaste. Der für das erste Quartal vom Werkausschuss festgesetzte Schongauer Fernwärmepreis steigt auf netto 160 Euro bei sieben Prozent Mehrwertsteuer, demnach 171,20 Euro brutto.

Wärmepreisbremse kommt im neuen Jahr

Die vom Bundestag beschlossene Wärmepreisbremse bedeute für die Kunden, dass sie für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs 95 Euro/MWh brutto bezahlen. 20 Prozent werden zum jeweils aktuell festgesetzten Fernwärmepreis verrechnet. Beim gleichen Rechenbeispiel (Vier-Personen-Haushalt mit zwölf MWh Jahresverbrauch) werden durch die Wärmepreisbremse 1323 Euro fällig. Müsste man für die zwölf MWh den aktuellen Fernwärmepreis von 171,20 Euro bezahlen, wären dies 731,50 Euro mehr. Wer es schafft, den Stromverbrauch um 20 Prozent zu reduzieren, kann 411 Euro sparen. So ergibt sich rein rechnerisch ein durchschnittlicher Fernwärmepreis von 110 Euro brutto.

Kleiner Wermutstropfen: Die Kunden müssen Anfang 2023 zunächst einmal den vollen Preis bezahlen. Zwar habe die Abrechnung der Dezemberhilfe „relativ pragmatisch funktioniert“, so Hiemer. Aber es dauere eben ein paar Tage. Spätestens bis zum 1. März sollen die neuen Berechnungen greifen – rückwirkend. Wie viel der Kunde verbraucht oder eingespart hat, zeige dann ohnehin erst die Jahresrechnung 2023.

Wie sich der Fernwärmepreis entwickelt, lässt sich schwer voraussagen

Wie sich allerdings die weiteren Abschläge entwickeln, lasse sich nur schwer voraussagen: Den Schongauer Arbeitspreis habe man in der Kalkulation für das Jahr 2023 mit 118 Euro je MW/h angesetzt. Aber die Indizes des aktuellen Quartals, die für die Berechnung der Abschlagsbeträge im zweiten Quartal gebraucht werden, stehen noch nicht fest. Eine Tendenz nach unten sehe man beim Gas, Preissteigerungen gebe es aber bei Holz und Pellets, und auch diese fließen in die Berechnung des Fernwärmepreises mit ein.

Dass ein Kunde „in seiner Wohnung erfrieren“ müsse, wie Stefan Konrad befürchtete, werde aber nicht passieren, so Bürgermeister Falk Sluyterman. Eine Ratenzahlung sei möglich, „die gab es auch schon vor der Energiekrise“. Hefele: „Wir werden eine Lösung finden.“

So sah die Fernwärmepreis-Erhöhung in Schongau zum 4. Quartal 2022 aus, auch nochmal ein ganz kräftiger Schritt für alle Kunden.

