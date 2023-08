Schongauer Altstadt soll mit allen Sinnen erlebbar werden: Vorbereitungen fürs zweite SOGood laufen

Von: Elke Robert

Die Videoinstallation am Marienplatz zeigte die Altstadt in einem neuen Licht. © Tina Birke

Jetzt ist klar: Es kann eine Neuauflage des SOGood-Festivals geben. Auch heuer sollen Ende November Veranstaltungen und Angebote viele Gäste anlocken.

Schongau – Schon unmittelbar nach dem ersten SOGood-Wochenende, das Tina Birke im vergangenen Jahr im Rahmen der „Winterbelebung“ der Altstadt angestoßen hatte, habe die Schongauer Standortförderin Anfragen bekommen, ob das Wochenende auch heuer wieder stattfinden werde. Künstler und Kunsthandwerker aus den drei Landkreisen Weilheim-Schongau, Landsberg und Garmisch-Partenkirchen waren in der Schongauer Altstadt und boten ihre Werke an Verkaufsbuden der Stadt an. Außerdem gab es diverse Veranstaltungen von Vereinen, der Musikschule oder auch eine Beteiligung des Schongauer Stadtmuseums.

Das soll auch heuer wieder so sein, und zwar vom 24. bis zum 26. November. Bisher habe sie jedoch alle noch ein wenig vertrösten müssen, berichtet Birke im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten. Der Grund: Die Kommunalaufsicht hatte Einwände beim Haushalt gehabt und diesen in der März-Fassung nicht genehmigt, in der Juli-Sitzung musste der Stadtrat einen neuen Haushalt aufstellen. Die Stadt unterstütze die Veranstaltung finanziell, im vergangenen Jahr war zusätzlich über die Städtebauförderung Geld geflossen.

November soll wieder unter dem Motto „Licht“ stehen

„In der vergangenen Woche habe ich meine Rundmail rausgeschickt, der Verteiler ist groß, ich habe auch über das Jahr weiter Kärtchen gesammelt“, schätzt Birke, dass sich sicherlich genug Anbieter finden werden. 19 Buden können in der Altstadt – voraussichtlich wieder im Serenadenhof und im Löwenhof – aufgestellt werden. Die Standgebühr musste, weil die Förderung wegfällt, leicht angehoben werden, sei aber noch immer fair, zumal sich Kunsthandwerker die Fläche auch teilen könnten. 120 Euro betragen die Standgebühren für die drei Tage plus Aufbaukosten plus Strom, falls gewünscht.

Auch diesmal soll der Monat November wieder unter dem Motto „Licht“ stehen, „das passt sehr gut“, findet Birke. Im vergangenen Jahr war eine Videoinstallation am Marienplatz gezeigt worden und die Altstadt somit zur Kulisse von Vanessa Hafenbrädl und Nani Weixler geworden. So etwas wie eine Kunstinstallation kann sich Birke auch für diesmal wieder gut vorstellen, welche Kunstform es diesmal sein wird, will sie jedoch noch offen lassen.

Insgesamt würde sie gerne viele leere Räume füllen und für Ausstellungen oder Aktionen zur Verfügung stellen, Schaufenster bespielen – in Verbindung mit der Werbegemeinschaft beispielsweise – und auch wieder versteckte Räume sichtbar machen. Die Altstadt solle wieder für Gäste wie für Einheimische mit allen Sinnen erlebbar werden – visuell, akustisch und haptisch, wünscht sich Birke. Gerne erinnert sie sich zurück an die offenen Ateliers bei Theo Hadiak und Alexander Bastian Klein, das sei sehr gut angekommen und für so manchen Besucher eine Überraschung gewesen. „Ich möchte herauskitzeln, was sich hinter den kreativen Türen verbirgt.“

An SOGood-Festival beteiligen Wer sich gerne mit einbringen möchte beim zweiten Kunstwochenende SOGood von Freitag, 24. November, bis Sonntag, 26. November, ob nun an einem der Verkaufsstände, als Künstler, mit Musik, einer Atelier-Führung, Ausstellung oder weiteren Angeboten, kann sich mit seinen Ideen gerne direkt an Tina Birke wenden unter birke.tina@schongau.bayern.de.