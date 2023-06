„Hatte gleich viele Einfälle“: Riesige Kulisse für Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ wird aufgebaut

Bei der Arbeit: Max Diegruber (re.) und seit Team kümmern sich um die Bühnengestaltung sowie die Technik beim Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“. © Ursula Gallmetzer

Das Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ wirft seine Schatten voraus: Die ersten Teile der riesigen Kulisse wurden aufgebaut.

Schongau – Seit vergangenem Wochenende wird am Bürgermeister-Schaegger-Platz nicht nur geprobt: Auch Max Diegruber und sein Team sind nun vor Ort. Es sind Unmengen an Holz, die Diegruber in seiner Werkstatt in den vergangenen zwölf Monaten bearbeitet hat: Rund 200 Quadratmeter an Platten hat er mit Unterstützung seines Vaters zugesägt und geschraubt, um dem Festspiel den passenden optischen Rahmen zu verpassen.

Zwar hat Diegruber das Textbuch nicht gelesen, ließ sich von Autor und Regisseur Maximilian Geiger jedoch die Handlung erzählen, um die passenden Ideen für die Kulisse zu bekommen. „Ich bin ein kreativer Mensch und hatte gleich viele Einfälle“, erzählt der Hotelier und Koch, der als gelernter Elektriker außerdem eine Firma für Veranstaltungstechnik betreibt.

Verschiebbare Kulisse auf mehreren Ebenen für Schongauer Festspiel

Eine Vision war eine drehende Bühne. Diese war aus Platzgründen jedoch nicht realisierbar. Schnell wurde aber eine Alternative erdacht: eine verschiebbare Kulisse auf mehreren Ebenen.

Die höchsten Teile des Entwurfs ragen fünf Meter empor und wurden bereits vor Ort montiert. Noch sehen sie allerdings recht kahl aus. Das soll sich aber am kommenden Wochenende ändern: „Alle packen gemeinsam an“, freut sich Diegruber, dass viele der Schauspieler zum Pinsel greifen werden, um Fachwerkoptik und vieles mehr auf die blanken Holzplatten zu malen.

„Ich zeichne nur mit Bleistift die groben Formen vor, und jeder darf sich dann mit Farbe austoben“, zeigt sich der Bühnentechniker zuversichtlich angesichts des künstlerischen Talents aller Beteiligten.

Nachbildung der Altenstadter Basilika als Höhepunkt

Ein besonderer Höhepunkt für ihn wird die Nachbildung der Altenstadter Basilika, für deren realistische Optik er gerade noch auf die Lieferung eines riesigen Fotodrucks wartet. Denn Diegruber will die letzten beiden Festspiele, bei denen er ebenfalls beteiligt war, nochmal toppen: „Da wurden bereits hohe Maßstäbe gesetzt, und die wollen wir beibehalten.“

Doch nicht nur die Bühne, auch die gesamte Technik liegt in seinem Verantwortungsbereich. Sobald die Tribüne steht, sollen alle Verkabelungen für Licht und Ton installiert werden. Mit fünf Teammitgliedern soll alles umgesetzt werden.

Herausfordernd war es auch, einen passenden Wechselplan für die Mikrofone der Schauspieler zu erstellen. Denn diese sind nur in begrenzter Anzahl vorhanden und müssen immer wieder rotieren, damit jeder mit Sprechrolle im richtigen Moment eines hat. Für Diegruber aber kein Problem.

Nun freut er sich auf die nächsten Wochen, wenn der gesamte Platz seine theatergerechte Gestalt bekommt. Bei den Aufführungen selbst wird Diegruber dabei sein, um die Technik zu steuern. Er blickt der Premiere freudig entgegen: „Eine Grundnervosität ist zwar vorhanden, aber eigentlich haben wir viel Routine, und es macht einfach Spaß.“

Ursula Gallmetzer

