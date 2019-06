151 Einsätze mit Kameradschaft gemeistert

Auf exakt 1000 Einsätze in den vergangenen sechs Jahren hat es Werner Berchtold bei der Feuerwehr Schongau bis zur Neuwahl gebracht. Jetzt ist er als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schongau wiedergewählt worden.

Schongau – Die Arbeit und den Einsatz der aktuell 85 Aktiven der Schongauer Wehrleute kann man nicht hoch genug schätzen. „Ihr schützt Tag und Nacht die Gesundheit und den Besitz unserer Bürger und nehmt somit eine unverzichtbare Rolle im Sicherheitswesen unserer Stadt ein“, lobte Bürgermeister Falk Sluyterman vor den knapp 100 Anwesenden im Ballenhaus.

In 151 Einsätzen, darunter 59 Brände, 87 technische Hilfsleistungen und fünf Sicherheitswachten, leisteten die Freiwilligen im vergangenen Jahr rund 4000 Stunden Dienst am Nächsten – ehrenamtlich, versteht sich. Hinzu kommt dieselbe Stundenzahl an Übungen im vergangenen Jahr.

Ein Kraftakt, den man nur in einem funktionierenden Miteinander stemmen kann. Das weiß auch Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta: „In Schongau ist immer gute Stimmung, eine hervorragende Kameradschaft, das liefert dann auch gute Ergebnisse“, sagte er. Daran hat auch Werner Berchtold seinen Anteil, denn sein Engagement ging in den vergangenen sechs Jahren seiner Amtszeit weit über die Einsatzleitung hinaus: „Unser Kommandant kümmert sich um alles, hat die Feuerwehr in ruhige Fahrwasser gebracht und leistet seinen Dienst wahrlich aufopferungsvoll“, merkte der Feuerwehr-Vereinsvorsitzende Daniel Mahl anerkennend an.

Unter Berchtolds Leitung wurden beispielsweise kleine Sondereinheiten gegründet, die die Arbeit der Feuerwehr effizienter machen, die Umstellung von analog auf digital wurde bewerkstelligt und die Eisatzzentrale umgebaut. Zudem geht Berchtold regelmäßig in Schulen und Kindergärten, um schon die Kleinsten für die Arbeit der Feuerwehr zu sensibilisieren – und auch zu werben.

Denn auf den Nachwuchs wird auch bei den Schongauern ein besonderes Augenmerk gelegt. Jugendwart Armin Habath ist ein sehr agiler Vertreter seiner Zunft und konnte im vergangenen Jahr sechs Jugendliche neu aufnehmen. Mit den insgesamt 15 jungen Mitgliedern führte er 25 Übungen in Theorie und Praxis durch. Darunter auch Spaßübungen, wie eine Grill-Pool-Challenge und eine 24-Stunden-Übung, die einen Tag wie bei einer Berufsfeuerwehr simulieren sollte.

Wie rührig die Freiwilligen neben Einsätzen, Übungen und Fortbildungen sind, zeigte sich auch in den Berichten von Schriftführer Andreas Mock und dem Vereinsvorsitzenden Daniel Mahl. Zusammen mit den 40 passiven Mitgliedern wurde beispielsweise der Einfahrtsbereich des Feuerwehrgeländes neu gestaltet und ein Pavillon für die Einsätze beschafft. Noch in diesem Jahr soll mit der Modernisierung des Feuerwehrhauses begonnen werden, bei der jede helfende Hand gebraucht wird. „Auch dieses Jahr müssen wir den Spagat schaffen zwischen Einsätzen, Übungen, Festen und dem Umbau“, schwor Mahl seine Mitstreiter ein.

Kommandant mit 60 von 63 möglichen Stimmen gewählt

Und die Führungsriege dazu steht: Kommandant Werner Berchtold wurde von 60 der 63 anwesenden Aktiven in geheimer Wahl bestätigt. Schriftführer Andreas Mock und Dienstgradvertreter Matthias Pledl wurden einstimmig per Akklamation für weitere sechs Jahre in ihre Ämter gewählt. Die restliche Vorstandschaft steht in drei Jahren zu Wahl. Zu dieser Verschiebung der Wahlen kommt es, da in den vergangenen Jahren Verantwortliche ihr Amt frühzeitig zur Verfügung gestellt hatten und so Neuwahlen durchgeführt werden mussten.

Daran kann sich auch noch der zweite Kommandant Jürgen Haslinger erinnern, denn er ist seit 1985 bei der Freiwilligen Feuerwehr Schongau aktiv – seit 15 Jahren in führender Position. Für diesen jahrelangen Einsatz wurde er von Bürgermeister Falk Sluyterman mit der Silbernen Ehrenmedaille der Stadt Schongau geehrt. Sichtlich überrascht und gerührt, nahm er Urkunde und Medaille entgegen. Eine verdiente Auszeichnung für einen Ehrenamtlichen, der mit seinen Kameraden so viel Gutes leistet.

