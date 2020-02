Brahmsplatz: Frühlingsfest kann kommen

Die Spende für Feierlichkeiten am Brahmsplatz ist überwiesen, dafür hat die Bürgerinitiative Schongau-West nun einige Mitstreiter weniger. Weil die BI die 1000 Euro der Bürgerstiftung im Nachhinein abgelehnt hatte, zog sich Brahmsplatz-Förderin Margarete Mayer mit weiteren Damen aus der BI zurück. Auch nicht alle Mitglieder der BI sind glücklich.

Schongau– Einem Frühlingsfest am Brahmsplatz sowie weiteren Aktionen steht nichts mehr im Wege. Man bedauere, dass der Eindruck entstanden sei, man würde die finanzielle Zuwendung der Bürgerstiftung ablehnen, heißt es seitens des Brahmsplatz-Teams rund um Margarete Mayer. Man habe auch direkt Konsequenzen gezogen und sich von der Bürgerinitiative Schongau-West (BiSW) getrennt. Künftig wolle man die Aktivitäten nur auf den Stadtteil konzentrieren. Zehn bis 15 Bürger würden sich für den Brahmsplatz engagieren, aber es sei kein fester Kreis, so Mayer. Sie wurde als Sprecherin des Brahmsplatz-Teams gewählt und ist auch stellvertretend die Empfängerin des Geldes.

Mayer und Dinter hatten den Scheck entgegengenommen

Mayer hatte bereits in der Weihnachtssitzung des Stadtrates gemeinsam mit Harald Dinter den symbolischen Scheck angenommen (wir berichteten) und sich dafür auch mit herzlichen Worten bedankt. Man sei von dem Vorstoß der Bürgerinitiative, die Summe nachträglich abzulehnen, eher überrascht worden, so Mayer. Der Schongauer Bürgermeister Falk Sluyterman nutze „die Zuwendungen der Bürgerstiftung als schwarze Kasse, um die Fehler der Stadtpolitik wieder gutzumachen“, hatte Peter Haggenmiller kritisiert (wir berichteten). Auch Harald Dinter fand es damals schwierig, als Privatmann für eine Bürgerinitiative, die kein eingetragener Verein sei, Geld anzunehmen.

Im Nachgang sehe er den Vorgang allerdings in einem anderen Licht, revidiert Dinter nun seine Aussagen vom Dezember. „Ich distanziere mich von jeglichen Alleingängen“, schickt er in Richtung Haggenmiller. Es sei ungeschickt gewesen, sich so früh an die Presse zu wenden. Haggenmiller sei ohne Absprache vorgeprescht, was Dinters eigenen Vorstellungen, dass Entscheidungen in der BiSW basisdemokratisch, also mehrheitlich gefällt werden sollten, widerspreche. Dinter lobt die Projektgruppe Brahmsplatz. „Ich finde es gut, dass sie es geschafft hat, binnen kürzester Zeit Ergebnisse auf die Straße zu bringen – das ist bemerkenswert.“ Die finanzielle Anerkennung über die Bürgerstiftung sei nur gerechtfertigt.

Peter Haggenmiller zeigte sich zufrieden

Peter Haggenmiller zeigte sich damit zufrieden, dass der Scheck der Bürgerstiftung direkt an das Brahmsplatz-Team ausgezahlt wurde. „Das ist eine Win-Win-Situation für die BiSW“, so Haggenmiller. „Keine Bestechung und Abhängigkeit, keine Zieleänderungen“, nennt er unter anderem als Begründung. Ohne Neid beobachte er die Freude der Brahmsplatz-Fans über die „aufgehende Saat“. Für die verbleibenden Mitglieder sei nun „alles gut“, neue Mitglieder würden bereits warten.

Ideen gibt es für den Brahmsplatz in der Tat viele, wie Margarete Mayer berichtet. Nun würden Ideen ausgetauscht, wie man ein Frühlingsfest– voraussichtlich am 21. März – gestalten könne. Ihr selbst liegt „Bewegung im Park für Jung und Alt“ besonders am Herzen: Ab Februar will man sich jeden Donnerstag um 10 Uhr treffen. „Ich möchte, dass der Platz im Fokus steht“, so Mayer. Sie könne sich vorstellen, regelmäßig verschiedene Referenten einzuladen, wie einen Vertreter von Slow Food oder einen Gärtner, weil der Platz ja auch weiter aufgewertet werden soll. Und weil das Wetter für Veranstaltungen im Freien natürlich ein Risiko bedeutet, gibt es auch schon erste Kontakte zum Bistro Domino. Da könne sich langfristig eine Zusammenarbeit anbahnen, so Mayer.

Sluyterman: Konnte Vorwürfe nicht nachvollziehen

„Ich konnte die Vorwürfe nicht ganz nachvollziehen.“ Auch für Bürgermeister Falk Sluyterman, gleichzeitig Stiftungsratsvorsitzender, hat sich die Angelegenheit damit bereinigt. Auf die Idee, die Initiative Brahmsplatz zu unterstützen, sei man gekommen, weil Margarete Mayer für den Ehrenamtspreis vorgeschlagen gewesen sei. Das Geld für die Auszahlungen stamme aus Kapitalzinserträgen und Spenden. Auf Letztere sei man besonders angewiesen, da die Stiftung derzeit keine Zinsen erwirtschafte. Dankbar sei man daher speziell einem Bürger, der seit 2015 einen „signifikanten Betrag“ spende.

