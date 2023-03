Für Helmut Schmidbauer zum 80. Geburtstag ein biblisches Geschenk

Von: Elke Robert

Teilen

Ständchen für den Jubilar Helmut Schmidbauer vor dem Gerbersaal. Den Taktstock durfte der ehemalige Kreisheimatpfleger dann auch selbst in die Hand nehmen. © Hans-Helmut Herold

Der Ex-Kreisheimatpfleger von Weilheim-Schongau, Helmut Schmidbauer, feierte seinen 80. Geburtstag und übt sich fleißig im Älterwerden. Auch ein biblisches Geschenk hat er bekommen.

Schongau – Eigentlich hatte Helmut Schmidbauer seinen 80. Geburtstag am vorvergangenen Sonntag gar nicht groß feiern wollen, nur im Kreise der Familie. „Es war sehr schön, wir waren mit Kindern und Kindeskindern bei einem Gottesdienst in der Wies“, berichtet der ehemalige Kreisheimatpfleger.

Ein biblisches Geschenk von Wiespfarrer Florian Geis

Wieskurat Florian Geis habe ihm „das wunderschönste Geburtstagsgeschenk überhaupt gemacht, ein biblisches Geschenk“, schwärmt Schmidbauer. Als Dank auch für sein Engagement für die Wieskirche, vor allem als Museumskurator, bekam er zwei geräucherte Forellen und fünf Rundbrote auf einer Steinplatte serviert – in Anlehnung an die Erzählung über die wundersame Brotvermehrung, nach der Jesus es geschafft haben soll, am See Genezareth eine große Menge Menschen mit nur wenigen Nahrungsmitteln zu sättigen.

Kleiner Sektempfang für einen großen Geburtstag: Das Ehepaar Evelyn und Helmut Schmidbauer. © Hans-Helmut Herold

Eine größere Zahl an Freunden, Weggefährten und Vertretern von Vereinen hatte Schmidbauer dann am vergangenen Samstag im Gerbersaal zu Gast, darunter Altlandrat Manfred Blaschke und seine Frau Hildegard, Altlandrat Luitpold Braun, Ehrenbürger Fritz Holzhey und auch Jürgen Erhard, Schmidbauers Nachfolger als Kreisheimatpfleger. „Gefeiert haben wir nur wegen der Leut“, verrät Schmidbauer schmunzelnd.

Stadtkapelle überbrachte nachträglich ein Ständchen

Nachträglich zu seinem 80. Geburtstag brachte die Schongauer Stadtkapelle dann dem ehemaligen CSU-Stadtrat ein Ständchen, nicht ohne, dass Dirigent Andreas Immler seinen Taktstock an den Jubilar übergab. Schmidbauer durfte glatt einen Marsch dirigieren, „ich wusste gar nicht, dass ich das kann“.

Auch wenn der langjährige CSU-Stadtrat nach eigenem Bekunden ursprünglich nicht einmal zu diesem Sektempfang einladen wollte – „mit 80 hält man den Ball flach“ –, das Älterwerden mache ihm nichts aus. „Das übe ich schon lange“, so Schmidbauer. Und er hat noch ein paar nachdenkliche Worte parat. Er sprach nicht nur über das Älterwerden, sondern auch das Abschiednehmen. Von der Politik, von der Kreisheimatpflege – „da gehören überall junge Leute hin, sonst gibt es einen Bruch“, ist er überzeugt.

Stück für Stück Abschied nehmen

Auch von seinem Haus habe er Abschied genommen, als er im vergangenen Jahr gemeinsam mit Ehefrau Evelyn in die neue Seniorenresidenz in der Lechvorstadt zog. „Stück um Stück muss man mit der Zeit gehen, das muss man aber üben.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Auch der Jubilar Helmut Schmidbauer machte vor nicht allzulanger Zeit dem Stadtmuseum Schongau ein Geschenk: Das vor 50 Jahren gestohlene Schongauer Henkersschwert und weitere Waffen und Figuren aus dem Museumsdiebstahl sind wieder zurück. Eine (fast) unglaubliche Geschichte

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.