Für mehr Fachkräfte: So rüstet sich Pflegeschule für die Zukunft

Von: Sebastian Tauchnitz

Neue Leitung: Der Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Thomas Lippmann (l.) mit dem neuen Chef der Berufsfachschule, Thomas Schäfer, und der Koordinatorin der praktischen Ausbildung, Marie Orban. © Krankenhaus GmbH

Der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften nimmt immer weiter zu. 130 Schüler hat die Pflegeschule der landkreiseigenen Krankenhaus GmbH in Schongau. In Zukunft sollen es 200 sein. Dafür wird ein Ausbildungsverbund vorbereitet.

Landkreis – In der Ausbildung der Pflegekräfte hat sich in den vergangenen Jahren ein grundlegender Wandel vollzogen. Weg von der spezialisierten, hin zur generalistischen Ausbildung. Das stellt nicht nur die Auszubildenden, sondern auch die Ausbilder und nicht zuletzt die Ausbildungsbetriebe vor ganz neue Herausforderungen. Welche das sind, darüber berichtete die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH in einer Pressekonferenz.

Für mehr Pflegekräfte den Beruf attraktiver machen

„Wir brauchen fähige, motivierte und qualifizierte Mitarbeiter – mehr denn je“, sagt der Geschäftsführer der GmbH, Thomas Lippmann. Keine leichte Aufgabe, denn „wir konkurrieren massiv mit den großen – den Autoherstellern, Industriebetrieben, Behörden – um die Bewerber. Da müssen wir was bieten.“ Es gehe darum, die Pflegeberufe attraktiver zu machen. Durch eine ordentliche Bezahlung, eine deutlich bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, durch höhere gesellschaftliche Wertschätzung. „Wenn wir nur darauf warten, dass diejenigen sich bei uns bewerben, die eine soziale Ader haben, sind wir verloren.“

Zur Attraktivität gehören auch attraktive Lernbedingungen. Und da hat die Krankenhaus GmbH mit ihrer Berufsfachschule für Pflege ein echtes Pfund, mit dem sie wuchern kann. Seit Anfang des Jahres leitet Thomas Schäfer die Schule. Und er kommt aus der Praxis. Vor über 20 Jahren hat der 41-jährige Peißenberger selbst an der Berufsfachschule gelernt, danach lange Zeit als Intensivpfleger in verantwortlicher Position im Unternehmen gearbeitet. Nach einem berufsbegleitenden Studium wechselte er 2018 als Lehrer an die Schule, die er nun seit Januar leitet.

Schule soll moderner werden als bislang

Er hat sich viel vorgenommen. Die Schule soll noch moderner werden als bislang. „Wir streben die papierlose Schule an, bei uns gibt es kein Handyverbot, sondern die Ermunterung, die Möglichkeiten, die das Internet bietet, zu nutzen“, so Schäfer.

Dennoch solle der persönliche Kontakt, für den die Schule bekannt sei, erhalten bleiben, sollen den Schülern die Türen zu Lehrern und Direktor immer offen stehen.

Neue Herausforderungen bringt auch die Umstellung auf die generalistische Ausbildung mit sich. Schäfer erklärt die Unterschiede kurz und knapp: „Früher sind wir in einigen Themengebieten deutlich mehr in die Tiefe gegangen, haben mehr vorgemacht und trainiert.

Auszubildende sollen verstehen lernen, warum sie etwas tun

Heute geht es eher darum, dass die Auszubildenden verstehen, warum sie das tun, was sie tun. Dass sie lernen, wo sie nachschauen und sich informieren können, wenn sie etwas nicht wissen. Und dass sie verstehen, dass das Lernen mit dem Ende der Ausbildung nicht vorbei ist, sondern eigentlich erst anfängt.“

Zur neuen Ausbildung gehört auch, dass die Auszubildenden praktische Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Einsatzgebieten sammeln – angehende Pflegekräfte, die beim Krankenhaus angestellt sind, arbeiten also auch in der stationären Pflege in Alten- und Pflegeheimen und umgekehrt. Dadurch bekommen sie einen viel intensiveren Einblick in den Beruf und die Möglichkeiten, die er bietet.

Man braucht Kooperationspartner für die Ausbildung

Das bedeutet allerdings auch einen erheblich größeren Organisationsaufwand. Denn nicht alle praktischen Einsatzgebiete können in der Krankenhaus GmbH angeboten werden. Man braucht Kooperationspartner, viel muss abgestimmt und koordiniert werden. Bei der Berufsfachschule hat man deswegen eine neue Stelle für die Koordinierung der praktischen Ausbildung geschaffen. Marie Orban kümmert sich darum. Und hat jede Menge zu tun.

Nicht nur mit der Abstimmung mit den Kooperationspartnern, sondern auch damit, sicherzustellen, dass die Auszubildenden für ihren Praxisteil von entsprechend geschultem Personal angeleitet werden.

Zudem soll sie in Zusammenarbeit mit Schulleiter Schäfer das nächste Großprojekt vorantreiben, sagt Geschäftsführer Lippmann. Man habe Fördermittel für die Gründung eines Ausbildungsverbundes beantragt.

Auch die kleineren Betriebe sollen von dem Ausbildungsverbund profitieren

Dieser soll einerseits helfen, dass die Schülerzahlen an der Berufsfachschule steigen – großes Ziel sind mindestens 200 Schüler –, andererseits sollen auch andere Unternehmen aus der Region von den Möglichkeiten der Berufsfachschule profitieren.

„Durch die Umstellung auf die generalistische Ausbildung ist es gerade für kleinere Betriebe wie mobile Pflegedienste schwierig bis unmöglich geworden, den organisatorischen Aufwand zu stemmen“, erklärt Koordinatorin Orban. Entscheidet sich das Unternehmen für die Beteiligung am Ausbildungsverbund, könne es auch selbst wieder seinen Nachwuchs einstellen und bei der Ausbildung auf die Hilfe und Unterstützung der Pflegefachschule setzen. Wenn alles klar geht, soll der Verbund im kommenden Jahr mit dem Start des Ausbildungsjahres loslegen.

Befürchtungen, die Krankenhaus GmbH, die in den vergangenen Jahren ebenso aggressiv wie erfolgreich Pflegepersonal abgeworben hat, könnte das nutzen, um sich weiteren Nachwuchs zu sichern, versucht Geschäftsführer Lippmann zu entkräften: „Dadurch, dass die Auszubildenden – egal ob angehende Hilfskraft oder Fachkraft – ganz verschiedene Stationen in ganz verschiedenen Unternehmen durchlaufen, hat jeder Betrieb die Möglichkeit, in diesem Rahmen für sich zu werben. Es ist heute nun mal so, dass nicht die Pflegekräfte, sondern die Unternehmen die Bewerber sind.“ Er freue sich auf die Zusammenarbeit im neuen Ausbildungsverbund.

