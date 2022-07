Fütterung soll Tauben aus der Altstadt locken

Von: Elena Siegl

Die Tauben, die sich vor allem am Marienplatz aufhalten, sollen durch gezielte Fütterungen aus der Stadt gelockt werden. © Elena Siegl

Die Stadt Schongau packt das Tauben-Problem in der Altstadt nun mit einer speziellen Methode an. Mit Futter sollen die Tiere Tag für Tag weiter aus der Stadt gelockt werden.

Schongau – „Für die Tauben?!“ Irritiert beobachtet ein Mann am Montagnachmittag, wie Bettina Schade am Marienplatz Futter verteilt. Mehrere Schälchen stellt sie auf. Weil die Tiere diese noch nicht kennen und lieber Abstand halten, wie sie erklärt, wirft die Geschäftsleiterin der Stadt Schongau noch einige Körner auf den Boden. Schon kommen die Vögel in Scharren.

Der Mann ist nicht der einzige, der bei diesem Anblick die Stirn runzelt, war es doch bislang verboten, Tauben in der Stadt zu füttern. Das ist es auch weiterhin, betont Schade. Insbesondere Essensreste seien schädlich für die Vögel. Aber mit der gezielten Fütterung „mit speziellem, hochwertigem Taubenfutter“ will man die Tiere langsam aus der Stadt locken.

Außerhalb der Stadtmauer soll zeitnah ein Taubenhaus entstehen. Wo genau, will Schade noch nicht verraten, man sei noch im Gespräch mit der Denkmalschutzbehörde. Ein Platz im Westen sei angedacht.

Futterstelle zieht immer weiter aus Altstadt

Die ersten drei Tage bekommen die Tauben ihr Futter auf Höhe von „Huber Moden“. Dann wird schrittweise immer ein Stück weiter westlich gefüttert. Nächster Fütterungsplatz soll in der Löwenstraße sein. Und das Futter soll dann nur noch in den Schalen angeboten werden. „Die sind schlau, das haben sie bald raus“, sagt Doris Kurth, die die Aktion ehrenamtlich unterstützt.

Schüttet Taubenfutter in Schalen: Bettina Schade, Geschäftsleiterin der Stadt Schongau. Im Hintergrund ist die ehrenamtliche Helferin Bianca Baab zu sehen. © Elena Siegl

Ein Schongauer, der selbst Tauben hält, hatte die Stadt zum Vorgehen beraten, sagt Schade. Entscheidend sei, dass man zwei Mal täglich, immer zur gleichen Uhrzeit, füttere, der Ort könne sich ändern. Jeden Tag 15 bis 20 Meter weiter zu gehen sollte kein Problem sein, so Schade. Morgens übernehmen Mitarbeiter der Stadt die Taubenfütterung, nachmittags Ehrenamtliche wie Bianca Baab oder Doris Kurth.

Taubenproblem in der Altstadt: Eier werden ausgetauscht, Nistplätze geschlossen

Eine Garantie, dass der Plan aufgeht, gebe es freilich nicht. Aber man ist zuversichtlich bei der Stadt. Damit es klappt, sei man auch auf die Unterstützung der Bürger angewiesen: Sie sollten die regelmäßige Fütterung nicht stören, „damit die Tauben satt werden und sich so zum artgerechten Taubenhaus umsiedeln lassen“.

Um die Taubenpopulation in den Griff zu kriegen, sollen die Eier nach und nach mit Gipseiern ausgetauscht werden. Und um die Tiere tatsächlich dazu zu bringen, sich im Taubenhaus anzusiedeln, müssen die bisherigen Nistplätze geschlossen werden, erklärt Bianca Baab. Denn an den bisherigen Plätzen gefalle es den Tauben eigentlich gut.

Freiwillige setzen sich für Tauben in Schongau ein

Für ein Taubenhaus hatte sich laut Schade auch Schongaus zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio eingesetzt und maßgeblich zur Verwirklichung beigetragen. Es sei so konzipiert, dass etwa keine Mader hineinkommen, sagt Schade. Daneben soll ein kleineres Futterhäuschen errichtet werden – auf einer glatten Eisenstange in zwei Metern Höhe – und somit ebenfalls von Fressfeinden geschützt. Mit der Konstruktion will man auch verhindern, dass andere Tiere am Futter Gefallen finden. In Landsberg hatte die vorm Taubenhaus gestreuten Körner beispielsweise auch Ratten angelockt.

Drei bis vier Freiwillige hätten sich bislang bei der Stadt gemeldet, um sich um die Tauben zu kümmern. Baab geht es auch darum, über die Tiere aufzuklären. „Die Tauben nerven nicht mit Absicht“, betont sie. Die Tiere hätten einen angezüchteten Brutzwang. „Ein exponentielles Wachstum, wenn man nicht eingreift. Aber das Problem ist menschengemacht.“ Dadurch seien sie auch immer auf Futtersuche. „Wenn sie am Taubenhaus genug Wasser und Futter finden, fliegen sie auch nicht mehr in Scharen“, sagt Schade.

Unterstützung: Wer bei der Taubenfütterung ehrenamtlich helfen will oder sich später um das Taubenhaus kümmern möchte, kann sich bei Bettina Schade melden (Telefon 08861/214-133; E-Mail: schade.bettina@schongau.de).

